Свитолина пропустит турнир в Италии

Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) не сможет сыграть на турнире WTA 250 в итальянском Палермо.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

"По совету от моей медицинской и физио команды, я не буду соревноваться на турнире в Палермо. Я действительно хотела сыграть перед невероятной публикой в Палермо, но мне нужно следить за своим здоровьем. Я надеюсь вернуться к соревнованиям так быстро, как мне будет позволять физический состояние. Спасибо за поддержку и понимание", — говорится в заявлении украинки.

🗣️A statement from @ElinaSvitolina

We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024

Напомним, что Свитолина накануне потерпела поражение от Елены Рыбакиной в 1/4 финала Уимблдона. Из-за поражения Элина потеряет 350 рейтинговых очков и выпадет из топ-25 WTA. Впрочем, 29-летнюю одесситку может утешить тот факт, что после завершения турнира на ее банковский счет придет круглая сумма.

Отметим, что WTA 250 в Палермо продлится с 15 по 21 июля, призовой фонд турнира составляет $267,082.