Ролан Гаррос: украинские надежды

26 мая стартует самый престижный грунтовый турнир в теннисе - Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос. В мужской одиночной сетке у нас не будет ни одного представителя, к чему, к сожалению, украинский болельщик уже привык. От девушек мы всегда ждем новых свершений, ведь в основной сетке Украина будет представлена сразу 6-ю теннисистками.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина начнут соревнования в Париже с первого круга основной сетки. Юлия Стародубцева пробилась сквозь все три ступени квалификации.

Ролан Гаррос - логичный итог грунтового сезона. Проанализируем, как прошли этот отрезок года наши девушки и на что надеяться украинским болельщикам на Открытом чемпионате Франции.

Элина Свитолина: неуверенный грунтовый сезон главной звезды

Уже много лет перед любым крупным турниром мы ожидаем успеха от нашей главной звезды - Элины Свитолиной. Даже после рождения дочери она быстро вернулась на корты и благодаря мастерству поднялась в топ-20 мирового рейтинга. Начиная с понедельника, Элина будет занимать 19 строчку в табели о рангах WTA.

Еліна Світоліна

Лучшими показателями выступлений Свитолиной на РГ остаются четыре четвертьфинала, до которых спортсменка доходила в 2015, 2017, 2020 и 2023 годах. Именно в эти периоды украинская теннисистка показывала лучший теннис на глиняном покрытии. К сожалению, в этом году мы не можем констатировать её прогресса на грунтовых площадках.

В этом году Элина приняла участие в четырёх турнирах на грунте (Чарльстон, Мадрид, Рим, Страсбург). Баланс побед и поражений - 4:4. При этом три из четырёх поражений украинка потерпела, будучи фаворитом по предматчевым букмекерским котировкам.

На самом деле в игре Свитолиной на грунте в этом году заметны существенные проблемы. Никуда не делись высокий спортивный интеллект спортсменки и способность к комбинационной игре. В то же время Элине не хватает остроты в завершении собственных комбинаций, резкости в решающих ударах.

Особенно это заметно в матчах с соперницами, которые не боятся играть остро, рисковать, агрессивно давить. Так, последний поединок Элина проиграла 23-летней француженке Кларе Бюрель. Последняя удачно соединила такие элементы: .

острую, пусть и не самую быструю, подачу;

смелые удары вдоль линий и через коридор;

большое количество удачных укороченных.

Свитолина же даже в тех розыгрышах, где имела существенное комбинационное преимущество, действовала не достаточно остро. Из-за этого француженка забрала немало очков, действуя в чем-то даже авантюрно, выходя к сетке, укорачивая мячи.

Первой соперницей Элины в Париже по воле жребия станет 32-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова. В 2024-м она провела на грунте всего три поединка, два из которых проиграла. В Стразбурге экс-первая ракетка мира вылетела в первом круге от той же Бюрель.

В общем, для украинки сложился неплохой турнирный расклад, по которому соперница из топ-10 сеяных встретится лишь в четвертом круге. В то же время понимаем, что Свитолина в ее нынешнем состоянии может проиграть и аутсайдеру. Недаром в недавнем интервью пресс-службе Ролан Гаррос сама Элина отметила, что может и не вернуться на свой прежний уровень, на котором выступала, находясь в топ-5, топ-10 мирового рейтинга.

Учитывая все это, дадим осторожный прогноз на выступление первой ракетки Украины в Париже. Поставим на то, что Свитолина пройдет в третий круг соревнований.

Марта Костюк: непредсказуемая юная звезда

Накануне старта грунтового сезона 2024 года мы не надеялись на особые успехи 21-летней звезды украинского тенниса. Глиняное покрытие никогда не было любимым у Марты. Кроме того, Костюк уже несколько месяцев жаловалась на периодически ухудшающееся самочувствие. По этой причине она отказалась и от старта на первом грунтовом турнире в Чарльстоне.

Когда в Штутгарте, будучи явной фавориткой, Марта больше трех часов мучилась с немецкой ветеранкой Лаурой Зигемунд, показалось, что в следующем матче украинке просто не станет сил. Но Костюк смогла удивить даже самых преданных своих поклонников. В следующих трех поединках она обыграла представительниц первой десятки рейтинга WTA - китаянку Цинь Вэнь Джен, американку Коко Гофф, чешку Маркету Вондроушову.

Проигрыш в финале Елене Рыбакиной из Казахстана не стал трагедией, ведь Марта показала поистине феноменальный результат в Штутгарте. Набранные очки позволили ей впоследствии подняться в двадцатку рейтинга WTA. Но повышение в рейтинге не отрицает и провальное выступление на двух тысячниках. В Мадриде в первом же матче было поражение от египтянки Маяр Шериф, а в Риме - от японки Наоми Осаки. По крайней мере в поединке с представительницей Египта, украинка считалась явной фавориткой.

Перед Ролан Гаррос Костюк взяла длительный отдых. Надеемся за 20 дней Сандра Заневская подведет свою подопечную к турниру Большого Шлема в оптимальных кондициях. Полагаясь на тренерский талант польской специалистки, а также на умный комбинационный теннис украинки, спрогнозируем выход Марты по крайней мере в четвертый круг чемпионата. Жребий относительно потенциальных соперниц этому способствует.

Даяна Ястремская: изменить традицию

Третья на данный момент ракетка Украины сегодня занимает 32 строчку в мировой табели о рангах. Грунтовое покрытие для Даяны всегда было неудобным. И если квалификацию к Ролан Гаррос или тысячникам она проходила в последние годы довольно просто, то выступления в основных сетках не задавались. Так, Ястремская четыре раза вылетала из самого престижного парижского турнира уже в первом же раунде. Уже участие в основе для 24-летней украинки - достижение.

Нынешний грунтовой тур также без достижений. Даяна приняла участие в трех турнирах (Чарльстон, Мадрид и Рим). В первом же матче против польской теннисистки Магды Линетт Ястремская выиграла стартовую партию 6:0. Показалось, что проклятие грунта снято и с опытом пришла и уверенность в себе. Однако в итоге поединок был проигранным.

Не впечатлила украинка и на турнирах серии WTA-1000. В Мадриде и Риме без шансов проиграла фавориткам - Коко Гофф и Арине Сабаленко соответственно. Кстати, с большой вероятностью в третьем круге РГ Даяне выйдет именно на американку. Поэтому и нетрудно спрогнозировать, что эта стадия станет для нашей теннисистки последней. При этом будем надеяться, что в первых двух матчах она покажет свой лучший "глиняный" теннис, чтобы попытаться реваншироваться против Коко.

Леся Цуренко: напряжённый реванш против Векич

34-летняя украинская спортсменка удерживается в топ-50 рейтинга WTA. Но раз за разом дают о себе знать накопившиеся травмы. Вдобавок к этому грунтовое покрытие никогда не было любимым для Леси. При этом Цуренко дважды доходила до 1/8 Открытого чемпионата Франции, что можно считать немалым достижением.

В прошлом году именно на этой стадии Леся снялась с соревнований, не завершив против Иги Швьонтек даже первый сет. Показательно, что уже в этом году 10 мая в Риме Цуренко тоже была вынуждена сняться из-за травмы в матче против Ангелины Калининой. За сутки до этого Леся провела сверхнапряженное, почти трехчасовое противостояние против хорватки Донны Векич. Последняя тоже не является специалисткой по грунту, благодаря чему украинка вырвала победу на тай-брейке в третьем сете.

Красно, что именно с Векич жребий свел Цуренко в первом круге в Париже. Хорватка сегодня тоже не в лучшей форме, но хватило ли Лесе двух недель на восстановление? Покажет игра, в которой Донна точно захочет взять реванш. Букмекеры дают больше шансов Векич, учитывая именно физическое состояние украинской спортсменки. Мы же как болельщики надеемся, что наша теннисистка все же пробьется во второй круг, чтобы там встретиться с Мартой Костюк.

Ангелина Калинина: страсбургские дожди осложнили подготовку к РГ

Учитывая выступления наших теннисисток на протяжении текущего грунтового сезона, больше всего надежд относительно турнирных перспектив на Ролан Гаррос я лично возлагал именно на Ангелину Калинину. Да, её постиг грандиозный провал в рейтинге из-за быстрого вылета с турнира в Риме, на котором в 2023 году украинка дошла до финала.

Однако именно Калинина в последнюю неделю перед РГ выглядела среди украинских теннисисток увереннее всего на грунте. Она это подтвердила в Страсбурге, но это подтверждение, к сожалению, произошло довольно экстремальным способом. Дело в том, что WTA-500 Internationaux Strasbourg 2024 проходит в сложных погодных условиях. Из-за дождей сроки матчей существенно сдвинулись.

В пятницу 24 мая Ангелина победила шестую ракетку мира Маркету Вондроушову в сложном трёхсетовом поединке. И в тот же день вынуждена играть против такой сильной соперницы, как Даниэль Роуз Коллинс. Последняя, настоящая хищница от тенниса, в своей агрессивной манере дожала обессиленную соперницу. При этом Ангелина навязала таки борьбу американке в первой партии, доведя дело до тай-брейка.

Учитывая то, что лучшим достижением Калининой на Ролан Гаррос являются два выхода в 1/32, спрогнозируем, что она сможет обновить рекорд на этом Grand Slam. Правда, для этого уже в первом круге придется выбить неуступчивую молодую колумбийку Камилу Осорио Серрано. Важно, чтобы Ангелина успела восстановиться после сверхнапряжённой пятницы, интенсивность которой могла существенно повлиять на функциональное состояние спортсменки.

Потенциальная соперница во втором круге- титулованная туниска Унс Жабер, сейчас находится не в лучшей форме. Если Калинина полноценно восстановится, то может справиться с такой оппозицией. Возможно, будем уж слишком оптимистичными, но спрогнозируем выход украинки в четвертьфинал.

Юлия Стародубцева: дебют в основной сетке

2024 год для 24-летней украинки Юлии Стародубцевой стал действительно знаковым в карьере. Сначала теннисистка пробилась сквозь квалификацию в основную сетку Australian Open, а теперь повторила этот же успех и на Открытом чемпионате Франции. Трудно надеяться на то, что Юлия сможет одержать хотя бы одну победу уже на этом уровне. Пока что ей не хватает мастерства и выдержки, чтобы провести поединок с сильной соперницей стабильно.

При этом украинка на протяжении каждой игры имеет достаточно впечатляющие периоды доминирования. Когда она допускает минимум невынужденных ошибок, ее агрессивный стиль игры оправдывает себя. В то же время Юлии явно не хватает мощности и комбинационности, из-за чего она пока не смогла ни разу зайти в первую сотню рейтинга.

В любом случае поблагодарим нашу землячку за то, что имеем аж шесть представительниц Украины в основной сетке Ролан Гаррос. Болеем за Юлию и ожидаем приятной неожиданности.

Итог: по крайней мере первая неделя РГ будет максимально интересной для украинских болельщиков

В женском теннисе сегодня главный вопрос заключается в том, кто бросит вызов первой ракетке мира, королеве WTA - Изи Швьонтек. В текущем сезоне на она забрала оба тысячника на грунтовых кортах - в Мадриде и Риме. Хватит ли ей после этого морального настроя и физических кондиций для полного турнирного пути на турнире Grand Slam?

Посмотрим. Мы же будем болеть за шестерку наших девушек, каждая из которых подходит в разных кондициях к самому ответственному грунтовому соревнованию года. Даем довольно осторожный и скептический прогноз. Неплохим результатом будет выход хотя бы одной из украинок в четвертый круг соревнований. В то же время надеемся и на приятные неожиданности. По крайней мере ожидаем от каждой из наших теннисисток преодоления личного рекорда выступлений на РГ.

Как бы там ни было, последняя неделя мая станет горячей порой для украинских поклонников женского тенниса. Если же и в начале июня нас ожидают приятные неожиданности, то такой бонус станет чрезвычайно эмоциональным завершением теннисной весны.