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Людмила Киченок и Остапенко — победительницы US Open 2024 в парном разряде

Микола Дендак — 6 сентября, 20:43
Людмила Киченок и Остапенко — победительницы US Open 2024 в парном разряде
Олена Остапенко і Людмила Кіченок
Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко победили Кристину Младенович (Франция) и Шуай Чжан (Китай) в финале парного разряда US Open-2024.

Поединок длился 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. Дуэт украинки и латвийки 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 4 из 5 брейк-пойнтов.

Киченок и Остапенко уверенно начали первый сет, взяв 3 гейма подряд, однако затем счет выровнялся. И все же, в напряженной борьбе они забрали этот сет себе в актив.

Второй сет начался уже с преимущества соперниц. Но Киченок и Остапенко перевернули игру, взяли 5 геймов подряд и уверенно победили.

Для украинки это первая победа в турнире серии Grand Slam в карьере. В этом году также был финал Australian Open (тоже в паре с Остапенко), но там они не смогли победить.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парный разряд
Призовой фонд - 75 млн долларов
Финал, 6 сентября

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Кристина Младенович (Франция)/Шуай Чжан (Китай) 6:4, 6:3

Напомним, в первом круге украино-латвийская пара одолела американок Джесси Ани и Джессику Фаиллу, затем была победа над бразилией Беатрис Хаддад Майей и немкой Лаурой Зигемунд, в 1/4 удалось обыграть дуэт из Казахстана, а в 1/2 был триумф над Чжа (Тайвань) и Вероникой Кудерметовой (нейтральная страна).

Grand Slam Людмила Кіченок Младенович Чжан Шуай US Open-2024 Олена Остапенко

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