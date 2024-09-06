Людмила Киченок и Остапенко — победительницы US Open 2024 в парном разряде
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко победили Кристину Младенович (Франция) и Шуай Чжан (Китай) в финале парного разряда US Open-2024.
Поединок длился 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. Дуэт украинки и латвийки 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 4 из 5 брейк-пойнтов.
Киченок и Остапенко уверенно начали первый сет, взяв 3 гейма подряд, однако затем счет выровнялся. И все же, в напряженной борьбе они забрали этот сет себе в актив.
Второй сет начался уже с преимущества соперниц. Но Киченок и Остапенко перевернули игру, взяли 5 геймов подряд и уверенно победили.
Для украинки это первая победа в турнире серии Grand Slam в карьере. В этом году также был финал Australian Open (тоже в паре с Остапенко), но там они не смогли победить.
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Кристина Младенович (Франция)/Шуай Чжан (Китай) 6:4, 6:3
Напомним, в первом круге украино-латвийская пара одолела американок Джесси Ани и Джессику Фаиллу, затем была победа над бразилией Беатрис Хаддад Майей и немкой Лаурой Зигемунд, в 1/4 удалось обыграть дуэт из Казахстана, а в 1/2 был триумф над Чжа (Тайвань) и Вероникой Кудерметовой (нейтральная страна).