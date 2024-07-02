Игру Светолиной на Уимблдоне перенесли, Байндль, Калинина и Снегирь свои матчи 1 круга проиграли

Во второй соревновательный день Уимблдонского турнира свои матчи первого круга сыграли три представительницы Украины, хотя запланировано было четыре.

Первой на лондонские корты вышла Екатерина Байндль. Соперницей 30-летней николаевки была немка Лаурра Зигемунд. Борьбы не получилось — немка "закрыла" матч чуть больше, чем через полтора часа. Причем во втором сете Байндль взяла всего 1 гейм, сделав 3 брейка.

Лаура Зигемунд (Германия) - Екатерина Байндль (Украина) 6:4, 6:1.

Не удалось преодолеть барьер первого круга и Ангелине Калининой. 27-летняя экспертная ракетка Украины уступила "нейтральную" россиянку Элину Аванесян. Также в двух сетах и без борьбы. Матч длился всего 6 минут. Следует отметить ужасную подачу Калининой – при 56 процентах попадания первой, 25 процентов реализации второй.

Элина Аванесян (Россия) - Ангелина Калинина 6:2, 6:3

Честь сине-желтого флага выпало защищать Дарье Снигур. И 22-летняя киевлянка с честью выдержала зачет на крепость. Абсолютная дебютантка турниров серии Grand Slam вышла победительницей дуэли с француженкой Осеан Доден. Второй сет украинка закрыла с "баранкой".

Итак, Снигур впервые сыграет во втором круге Уимблдона и турнира Grand Slam. Ее соперницей станет титулованная латвийка украинского происхождения, чемпионка Ролан Гаррос-2017 Елена Остапенко.

Дарья Снигур (Украина) — Осаен Доден (Франция) 6:4, 6:0

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сыграть матч против польки Магди Линетт. Причина – дожди, которые перекроили все расписание дня.