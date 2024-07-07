Кроос написал трогательный пост-прощание с футболом

Бывший полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос попрощался с футболом.

В своем Instagram легендарный игрок опубликовал трогательный пост благодарности всем, кто его окружал в течение карьеры.

"Вот и все. Но прежде чем я возьму паузу и хотя бы попробую осознать, что произошло за последние 17 лет, я не могу не поблагодарить всех, кто принимал меня таким, каким я есть, и кем я есть.

Спасибо всем моим фанатам по всему миру за вашу безусловную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо всем моим партнерам по команде за то, что всегда относились ко мне приветливо.

Спасибо моим друзьям за то, что всегда были честны со мной, независимо от того, насколько успешным я стал. Моим агентам, ставшим друзьями. Благодарю моих родителей за лучшую подготовку к осуществлению моей мечты.

Благодарю моего брата за то, что всегда был моим фанатом номер один. Спасибо моим детям за то, что они моя самая большая мотивация для достижения наилучших результатов — нет ничего лучше, чем видеть, как твои дети гордятся папой.

Спасибо моей прекрасной жене Джессике за то, что ты есть. Никогда не меняйся. Этот успех был бы невозможен без тебя. Он наш! И последнее, но не менее важное: Спасибо тебе, футбол! Ты прекрасная игра. И... всегда пожалуйста! Конец связи", - написал Кроос.