Реванш за Ролан Гаррос: Синнер стал победителем Уимблдона

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде. В финальном поединке против второго номера рейтинга АТР испанца Карлоса Алькараса лидер мировой табели о рангах выиграл в четырех сетах.

Встреча длилась 3 часа 6 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4.

В первой партии Синнер вел 4:2, однако проиграл четыре гейма подряд. В следующих сетах, получив преимущество, итальянец уже не выпускал его из рук.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

За поединок Синнер 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и 4 брейка. Его соперник выполнил 15 эйсов, совершил 7 ошибок на подаче и 7 брейков.

Wimbledon – Grand Slam

Уимблдон, Великобритания, трава

Призовой фонд: £21,902,000

Финал, 13 июля

Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4

Соперники провели тринадцатый очный поединок, итальянец победил в пятый раз и взял реванш за поражение от Алькараса в финале Ролан Гаррос.

Синнер впервые сыграл в финале Уимблдона и добыл свой 5 титул турниров Grand Slam. Янник стал первым итальянцем, который победил на британском мэйджоре.

Напомним, что накануне титул в женском одиночном разряде Уимблдона завоевала Ига Швентек. Полячка разгромила американку Аманду Анисимову.