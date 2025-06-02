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Две украинки сыграют четвертьфинальные матчи на Ролан Гаррос 3 июня: определилось время

Станіслав Матусевич — 2 июня 2025, 18:13
Две украинки сыграют четвертьфинальные матчи на Ролан Гаррос 3 июня: определилось время
Еліна Світоліна
Getty images

Элина Свитолина и Людмила Киченок 3 июня проведут четвертьфинальные матчи на Ролан Гаррос 2025.

Свитолина (14) в одиночном разряде сыграет против действующей чемпионки турнира, польской теннисистки Иги Швентек (5).

Первые сеяные в миксте Киченок и хорват Мате Павич встретятся с парой Дезире Кравчик (США)/Нил Скупски (Великобритания).

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 3 июня

Roland Garros  Grand Slam
Париж, Франция, грунт
Призовой фонд: €28,176,000
Четвертьфинал одиночного разряда

13:30*. Элина Свитолина (Украина)  Ига Швентек (Польша), корт Philippe-Chatrier, 2-м запуском, после матча Сабаленка – Чжэн Циньвэнь.

Четвертьфинал смешанного парного разряда

15:00*. Людмила Киченок (Украина)/Мате Павич (Хорватия)  Дезире Кравчик (США)/Нил Скупски (Великобритания), корт Suzanne-Lenglen, 3-м запуском, после матча Данилович/Потапова – Андреева/Шнайдер.

* Ориентировочное время начала матча по Киеву

С полным расписанием соревновательного дня можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, что Элина Свитолина оформила яркий камбэк в матче против итальянки Жасмин Паолини и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос 2025.

Еліна Світоліна

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