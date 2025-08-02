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Костюк благодаря третьей подряд волевой победе вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Станіслав Матусевич — 2 августа 2025, 22:31
Костюк благодаря третьей подряд волевой победе вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (28) пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале. В четвертом круге соревнований украинка победила представительницу США Маккартни Кесслер (32).

Игра завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

Omnium National Bank Open presented by Rogers  WTA 1000
Монреаль, Канада, хард
Призовой фонд: $5,152,599
Четвёртый круг, 2 августа

Марта Костюк (Украина)  Маккартни Кесслер (США) 5:7, 6:3, 6:3

Соперницы встречались во второй раз, украинка выиграла оба поединка. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча между Даяной Ястремской (35, Украина) и Еленой Рыбакиной (12, Казахстан).

Матч с участием Даяны Ястремской начнется сразу после поединка Костюк.

Напомним, во втором круге турнира в Монреале Марта обыграла чешку Маркету Вондроушову (63), прервав серию из шести поражений подряд. В третьем раунде соревнований украинка была сильнее Дарьи Касаткиной (18, Австралия)

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Марта Костюк

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