Костюк благодаря третьей подряд волевой победе вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Марта Костюк (28) пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале. В четвертом круге соревнований украинка победила представительницу США Маккартни Кесслер (32).

Игра завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

Omnium National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Монреаль, Канада, хард

Призовой фонд: $5,152,599

Четвёртый круг, 2 августа

Марта Костюк (Украина) – Маккартни Кесслер (США) 5:7, 6:3, 6:3

Соперницы встречались во второй раз, украинка выиграла оба поединка. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча между Даяной Ястремской (35, Украина) и Еленой Рыбакиной (12, Казахстан).

Матч с участием Даяны Ястремской начнется сразу после поединка Костюк.

Напомним, во втором круге турнира в Монреале Марта обыграла чешку Маркету Вондроушову (63), прервав серию из шести поражений подряд. В третьем раунде соревнований украинка была сильнее Дарьи Касаткиной (18, Австралия)

* Новость дополняется