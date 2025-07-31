Костюк победила экс-россиянку и вышла в четвертый круг престижного турнира в Монреале

Марта Костюк (28) в третьем круге турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале победила пятнадцатую сеяную Дарью Касаткину (18), которая в этом году сменила гражданство с российского на австралийское.

Игра длилась 2 часа 28 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6(4).

Начало встречи Костюк совсем не удалось. Касаткина повела 4:1 в первом сете и не без проблем, но удержала свое преимущество – 6:3. Марта больше доказывала что-то тренеру Сандре Заневской, чем играла в теннис.

Однако в дальнейшем ситуация на корте изменилась. Во второй партии уже украинка повела 4:1, и после ряда последовательных брейков сравняла счет во встрече.

Третий сет стал самым упорным и интересным. В первом его гейме на собственном гейм-пойнте Костюк в традиционном для себя стиле подала с руки и выиграла розыгрыш. Тут же украинка сделала брейк, однако соперница быстро отыгралась.

При счете 4:4 Марта отдала свою подачу, после чего не позволила подать на матч Касаткиной. Дело дошло до решающего тай-брейка, где во втором розыгрыше, защищаясь, Костюк упала на корт, успела подняться и в итоге забить шикарный виннерс.

Всплеска положительных эмоций украинке хватило, чтобы довести тай-брейк до победного завершения – 7:4.

Костюк за матч 4 раза подала навылет, сделала 9 двойных ошибок и 7 брейков. На счету ее соперницы ни одного эйса, 11 ошибок на подаче и 7 брейков.

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Третий круг, 31 июля

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия) 3:6, 6:3, 7:6(4)

Соперницы встречались в восьмой раз, украинка сравняла счет, 4:4. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против Маккартни Кесслер (32, США).

Напомним, на старте турнира в Монреале Марта обыграла чешку Маркету Вондроушову (63), прервав серию из шести поражений подряд.

В ночь на 1 августа матч третьего круга проведет Даяна Ястремская (35) против Эммы Наварро (11, США).

Накануне в третий круг одиночного разряда пробились украинки Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.