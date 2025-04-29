Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал "тысячника" в Мадриде

Элина Свитолина (17) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в испанском Мадриде. В 1/8 финала соревнований она обыграла гречанку Марию Саккари (82).

Матч длился 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки Украины.

Несмотря на низкий текущий рейтинг Саккари, недооценивать ее было нельзя. Экс-третья ракетка мира вернулась к бывшему тренеру Тому Хиллу, с которым и достигала лучших результатов в карьере. В Мадриде гречанка уже разгромила грунтовую специалистку итальянку Жасмин Паолини (6).

Свитолина же после титула в Руане получила заряд психологической уверенности, благодаря которому уверенно обыграла в третьем круге мощную казахстанку Елену Рыбакину (11).

В матче с Саккари сразу стало понятно, что Элина и здесь не уступит в темпе игры. Долгое время это давало заметное преимущество нашей теннисистке. Два стартовых гейма первого сета прошли в борьбе и остались за Свитолиной. Далее украинка уверенно держала свои подачи.

Единственный небольшой шанс спасти партию Саккари имела в восьмом гейме, однако не смогла реализовать брейк-пойнт, сразу после чего Элина приняла на сет – 6:3.

В начале второй партии ничего не изменилось. Свитолина за счет стабильности и достаточной мощности повела 2:0 и 4:1. На грани проигрыша Саккари вдруг вообще перестала ошибаться и забрала три гейма подряд, сравняв счет.

Однако Элина всегда славилась умением добавить в нужный момент. Когда стало казаться, что ход матча может развернуться в другую сторону, она сама заиграла на максимум и взяла самые нужные два гейма, которые принесли ей победу – 6:4. Решающий бэкхенд по линии на матч-пойнте стал украшением поединка.

🎾 Pour la première fois de ma carrière !

Svitolina a remporté un match de longue haleine lors du super tournoi en Espagne « blackout »❤️‍🔥 https://t.co/0vyEYogB1I pic.twitter.com/OA74WRqnUq — Bounty (@JoelTarnawski) April 29, 2025

За матч Свитолина 2 раза подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 5 брейков. Ее соперница выполнила 3 эйса, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

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1/8 финала, 29 апреля

Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:4

Это была пятая встреча теннисисток, Элина вышла вперед, 3:2. В четвертьфинале соревнований Свитолина сыграет с победительницей матча между Моюкой Учидзимой (56, Япония) и Екатериной Александровой (22, -).

Отметим, что за свою карьеру 30-летняя украинка ранее ни разу не доходила даже до третьего круга соревнований в столице Испании.

29 апреля за выход в четвертьфинал в Мадриде поборется еще одна наша теннисистка, Марта Костюк (36), которой будет противостоять россиянка Анастасия Потапова (39). Этот матч должен начаться не раньше, чем в 22:30 по Киеву.

Напомним, что на старте испанского "тысячника" Свитолина легко победила британку Сонай Картал (60), а в третьем круге была сильнее казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной (11).