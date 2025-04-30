Свитолина легко вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде

Элина Свитолина (17) вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000 в испанском Мадриде. В четвертьфинале соревнований она уверенно обыграла японку Моюку Учидзиму (56).

Матч завершился всего за 54 минуты со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки Украины.

Главным для первой ракетки Украины в четвертьфинальном поединке было серьезно отнестись к сопернице. 23-летняя Учидзима никогда не доходила до этой стадии на "тысячниках", однако в Мадриде уже успела обыграть Жабер, Пегулу и Александрову.

Стартовый гейм встречи получился неожиданным. Японка сразу взяла подачу Элины за счет контратакующей игры. Развить успех ей не удалось. Свитолина быстро поняла, что расслабляться не стоит, и выиграла сразу четыре гейма подряд. Очень здорово работала первая подача украинки. Довести сет до победы было вопросом класса – 6:2.

Во второй партии шансов у Учидзимы не было вообще. Не считать же таковым единственный брейк-пойнт в последнем гейме встречи. Его Свитолина все равно спокойно отыграла и праздновала разгромную победу, завершив игру классным эйсом.

🙌Svitolina se hace con la victoria del encuentro con este saque directo.



😱La ucraniana ha batido a Uchijima por (6-2, 6-1). #MMOpen #TenisRTVE



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За матч Свитолина 5 раз подавала навылет, обошлась без двойных ошибок и сделала 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Испания, грунт

Призовой фонд: $8,963,700

Четвертьфинал, 30 апреля

Элина Свитолина (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) 6:2, 6:1

Это была вторая встреча соперниц и вторая победа украинки на грунте. В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча между нашей Мартой Костюк (36) и первой ракеткой мира Ариной Сабаленко (-), который состоится 30 апреля в 21:00.

Свитолина вышла в свой 12 полуфинал на турнирах серии WTA 1000. У нее продолжается фантастическая выигрышная серия на грунте, которая достигла уже 11 матчей.

Напомним, что на старте испанского "тысячника" Свитолина легко победила британку Сонай Картал (60), в третьем круге была сильнее казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной (11), а в 1/8 финала разобралась с гречанкой Марией Саккари (82).