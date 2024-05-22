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Свитолина: У меня есть конечная цель - выиграть Grand Slam и стать №1 в мире

Игорь Чернявский — 22 мая, 00:22
Свитолина: У меня есть конечная цель - выиграть Grand Slam и стать №1 в мире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ставит себе цель выиграть турнир Grand Slam и возглавить рейтинг WTA.

Об этом она рассказала в интервью пресс-службе "Ролан Гаррос".

"Конечно, у меня есть высокие цели. Как и у каждого теннисиста, у меня есть конечная цель - выиграть Grand Slam и стать №1 в мире. Но я считаю, что того пути, который я преодолела за эти годы, находясь в топ-5, топ-10, также может быть достаточно.

Ведь когда вы беременеете, то, конечно, надеетесь, что всё пройдёт хорошо, но в то же время надо реально смотреть на то, что, возможно, больше не удастся вернуться на прежний уровень", - сказала Свитолина.

Сейчас Элина участвует в турнире WTA 500 в Страсбурге. 21 мая она должна была провести матч с Кларой Бюрель (43), но игру перенесли из-за дождей.

Нынешний "Ролан Гаррос" будет проходить с 26 мая по 9 июня. Свитолина сыграет в основной сетке турнира.

Ролан Гаррос Еліна Світоліна

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