Как Гаэль не хочу, – Свитолина рассказала, когда планирует завершать карьеру
Еліна Світоліна
Getty images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о времени, когда она может завершить профессиональную карьеру.
Слова спортсменки приводит The Tennis Letter.
"Я бы не хотела играть так долго, как Гаэль. Я просто хочу провести счастливую пенсию и не играть так много. Для меня очень тяжело быть в туре столько лет. Иногда бывает одиноко.
Бывают тяжелые моменты. У меня очень много дел вне тенниса и я не против остановиться раньше, чем Гаэль", – рассказала Свитолина.
Отметим, что теннисистке сейчас всего 30 лет, тогда как ее мужу, Гаэлю Монфису – 38.
Накануне Элина Свитолина завершила свои выступления на Ролан Гаросс, уступив Изе Швьонтек.
Также "Чемпион" сообщал, сколько заработали украинские спортсменки на этом турнире.