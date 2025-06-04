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Как Гаэль не хочу, – Свитолина рассказала, когда планирует завершать карьеру

Володимир Максименко — 4 июня 2025, 09:01
Как Гаэль не хочу, – Свитолина рассказала, когда планирует завершать карьеру
Еліна Світоліна
Getty images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о времени, когда она может завершить профессиональную карьеру.

Слова спортсменки приводит The Tennis Letter.

"Я бы не хотела играть так долго, как Гаэль. Я просто хочу провести счастливую пенсию и не играть так много. Для меня очень тяжело быть в туре столько лет. Иногда бывает одиноко.

Бывают тяжелые моменты. У меня очень много дел вне тенниса и я не против остановиться раньше, чем Гаэль", – рассказала Свитолина.

Отметим, что теннисистке сейчас всего 30 лет, тогда как ее мужу, Гаэлю Монфису – 38.

Накануне Элина Свитолина завершила свои выступления на Ролан Гаросс, уступив Изе Швьонтек.

Также "Чемпион" сообщал, сколько заработали украинские спортсменки на этом турнире.

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