Как Гаэль не хочу, – Свитолина рассказала, когда планирует завершать карьеру

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о времени, когда она может завершить профессиональную карьеру.

Слова спортсменки приводит The Tennis Letter.

"Я бы не хотела играть так долго, как Гаэль. Я просто хочу провести счастливую пенсию и не играть так много. Для меня очень тяжело быть в туре столько лет. Иногда бывает одиноко. Бывают тяжелые моменты. У меня очень много дел вне тенниса и я не против остановиться раньше, чем Гаэль", – рассказала Свитолина.

Elina Svitolina says she doesn’t want to play tennis as long as Gael Monfils



“I was wondering, would you like to play older than Gael? He’s already 38. Will you try to beat him and outlast him in that regard?”



Elina: “No [laughing]… I wouldn’t want to play that long 😂.… pic.twitter.com/Yb4qbUqlKm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2025

Отметим, что теннисистке сейчас всего 30 лет, тогда как ее мужу, Гаэлю Монфису – 38.

Накануне Элина Свитолина завершила свои выступления на Ролан Гаросс, уступив Изе Швьонтек.

Также "Чемпион" сообщал, сколько заработали украинские спортсменки на этом турнире.