Свитолина: Мне предлагали 500 тысяч долларов, чтобы выступать за другую страну
Одна из самых титулованных украинских теннисисток Элина Свитолина (23) рассказала, что имела предложения выступать под флагом другой страны.
Этой информацией украинка поделилась в интервью журналистке Украинской Правды Софии Середи.
"Под флагом России мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны.
Они предлагали в год платить 500 тысяч долларов. Это были определенные программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.
Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос изменять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия для развития", – сказала она.
Напомним, Свитолина также подтвердила, что вернулась к тренировкам и хочет выступить на Australian Open-2025. Пока украинка находится на 23 месте в рейтинге WTA.