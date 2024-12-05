Свитолина: Надеюсь сыграть на Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (23) вернулась на корт после возобновления повреждения ноги и планирует выступить на Australian Open-2025.

Этой информацией украинка поделилась в интервью Украинской Правде.

"Я уже восстанавливаюсь два месяца. Сегодня возвращаюсь на корт, буду тренироваться. Я занималась физической подготовкой и уже буду выходить, играть на карте. Это занимает некоторое время, но надеюсь, что в январе буду играть Australian Open.

Несколько волнуюсь, как будет выдерживать нога нагрузки, как я буду чувствовать себя на корте во время матча, но это нормальные человеческие ощущения. Я думаю, что со временем оно пойдет, и для меня будет комфортнее играть и думать о ноге, а о матче и что нужно делать. Надеюсь, нога будет выдерживать нагрузку и будет себя чувствовать хорошо", – сказала Свитолина.

Элина Свитолина, которая в сентябре перенесла операцию на ноге и досрочно завершила предыдущий сезон. Пока украинка находится на 23 месте в рейтинге WTA.

Напомним, что после выступления на US Open-2024 украинка призналась, что перенесла миниоперацию прямо во время Открытого чемпионата США.