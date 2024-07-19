Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) прекратила сотрудничество со своим тренером Рамоном Слейтером.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я просто хочу сообщить вам, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. У нас все было здорово, и Рэй помог мне стать лучшей теннисисткой, на мой взгляд, он один из лучших в любом туре, и я всегда буду благодарна ему за то, чего мы вместе достигли благодаря нашему упорному труду и усилиям.

Я сообщу вам всех, когда буду принимать следующие решения по тренеру, но пока, я просто хочу еще раз поблагодарить Рэя и пожелать ему всего лучшего!", — написала украинка.