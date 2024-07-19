Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером
Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) прекратила сотрудничество со своим тренером Рамоном Слейтером.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Я просто хочу сообщить вам, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. У нас все было здорово, и Рэй помог мне стать лучшей теннисисткой, на мой взгляд, он один из лучших в любом туре, и я всегда буду благодарна ему за то, чего мы вместе достигли благодаря нашему упорному труду и усилиям.
Я сообщу вам всех, когда буду принимать следующие решения по тренеру, но пока, я просто хочу еще раз поблагодарить Рэя и пожелать ему всего лучшего!", — написала украинка.
Напомним, что Свитолина накануне потерпела поражение от Елены Рыбакиной в 1/4 финала Уимблдона. Из-за поражения Элина потеряет 350 рейтинговых очков и выпадет из топ-25 WTA. Впрочем, 29-летнюю одесситку может утешить тот факт, что после завершения турнира на ее банковский счет придет круглая сумма.