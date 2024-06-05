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Чемпион Теннис

Стали известны сроки восстановления Джоковича

Игорь Чернявский — 5 июня, 12:51
Стали известны сроки восстановления Джоковича

24-кратный обладатель Grand Slam Новак Джокович не сыграет на Уимблдоне, но может успеть восстановиться к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Об этом сообщает L' Equipe .

Сегодня, 5 июня, серб перенес операцию на мениску. Восстановление будет длиться не менее 3 недель, поэтому он точно пропустит Уимблдонский турнир, который стартует уже 1 июля.

При этом его участие в Олимпийских играх-2024 не исключается. Все зависит от того, как коленный сустав отреагирует на хирургическое вмешательство.

Напомним, Новак травмировался в матче 1/8 финала Ролан Гаррос против Франсиско Черундоло. Несмотря на травму, 37-летний серб продолжил матч и смог совершить впечатляющий камбэк .

В четвертьфинале Джокович должен был сыграть о Каспере Рууда, но травма оказалась слишком серьезной, так что ему пришлось сняться с Ролан Гаррос .

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