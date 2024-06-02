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Чемпион Теннис

Швентек разгромила россиянку Потапову за 40 минут на Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 2 июня, 13:36
Швентек разгромила россиянку Потапову за 40 минут на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Ига Швентек одержала разгромную победу над россиянкой Анастасией Потаповой (41) в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата тенниса.

Встреча завершилась через 41 минуту со счетом 6:0, 6:0. Швентек трижды подала навылет, не допустила никакой двойной ошибки и реализовала 6 из 8 брейков. За всю игру россиянка выиграла всего 10 очков.

Эта игра стала самой быстрой в карьере Швентек и истории Ролан Гаррос (подсчет ведется с 2015 года).

"Я просто была очень сосредоточена и действительно была в зоне. Все прошло довольно быстро... довольно странно", - прокомментировала историческую победу польская теннисистка.
Роланд Гаррос — Гранд-Слам
 Париж, Франция, Грунт
 Призовой фонд – $24,961,000
1/8 финала, 2 июня

Ига Швентек (Польша) — Анастасия Потапова (41) 6:0 6:0

Накануне Элина Свитолина (19) обыграла румынку Ану Богдан (64) в третьем круге Ролан Гаррос.

Roland Garros WTA Потапова Ролан Гаррос Іга Швьонтек

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