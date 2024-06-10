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Рейтинг ATP: Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Микола Дендак , Олександр Булава — 10 июня, 10:34
Рейтинг ATP: Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) представила обновленный рейтинг игроков.

Лидерство в рейтинге потерял серб Новак Джокович, снявшийся с Ролан Гаррос в 1/4 финала турнира. Досрочное знание серба повлияло на мировой рейтинг. Новак не смог защитить прошлогодний титул, поэтому его сместил итальянец Янник Синнер, впервые ставший первой в карьере первой ракеткой мира.

Испанец Карлос Алькарас, благодаря победе в финале Открытого чемпионата Франции, стал вторым.

Лучшим среди украинцев остается Виталий Сачко, опустившийся на 8 ступенек и занимающий теперь 203 место.

Рейтинг ATP

(обновлено 10 июня 2024 года)
1 (2) Янник Синнер (Италия) 9525
2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8580
3 (1) Новак Джокович (Сербия) 8360
4 (4) Александр Зверев (Германия) 6885
5 (5) Даниил Медведев 6485
6 (6) Андрей Рублев 4710
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4025
8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3885
9 (11) Алекс де Минаур (Австралия) 3845
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3755
195 (203) Виталий Сачко (Украина) 300
216 (216) Илья Марченко (Украина) 281
342 (339) Вадим Урсу (Украина) 151


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