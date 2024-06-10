Рейтинг ATP: Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) представила обновленный рейтинг игроков.

Лидерство в рейтинге потерял серб Новак Джокович, снявшийся с Ролан Гаррос в 1/4 финала турнира. Досрочное знание серба повлияло на мировой рейтинг. Новак не смог защитить прошлогодний титул, поэтому его сместил итальянец Янник Синнер, впервые ставший первой в карьере первой ракеткой мира.

Испанец Карлос Алькарас, благодаря победе в финале Открытого чемпионата Франции, стал вторым.

Лучшим среди украинцев остается Виталий Сачко, опустившийся на 8 ступенек и занимающий теперь 203 место.

Рейтинг ATP

(обновлено 10 июня 2024 года)

