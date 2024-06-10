Рейтинг ATP: Синнер впервые стал первой ракеткой мира
Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) представила обновленный рейтинг игроков.
Лидерство в рейтинге потерял серб Новак Джокович, снявшийся с Ролан Гаррос в 1/4 финала турнира. Досрочное знание серба повлияло на мировой рейтинг. Новак не смог защитить прошлогодний титул, поэтому его сместил итальянец Янник Синнер, впервые ставший первой в карьере первой ракеткой мира.
Испанец Карлос Алькарас, благодаря победе в финале Открытого чемпионата Франции, стал вторым.
Лучшим среди украинцев остается Виталий Сачко, опустившийся на 8 ступенек и занимающий теперь 203 место.
Рейтинг ATP
(обновлено 10 июня 2024 года)
|1 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|9525
|2 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8580
|3 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8360
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|6885
|5 (5)
|Даниил Медведев
|6485
|6 (6)
|Андрей Рублев
|4710
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4025
|8 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3885
|9 (11)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3845
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3755
|195 (203)
|Виталий Сачко (Украина)
|300
|216 (216)
|Илья Марченко (Украина)
|281
|342 (339)
|Вадим Урсу (Украина)
|151