Перспективы украинок, борьба Швентек и Сабаленки: превью US Open 2025

Кажется, совсем недавно в Австралии начинался теннисный сезон-2025, а вот уже совсем скоро стартует последний из турниров Grand Slam текущего года. В общественном парке Флешинг Медоуз, расположенном в Нью-Йорке, на открытых хардовых кортах спорткомплекса с длинным названием USTA Billie Jean King National Tennis Center состоится US Open.

Открытый чемпионат США по теннису был основан в позапрошлом веке, в 1881 году. Первый турнир был проведен в городе Ньюпорт и только в мужском одиночном разряде. Женщины получили право на свое первенство только через 6 лет, поэтому в текущем сезоне состоится 145 розыгрыш мужского турнира, и 139 – женского.

Отметим, что US Open является единственным из соревнований Grand Slam, который проводился на всех трех типах покрытий. Со времени основания до 1974 года он игрался на траве, в промежуток с 1975-го по 1977-й – на грунте, а с тех пор и по сей день проходит на харде.

Даты, очки, призовые, детали соревнований

В текущем году турнир начнется в День независимости Украины. Финальный матч в женском одиночном разряде будет сыгран 6 сентября, а в мужском – на следующий день, в воскресенье.

В основной сетке у женщин и мужчин традиционно выступят по 128 спортсменов. Чтобы выиграть US Open, как и любой другой турнир Grand Slam, игроку нужно победить в семи подряд поединках. Триумфатор получит 2000 рейтинговых очков.

Нынешнее соревнование будет иметь рекордный призовой фонд в мировой истории тенниса. Он составит 90 миллионов долларов, что сразу на 15 млн больше, чем разыгрывалось в прошлом году.

Наиболее значительное повышение выплат получат участники последних раундов турнира. Победители одиночных разрядов мэйджора получат по 5 млн, на 39% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, призовой фонд квалификаций станет больше лишь на 10%.

Распределение очков и призовых в женском одиночном разряде

Первый круг: 10 очков / $110,000.

Второй круг: 70 очков / $154,000.

Третий круг: 130 очков / $237,000.

Четвертый круг: 240 очков / $400,000.

Четвертьфинал: 430 очков / $660,000.

Полуфинал: 780 очков / $1,260,000.

Финал: 1300 очков / $2,500,000.

Победа: 2000 очков / $5,000,000.

Если речь зашла о деньгах, нельзя обойти вниманием соревнование, которое на US Open уже состоялось. Смешанный парный разряд. В этом году турнир в миксте впервые проводился не во время привычных двух соревновательных недель, а параллельно с квалификациями, в течение двух дней, 19 и 20 августа.

Изменение расписания само по себе не стало бы проблемой, однако организаторы пошли значительно дальше. Даже правила проведения сетов позаимствовали из выставочных соревнований, и каждый сет проходил до четырех выигранных геймов, а тай-брейк игрался не при счете 6:6, а при 4:4.

Самое главное новшество заключалось в том, что участвовали в турнире смешанных дуэтов в основном не парные игроки, а топовые одиночники, собранные в ситуативные пары. Единственным исключением стали прошлогодние чемпионы в миксте, итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Они и выиграли этот турнир, став его двукратными чемпионами.

Сара Эррани и Андреа Вавассори Инстаграм Сары Эррани

Прогнозируемо, кажется, для всех, кроме букмекеров. Потому что лишь профильные парники соревновались всерьез, остальные теннисисты отнеслись к матчам, как к развлечению. Немного необычному, но развлечению. Даже несмотря на призовые в миллион долларов за титул.

Надо было видеть, как кричала "камон" на выигранных важных мячах 38-летняя Эррани, и как с улыбками на лице воспринимали происходящее на корте одиночники, особенно уровня Алькараса.

Американцы, конечно, лучшие в мире по выпуску разнообразных шоу. На турнире в миксте центральный корт имени Артура Эша был переполнен. Но по спортивной составляющей остались большие вопросы. Как и вообще по поводу сути проведения парных соревнований без профильных игроков.

Победительница микста Сара Эррани прямо заявила, что это большая несправедливость. И с ней трудно не согласиться.

Однако шоу удалось, здесь без вопросов. Каждому решать самому, важнее ли оно спортивных принципов.

На этом закончим философские размышления и начнем анализировать шансы спортсменок в одиночном разряде. Традиционно начнем с украинок.

Наши

В основной сетке US Open выступят четверо украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Ангелина Калинина из-за травмы не играет с начала июня, а Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева дружно уступили в первом же раунде квалификации.

Читайте также : Впервые в истории: ни одной украинской победы в квалификации US Open

Состояние наших теннисисток накануне US Open вызывает больше вопросов, чем ответов.

Непонятная форма Свитолиной

У первой ракетки Украины после ударного выступления на грунтовых кортах начался спад в результатах. К тому же, трава никогда не была ее любимым покрытием, несмотря на два полуфинала Уимблдона в карьере.

После перехода на хард Свитолина дошла до четвертьфинала турнира серии WTA 1000 в Монреале. Откровенно говоря, в Канаде феерического тенниса Элина не продемонстрировала, и как-то слишком легко уступила в итоге японке Осаке.

На следующем "тысячнике" в Цинциннати украинка проиграла в стартовом матче чешке Крейчиковой. Эти два поражения похожи тем, что когда соперницы начинали показывать хороший теннис, Свитолина не имела чем им ответить. Перед стартом US Open это беспокоит.

Однако мы понимаем, что время на восстановление и подготовку к мэйджору у Элины было, набрать форму она со своим опытом точно имела возможность.

Отметим, что в двух последних сезонах Свитолина на US Open останавливалась в третьем круге, после чего завершала сезон из-за одной и той же хронической травмы ноги. Осенью прошлого года теннисистка устранила эту проблему, сделав операцию.

Побороться за выход во вторую неделю турнира Элине однозначно по силам. Есть и еще один стимул. Свитолина сейчас занимает 10 позицию в Чемпионской гонке, которая является квалификацией для попадания на Итоговый турнир в саудовский Эр-Рияд. От проходной восьмой позиции ее отделяет немало – более 800 очков, однако это отставание еще можно отыграть удачными выступлениями.

Элина Свитолина Getty images

Жребий для первой ракетки Украины на US Open выпал довольно забавным. В первом круге соперницей 12 сеяной Свитолиной стала венгерка Анна Бондар. Ирония судьбы заключается в том, что с этой теннисисткой Элина ранее играла дважды. Оба раза – в этом году: во втором круге Ролан Гаррос и на старте Уимблдона. То есть, игроки встретятся на третьем подряд мэйджоре.

Ничего особенного в Бондар нет, поэтому смотрим дальше. Во втором раунде, скорее всего, играть придется с Марией Саккари. Гречанка, экс-третья ракетка мира, показала в этом году на грунте определенный прогресс. Однако в четвертом круге Мадрида ее обыграла именно Свитолина, и с тех пор Саккари продолжает находиться во второй полусотне рейтинга.

Еще дальше. В третьем круге вероятна встреча с Беатрис Хаддад Майей (вряд ли сенсация Ролан Гаррос Лоис Буассон не на грунте покажет что-то выдающееся). Хороший момент взять реванш за поражение во втором круге в Бад-Хомбурге.

Четвертый раунд – американка Анисимова, которую Элина уверенно, хоть и не без помощи самой Аманды, обыграла в Монреале. Или другая представительница США, София Кенин.

И наконец, в четвертьфинале, до которого еще нужно дойти, с большой долей вероятности будет ждать главная фаворитка US Open Ига Швентек. В очных встречах Свитолина побеждала полячку лишь раз, но в важном четвертьфинале Уимблдона-2023.

Понятно, что это теоретические расклады. На практике все может быть совсем по-другому.

Выход из кризиса и травма Костюк

Вторая ракетка Украины, как и первая, может занести себе в актив нынешний грунтовый сезон. В Мадриде и Риме только первая ракетка мира Сабаленка останавливала Марту на подступах к решающим матчам.

А дальше произошел провал.

Шесть поражений подряд, в том числе от квалифайерок в первых кругах Ролан Гаррос и Уимблдона стали холодным душем и для спортсменки, и для ее болельщиков. С юмором отреагировать на ситуацию, в стиле тренера Костюк Сандры Заневской, смогли единицы.

Заневская сказала своей подопечной, что до конца года хотя бы один матч та должна выиграть. Победить удалось значительно раньше конечного срока.

На "тысячнике" в Монреале Марта одержала три победы в трех сетах над непростыми Вондроушовой, Касаткиной и Кесслер, непременно проигрывая в этих встречах первую партию. Нагрузка слишком большая, и на четвертьфинал против Елены Рыбакиной Костюк выходила с травмированным запястьем и затейпованной правой рукой.

С игры, в которой украинка испытывала сильную боль, пришлось сняться. Как и с матча третьего круга в Цинциннати против Швентек, несмотря на легкую победу во втором раунде над немкой Марией. Выходить на корт с одной из лучших теннисисток планеты с травмой никакого смысла не было.

Время для залечивания травмы Костюк имела. Насколько это удалось, поймем уже по стартовой встрече в Нью-Йорке.

Марта Костюк Getty images

В первом круге US Open 27 сеяная Марта сыграет против британки Бултер. Можно назвать эту соперницу принципиальной, ведь именно Бултер в прошлом году в Сан-Диего не позволила Костюк выиграть финал первого в ее карьере турнира серии WTA 500.

Если со здоровьем у украинки будет все в порядке, то шансы пройти дальше неплохие. То же самое можно сказать и о второй сопернице, которой станет кто-то из пары Кэти Волынец – Зейнеп Сонмез.

А вот в дальнейшем, скорее всего, придется скрестить ракетки с шестой ракеткой мира Мэдисон Киз. Американка сильно провела старт сезона, выиграв Australian Open, после чего начала понемногу угасать. Однако на домашнем мэйджоре она выступает обычно удачно, поэтому именно матч с ней должен показать истинный уровень формы Костюк.

Подъем вверх и проблемы со здоровьем Ястремской

До празднования своего 25-летия в мае сезон у Даяны, по большому счету, не получался. Вспомнить можно только финал в Линце, но это было аж в начале февраля.

После же яркой вечеринки в Монако с подругами Ястремская резко прибавила в результатах. На шести турнирах подряд, включая два мэйджора, третья ракетка Украины выигрывала минимум два матча. В Ноттингеме Даяна играла в финале, на Ролан Гаррос простуда помешала ей дать бой в третьем круге россиянке Самсоновой.

Два матча выиграла Ястремская на "тысячнике" в Монреале, в начале хардовой серии соревнований. Могла победить и мощную Рыбакину в четвертом круге, но немного не хватило правильных решений в концовке третьего сета.

Беспокоит снятие Даяны в Цинциннати перед игрой третьего круга против Коко Гофф. Сама теннисистка объяснила это решение тяжелой реакцией организма на прием тяжелых антибиотиков, однако деталей не предоставила.

Неделю назад Ястремская присутствовала на титульном бою своего бойфренда Давида Аллахвердиева за титул в ММА и выглядела вполне здоровой. Надеемся в таком состоянии увидеть ее в Нью-Йорке.

Даяна Ястремская Арата Ямаока

Посеяна украинка на US Open под 30 номером. В первом круге жребий выбрал ей в соперницы 34-летнюю россиянку Анастасию Павлюченкову. Несмотря на возраст, та еще может быть опасной. То же самое можно сказать и о возможной следующей оппонентке Ястремской. Виктория Азаренко представляет другую страну-агрессор, Беларусь, и в 36 лет может удивить.

Если этих неприятных ветеранок все же удастся одолеть, в третьем круге вряд ли получится избежать матча против Джессики Пегулы. Дома американки традиционно сильны, особенно топовые представительницы. Однако четвертая ракетка мира после титула в Бад-Хомбурге почти два месяца назад из шести следующих матчей проиграла четыре, так что бороться против нее можно.

Дальше по сетке Даяны по понятным причинам заглядывать так рано смысла нет.

Странный сезон Стародубцевой

Трудно иначе охарактеризовать год для Юлии. За почти 8 месяцев активных выступлений больше одного матча в основной сетке любого турнира ей удалось выиграть лишь трижды. Однако происходило это исключительно на крупных соревнованиях: в Мадриде, на Ролан Гаррос и Монреале.

Жаль, что ни один из этих успехов не приводил к прорыву в уровне игры и дальнейших результатах. Правда, после Монреаля удалось установить личный рекорд в рейтинге – 63 позиция.

В первом круге Стародубцевой, как и Ястремской, придется встретиться с россиянкой. Анна Блинкова менее опасна, чем Павлюченкова, но чего ожидать от Юлии, пока совершенно непонятно.

Если стартовый раунд соревнований удастся преодолеть, то дальше будет ждать Джессика Пегула. Хочется написать о возможном украинском дерби с Даяной в третьем круге, но нужно понимать теннисные реалии. Проход Блинковой уже стал бы неплохим результатом для Стародубцевой.

Переходим к главным фавориткам соревнований.

Ига Швентек

Несколько месяцев польская теннисистка не возглавляла список фаворитов крупных турниров. Неудивительно, ведь после Ролан Гаррос 2024 Швентек не могла выиграть ни одного соревнования больше года.

На Уимблдоне 2025 неожиданно произошел прорыв. Никогда ранее Ига не доходила дальше четвертьфинала на травяном мэйджоре. Здесь же она завоевала титул, под два нуля деклассировав в финале Аманду Анисимову.

Ига Швьонтек Getty images

На волне успеха Швентек стала чемпионкой недавнего турнира в Цинциннати и вообще показывает очень классный теннис.

В мировом рейтинге спортсменка поднялась на вторую позицию, что дает ей возможность избежать встречи с Ариной Сабаленкой до финала. Жребий можно назвать благосклонным для полячки. До четвертьфинала навязать ей борьбу могут разве что пара сеяных россиянок.

В четвертьфинале же возможной соперницей может снова стать Анисимова. Хотя мы, конечно, надеемся, что ею будет Элина Свитолина.

Арина Сабаленка

Первая ракетка мира имеет немалый отрыв от преследовательниц в женском рейтинге и при этом не выиграла ни одного турнира Grand Slam в сезоне, хотя постоянно доходит до решающих стадий. После поражения в полуфинале Уимблдона от Анисимовой Сабаленка решила пропустить соревнования в Монреале, чтобы лучше подготовиться к US Open.

Посмотрим, поможет ли это ей защитить прошлогодний титул. В Цинциннати не удалось. Более того, безвольное поражение в четвертьфинале Рыбакиной вряд ли добавляет Сабаленке оптимизма, а в соцсетях распространяются слухи об очередных ментальных проблемах белоруски.

Сетка для действующей чемпионки не выглядит безоблачной. В третьем и четвертом кругах сюрпризы могут преподнести соответственно канадка Фернандес и датчанка Таусон, а в четвертьфинале снова поставить барьер способна Рыбакина. Несмотря на это, финал Сабаленка – Швентек все равно представляется пока наиболее вероятным.

Коко Гофф

Говоря о шансах Гофф, стоит помнить о ее возрасте. Цифра 21 в паспорте объясняет тот провал, который случился у американки после блестяще выигранного Ролан Гаррос. Неудачи на траве никого не удивили: Коко пока не научилась показывать класс на этом покрытии.

Вылеты же соответственно в четвертом круге Монреаля и четвертьфинале Цинциннати прежде всего связаны с возрастной нестабильностью. Перед US Open Гофф поменяла тренера по подаче. Хотя этот элемент был всегда проблемным в ее игре, вряд ли ей нужно на кого-то вешать всех или часть собак.

По крайней мере, так кажется.

Коко Гофф Getty images

Жребий отправил третью сеяную Гофф в нижнюю часть сетки, к Швентек. До полуфинала они не встретятся, не факт, что до этой стадии Гофф доберется. Испанка Бузас Манейро во втором круге, японка Осака в четвертом вполне могут не пустить Коко к Иге.

Впрочем, не будем забывать статистику. Она подсказывает, что дома американки обычно выступают лучше, чем в Европе. Правда, сама Гофф в этом году немного смешала карты, выиграв Ролан Гаррос. Возможно, из-за этого ни в Монреале, ни в Цинциннати дальше четвертьфинала не пробилась ни одна из представительниц США?

Четвертой ракетке мира Джессике Пегуле, например, в Нью-Йорке придется защищать прошлогодний финал, а о ее печальной статистике последних двух месяцев мы упоминали ранее. Третьего подряд неудачного турнира на родном континенте американцы своим теннисисткам могут не простить.

Елена Рыбакина

Казахстанку стоит упомянуть в списке фавориток из-за ее полуфиналов в Монреале и Цинциннати. Несмотря на то, что в сезоне она имеет лишь один титул на небольшом турнире в Страсбурге перед стартом Ролан Гаррос, где серьезных соперниц в заявке не было, нынешняя ее форма может позволить ей зайти достаточно далеко.

По сетке в третьем круге остановить Рыбакину попытается британка Радукану, а в четвертом – итальянка Паолини. В четвертьфинале очень вероятна встреча с Сабаленкой.

Кого еще стоит упомянуть

Здесь прежде всего речь пойдет о теннисистках, которые прощаются со спортом на US Open 2025.

35-летняя Петра Квитова, экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона, после рождения сына потеряла мотивацию выступать дальше. В ее жизни хватало разных моментов. Чего только стоит тяжелое ранение рабочей левой руки неадекватом-грабителем в 2016 году!

Петра Квитова Getty images

Сейчас же Квитова сосредоточится на более приятных моментах. В частности, на воспитании сына, к тому же чешка заявляла, что хочет иметь больше детей.

Первой соперницей Петры на ее прощальном турнире станет француженка Парри, а во втором круге почти точно ее будет ожидать Мэдисон Киз. Это должно быть хорошее прощание с теннисом!

31-летняя Каролин Гарсия имеет в своем активе две победы на соревнованиях Grand Slam в парном разряде. Из 11 ее одиночных титулов выделяется триумф на Итоговом турнире 2022 года.

Времена побед остались в прошлом, и вот француженка решила повесить ракетку на гвоздь. По сетке на US Open ей выпало стартовать против россиянки Рахимовой с перспективой дальше встретиться с австралийкой Касаткиной.

Винус Уильямс в свои 45 удивила всех. Последний ее матч был датирован мартом 2024 года, и вот вдруг Венера взяла и возобновила активные выступления. Понятное дело, семикратной победительнице мэйджоров в одиночном разряде в родной Америке всегда готовы предоставить уайлд-кард.

В Вашингтоне Уильямс даже сумела обыграть соотечественницу, 35 ракетку мира Пейтон Стернс.

Жребий не пожалел ветеранку: уже в первом круге легенде мирового тенниса придется встретиться с действующей полуфиналисткой US Open, чешкой Муховой. Каролина, правда, много лечилась в последнее время, но вряд ли это сильно поможет Винус. Зато и настроение сильно не испортит.

Из "темных лошадок" выделим обеих финалисток турнира в Монреале. Четырехкратная триумфаторка турниров Grand Slam Наоми Осака после начала сотрудничества с бывшим тренером Швентек Томашем Викторовски сразу дошла до решающего матча на "тысячнике" и стоит посмотреть, не стал ли тот успех разовым.

Осака получила хорошую сетку до четвертого круга, где может встретиться с Гофф. Если японка действительно набрала форму, то молодая американка может и не стать для нее большим препятствием. Как триумфовать в Нью-Йорке, Осака прекрасно помнит.

18-летняя Виктория Мбоко стала сенсационной победительницей в Монреале и теперь должна подтверждать свои амбиции. Правда, несмотря на посев, со стартовой соперницей ей не повезло. Барбора Крейчикова может принять экзамен у любого очень жестко. А дальше еще Эмма Наварро в третьем круге...

Виктория Мбоко Getty images

Мнение букмекеров

Выше уже отмечалось, что больше всего шансов, по версии букмекерских контор, имеет Швентек. Коэффициент на ее победу равен 3.40. Немного уступает ей Сабаленка – 3.80. На третьей позиции Гофф – 6.60.

Далее идут Рыбакина и – неожиданно – не совсем здоровая россиянка Андреева. На них коэффициенты равны 12.50.

Самые высокие шансы среди украинок имеет Элина Свитолина. Она располагается в середине второго десятка претенденток с коэффициентом 65. Далее идет Марта Костюк (66), а вероятность победы Даяны Ястремской букмекеры оценивают в 150.

Где смотреть

В Украине матчи можно будет посмотреть на телеканалах Eurosport.

Украинская звуковая дорожка будет доступна для зрителей на платформе MEGOGO и у других официальных трансляторов телеканалов Eurosport.

Если поединки украинских теннисисток не войдут в эфир Eurosport 1 или Eurosport 2, MEGOGO покажет их с украиноязычными комментаторами эксклюзивно на собственной платформе.