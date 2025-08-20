Впервые в истории: ни одной украинской победы в квалификации US Open

Когда-то это должно было произойти. Впервые за 33 розыгрыша Открытого чемпионата США, с тех пор как украинские спортсмены начали выступать под желто-голубым флагом, квалификация завершилась для нас без единой победы.

Конечно, без учета экстраординарного US Open-2020, когда квал отменили полностью из-за COVID-19. А также за исключением 1995 и 1999 годов, когда украинцы вообще не были представлены на разогреве основного турнира. Во всех остальных случаях была хотя бы одна победа.

В этом году в квалификации US Open приняли участие четверо украинцев.

Ближе всех к победе была Дарья Снигур, выиграв первый сет. Однако отсутствие посева несет риск сразу получить соперницу, которая будет выше по рейтингу. Швейцарка Симона Вальтерт имела 24 номер посева и подтвердила свой статус, несмотря на то, что не считалась фавориткой.

Снигур в пятый раз стартовала в Нью-Йорке (и в 21 раз – на мэйджорах), имея одну основу и победу в ней.

Возвращение на US Open Виталия Сачко после годичного перерыва – успех сам по себе. Развить его помешал опытный Таро Даниэль из Японии. Сачко в восьмой раз принял участие в квалах Grand Slam.

Поражение Александры Олейниковой обидное, однако она не должна иметь никакого давления. Это лишь вторая попытка на уровне БШ. Она стала 39 украинкой, кто сыграл на US Open.

Попадание Анастасии Соболевой на американский мэйджор – маленькое чудо, ведь она запрыгнула в последний вагон поезда, находясь в хвосте третьей сотни рейтинга. Матч был довольно близкой – 5:7, 5:7 – тем более, против опытной Сачии Викери, которая воспользовалась опцией защищенного рейтинга.

Украинские проходы из квалификации на турниры Большого шлема

28+1 – Ролан Гаррос

23 – Открытый чемпионат США

23 – Открытый чемпионат Австралии

17 – Уимблдон

Игорь Грачев, специально для Чемпиона