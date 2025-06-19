Двукратная победительница Уимблдона объявила о предстоящем завершении карьеры

Экс-вторая ракетка мира, двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова (572) объявила об окончании карьеры. Последним турниром для спортсменки станет US Open 2025.

Об этом 35-летняя теннисистка сообщила в своем Instagram.

"Растя в родном городе Фулнек и ударяя по первым теннисным мячам с отцом на местных кортах, я никогда не представляла, что стану профессиональной теннисисткой, смогу путешествовать по миру и играть на самых красивых стадионах мира. И действительно... каким-то образом все это стало реальностью.

За последние 19 лет, с тех пор как я стала профессиональной теннисисткой, мне выпала честь достичь невероятных высот. От победы на двух Уимблдонах, шести трофеев Кубка Билли Джин Кинг для Чехии, до второго места в мировом рейтинге и многого другого. Я достигла большего, чем могла себе представить, и я очень благодарна всему, что теннис дал мне за все эти годы. Он научил меня бесчисленным урокам не только на корте или в тренажерном зале, но и в жизни. Я никогда бы не была той, кем я являюсь сегодня, без этого прекрасного вида спорта и всего, что он дал мне как на корте, так и вне его.

Как и на всех этапах жизни, наступает день, когда наступает время для нового раздела, и это время для меня пришло сейчас. Поэтому я хотела поделиться с вами, что 2025 год – мой последний сезон в туре в качестве профессионала. Я взволнована и с нетерпением жду возможности снова насладиться красотой игры на Уимблдоне, месте, которое хранит для меня самые ценные воспоминания в моей карьере. И хотя я ещё не совсем уверена, как будет выглядеть мой удар на хардовом корте в США, я намерена завершить свою активную игровую карьеру на US Open в Нью-Йорке позже этим летом.

Хотя такое решение никогда не дается легко, для меня это счастливый момент! Я покину спорт с широчайшей улыбкой на лице – той же улыбкой, которую вы видели от меня на корте и вне его на протяжении всей моей карьеры. На протяжении всех этих лет я невероятно благодарна за непоколебимую поддержку моей семье, моим близким друзьям, моей команде и всем невероятным болельщикам, которые всегда поддерживали меня по всему миру. Я не могла просить или желать ничего большего – теннис дал мне все, что у меня есть сегодня, и я буду вечно благодарна этому прекрасному виду спорта, который я люблю.

С любовью, Петра", – написала Квитова.