Синнер – победитель Итогового турнира ATP
Первая ракетка мира Янник Синнер в финале Итогового турнира ATP победил американца Тейлора Фрица (5).
Поединок длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.
На счету итальянца 14 подач навылет и ни одной двойной ошибки. У соперника 8 эйсов, однако он допустил 2 двойные ошибки. Синнер реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов, а Фриц не смог воспользоваться своим единственным за весь матч.
ATP Finals
Турин, Италия, Хард
Призовой фонд – $15,250,000
Финал, 17 ноября
Янник Синнер (Италия) – Тейлор Фриц (США) 6:4, 6:4
23-летний Синнер второй раз подряд пробился в финал Итогового турнира. Напомним, год назад Янник уступил Новаку Джоковичу, который не смог принять участие в нынешнем турнире из-за травмы.
Накануне завершился Итоговый турнир среди женщин, где чемпионкой стала американская теннисистка Коко Гофф. В сумасшедшем финале она победила Чжэн Циньвэнь.