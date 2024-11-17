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Синнер – победитель Итогового турнира ATP

Микола Дендак , Олексій Погорелов — 17 ноября 2024, 20:38
Синнер – победитель Итогового турнира ATP
Яннік Сіннер
Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер в финале Итогового турнира ATP победил американца Тейлора Фрица (5).

Поединок длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.

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На счету итальянца 14 подач навылет и ни одной двойной ошибки. У соперника 8 эйсов, однако он допустил 2 двойные ошибки. Синнер реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов, а Фриц не смог воспользоваться своим единственным за весь матч.

ATP Finals
Турин, Италия, Хард
Призовой фонд – $15,250,000
Финал, 17 ноября

Янник Синнер (Италия) – Тейлор Фриц (США) 6:4, 6:4

23-летний Синнер второй раз подряд пробился в финал Итогового турнира. Напомним, год назад Янник уступил Новаку Джоковичу, который не смог принять участие в нынешнем турнире из-за травмы.

Накануне завершился Итоговый турнир среди женщин, где чемпионкой стала американская теннисистка Коко Гофф. В сумасшедшем финале она победила Чжэн Циньвэнь.

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