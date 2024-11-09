Коко Гауфф в сумасшедшем финале победила Чжэн Циньвэнь и стала чемпионкой итогового турнира WTA

Американская теннисистка Коко Гауфф (с) стала чемпионкой Итогового турнира WTA в одиночном разряде, проходившем в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В матче за титул, который длился 3 часа 7 минут, она в трех сетах победила представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (7) счетом 3:6, 6:4, 7:6.

Гауфф пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных из 12 заработанных брейк-пойнтов.

Коко стала седьмой представительницей США, которой удалось выиграть титул WTA Finals после Винус и Серены Уильямс, Линдси Девенпорт, Трейси Остин, Крис Эверт и Мартины Навратиловой.

Итоговый турнир WTA-2024 проходил со 2 по 9 ноября. Предыдущей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

WTA Finals

Эр-Рияд, Саудовская Аравия, хард

Призовой фонд – $15,250,000

Финал, 9 ноября

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Коко Гофф (США) 6:3, 4:6, 6:7

Отметим, что выход в финал обеспечил Чжэн финиш в первой пятерке мирового рейтинга по результатам сезона. В то же время, Гауфф, несмотря на победу, останется третьей ракеткой мира.

Напомним, в парном разряде титул выиграли канадская теннисистка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Раутлифф.