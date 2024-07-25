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Джокович и Надаль могут встретиться на ранней стадии Олимпиады-2024

Владислав Уткін — 25 июля, 13:36
Джокович и Надаль могут встретиться на ранней стадии Олимпиады-2024

В Париже состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх-2024.

Об этом сообщили на официальном сайте Олимпиады .

В частности, своих соперников в мужском одиночном разряде узнали испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

"Король грунта" в первом круге сыграет против венгра Мартона Фучовича, а 24-кратный победитель турниров Grand Slam проведет матч против австралийца Мэтью Эбдена. Победители этих пар сойдутся во втором круге.

Напомним, также определились соперницы украинских теннисисток в одиночном и парном разрядах.

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа. Накануне Надаль оценил уровень своей игры перед стартом Игр-2024 в Париже.

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