Рассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (19) уступила американке Эмми Наварро (12) в третьем круге US Open-2024.

Матч продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Костюк дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

Марта, несмотря на поражение в первом сете, смогла взять вторую партию и с брейка начала решающий сет, однако при счете 3:1 проиграла сразу 5 геймов, а за ними и встреча.

Наварро лидирует во встречах с Костюк — 2:0.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовой фонд - $75,000,000

Третий круг, 30 августа

Эмма Наварро (США) - Марта Костюк (Украина) 6:4, 4:6, 6:3

Напомним, на старте турнира Костюк победила американку Маккартни Кесслер, а во втором круге уверенно одолела Гарриет Дарт из Великобритании.

Отметим, что для Костюк третий круг — лучший результат на Открытом чемпионате США. Впервые она достигла этой стадии в 2020 году.

Накануне турнир покинула Элина Свитолина, которая в двухчасовом противостоянии уступила Коко Гофф.