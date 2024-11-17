Цуренко переиграла Пашек, Завацкая уступила Краус в Кубке Билли Джин Кинга

Сегодня, 16 ноября, прошли первые матчи между сборными Украины и Австрии в рамках Кубка Билли Джин Кинга.

В первом противостоянии Леся Цуренко (118) победила Тамиру Пашек (366). Матч, продолжавшийся 1 час 46 минут завершился со счетом 6:3, 7:5.

Леся ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейкпоинтов.

Во втором противостоянии дня Катарина Завацкая (229) уступила Сине Краус (222). Матч продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 7:5, 5:7.

В итоге после первого игрового дня счет стал равным 1:1.

The World Cup of Tennis – Кубок Билли Джин Кинга

Плейоф, 16 ноября

Украина – Австрия 1:1

Леся Цуренко – Тамира Пашек 6:3, 7:5

Екатерина Заватько – Синя Краус 3:6, 7:5, 5:7

17 ноября Цуренко и Завацкая снова сыграют в одиночных противостояниях. Если понадобится, команды сыграют парный матч. Победит сборная, которая выиграет три матча.

Украина будет бороться за выход в квалификационный раунд турнира. В последний раз украинки играли там в апреле этого года, но они проиграли сборной Румынии за право сыграть в финальном турнире.