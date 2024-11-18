Небывалая химия Марченко и Завацкой, или В ноябре мы хоть и не всемогущие, но непобедимы

Украина сохранила близость к элите, вырвав тяжелую победу у скромной Австрии.

В минувшие выходные, 17-18 ноября, женская национальная сборная Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг в волевом стиле обыграла Австрию – 3:2. Таким образом, украинки избежали падения в евроафриканские джунгли, и в апреле 2025 года на этапе "квалифайерс" будут бороться за право пробиться в элитный раунд.

Отметим, что неофициальный чемпионат мира снова немного изменил формат, но подробнее об этом поговорим после жеребьевки, когда определится наш следующий соперник.

А пока вернемся к хардовому покрытию зала Мак-Кинни, где в течение двух дней разворачивалась настоящая драма. Проигрывая со счетом 1:2, Украина в волевом стиле перевернула ход поединка и одержала сверхважную победу (3:2). В последний раз наши девушки выбирались из такого затруднительного положения в далеком 2011 году, когда Ольга Савчук и Леся Цуренко вырвали победу в Австралии.

Спустя 13 лет сценарий повторился, а неожиданной героиней стала львица в форме сборной Украины – Катарина Завацкая. Почему неожиданным? Еще несколько недель назад трудно было предположить, что Катя в конце концов сыграет три матча за два дня.

Катарина Завацкая Фонд Элины Светолиной

Дело в том, что запланированный состав на ноябрьскую встречу изменился почти в последний момент. Под шквал попала Марта Костюк, которая после каникул на Мальдивах опубликовала сухой отказ от визита в Даллас.

Закрыть топовый слот в экстренном порядке почти невозможно, поэтому дебютанту на капитанском мостике Илье Марченко пришлось выкручиваться теми силами, которые были задекларированы заранее. Роль туза перешла к опытной Лесе Цуренко, а на грунтовку Завацкую почти безальтернативно выпала тяжесть второго лидера.

К тому же в штабе "желто-синих" произошел еще один форс-мажор: вызванная дебютантка Анастасия Лопата сломала руку и выбыла из состава потенциальных джокеров в колоде Марченко. Впрочем, надо отдать должное 19-летней теннисистке, которая осталась в расположении команды и, без сомнения, получила незабываемый опыт за эти два эмоциональных соревновательных дня.

Состав сборной дополнили опытная Надежда Киченок и еще одна дебютантка – Анастасия Соболева, которая только в этом сезоне начала вдыхать аромат турниров Grand Slam.

Первый день завершился обменом победами: Цуренко вытянула непростой матч у бывшей 26-й ракетки мира Тамиры Пашек, а Завацкая в очень тонком трехсетовом поединке уступила Синьи Краус – 1:1.

Серьезные волнения начались после разгромного поражения Цуренко в увертюре второго игрового дня (1:6, 1:6).

Леся Цуренко Фонд Элины Светолиной

Выбор состава на четвёртый матч имел платиновое значение. И если Марченко не сомневался в Завацкой, то известная в прошлом теннисистка Марион Маруска сделала замену, поставив на Юлию Грабхер, формально – 523 ракетку мира. Правда, еще в прошлом году она занимала 54 место в мировом рейтинге, тогда как Катя даже на неделю в топ-100 еще не попадала.

Удивительно, но уровень тенниса Завацкой в составе сборной значительно отличается от индивидуальных выступлений. А тут еще в пользу сработала какая-то невидимая химия между Марченко и Катей – их гармонии можно только удивляться. Но главное – 6:2, 7:5 и Украина остается в гонке за матч. 2:2!

К тому же Катарина прервала серию четырех поражений подряд в составе сборной (с учетом "мертвого" парного матча с Японией).

Состав решающей пары оставлял несколько вариантов. Кто эффективнее дополнит Надежду Киченок? Восстановившаяся Цуренко? Дебютантка Соболева? Или Завацкая, потратившая немало сил, но находившаяся на эмоциональном подъеме?

Выбор пал на Катю, и, ничуть не умаляя заслуг Надежды (без нее, предположу, все завершилось бы грустно), именно Катя выдала ураганную концовку третьего сета. В итоге – 5:7 (какое давление в этот момент!), 6:2, 6:4 – фууух. Победа!

Катарина Завацкая и Надежда Киченок Фонд Элины Светолиной

Факты и цифры

В первую очередь отметим, что Украина в ноябре не проиграет: три матча, три победы. И все они пришлись на последние три года.

Матч с Австрией стал 103-м в истории независимой женской сборной Украины, проведшей свой премьерный поединок 10 мая 1993 года.

Счет очных встреч с австрийками качнулся в нашу пользу:

0:1 – Австрия – Украина (3:0, 1994 год);

1:1 – Украина – Австрия (2:1, 2014);

2:1 – Украина – Австрия (3:2, 2024 год).

Об огромном уважении к Лесе Цуренко из-за ее профессионального отношения к делу я уже не раз говорил, поэтому здесь стоит оставить очередной реверанс – без Леси этой победы не было бы. В 35 лет, в эндшпиле непростого для нее сезона, она протянула спасительную руку Украине, не дав ей утонуть в болотах Африки и Европы.

Леся Цуренко, загибаем пальцы:

Выиграла 13-й одиночный матч в составе сборной, уступая по этому показателю только Елене Татарковой (17), Алене Бондаренко и Элине Светолиной (по 15);

Провела 20-ю матчевую встречу – сравнялась с Юлией Бейгельзимер и уступает только Татарковой (27) и Савчук (25);

И ярче всего – вышла на второе место по количеству матчей, сыгранных за сборную, сравнявшись с сестрами Катей и Аленой Бондаренко (по 34). Ориентиром остается Елена Татаркова (38).

О серьезном вкладе Надежды Киченок мы уже говорили, отметим лишь, что она закрепилась в топ-10 самых опытных теннисисток сборной (разделяет 9 место с Мартой Костюк, сыграв 14 матчей). Встреча с Австрией стала для Надежды 13-й матчевой (8-е место в общем реестре).

Топ-игроки сборной Украины по количеству выигранных матчей:

Елена Татаркова – 27; Екатерина Бондаренко – 23; Алена Бондаренко – 22; Ольга Савчук – 21; Юлия Бейгельзимер – 18; Леся Цуренко – 17; Элина Свитолина – 15; Татьяна Перебийнис – 10; Марта Костюк – 10

...

12. Надежда Киченок – 7;

16. Катарина Завацкая – 6.

Главная героиня дуэли Катарина Завацкая впервые завоевала два очка в одной матчевой встрече. Теперь на ее счету 11 отдельных поединков (шесть побед и пять поражений). Хотя ни одна цифра не передаст веса ее невероятному выступлению, которое держало болельщиков в напряжении до трех часов ночи!

Отдельно следует отметить самый сложный дебют в должности капитана женской сборной Ильи Марченко. Если бы он проиграл дебютный поединок скромной Австрии, от волны критики его вряд ли спас даже Фонд имени Светолиной, под эгидой которого впервые состоялся матч национальной команды. Более того – можем предположить, что эту победу можно назвать именно тренерской. Все сложные решения Марченко в итоге принесли положительный результат, а синтез с Завацкой уже занесен в лучшие примеры.

Игорь Грачев, для Чемпиона

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