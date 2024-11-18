Киченок и Завацкая принесли Украине победу над Австрией на Кубке Билли Джин Кинг

В ночь с 17 на 18 ноября состоялся решающий пятый матч между сборными Украины и Австрии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Украинки Катарина Завацкая в паре с Надеждой Киченок одержали победу над Синьей Краус и Тамирой Пашек. Матч, продолжавшийся 2 часа 25 минуты завершился со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Украинки дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

The World Cup of Tennis – Кубок Билли Джин Кинг

Плейоф, 18 ноября

Счет в серии 3:2

Катарина Завацкая/Надежда Киченок (Украина) – Синья Краус/Тамира Пашек (Австрия) 5:7, 6:2, 6:4

Напомним, что украинская команда была в шаге от поражения в матче, однако победа Катарины Завацкой над Юлией Грабер восстановила паритет во встрече.

В составе сборной были заявлены: Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Анастасия Соболева и Анастасия Лопата.

Общие результаты противостояния:

Леся Цуренко – Тамира Пашек 6:3, 7:5

Синья Краус – Катарина Завацкая 6:3, 5:7, 7:5

Синья Краус – Леся Цуренко 6 :1, 6:1

Катарина Завацкая – Юлия Грабер 6:2, 7:5.

Катерина Завацкая/Надежда Киченок – Синья Краус/Тамира Пашек 5:7, 6:2, 6:4

В апреле 2025 года сборная Украины сразится за место в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. В апреле 2024-го украинки уступили представительницам Румынии в матче за выход в финальный этап соревнований.