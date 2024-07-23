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Чемпион Теннис

Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2024

Андрій Яросименко — 23 июля, 14:12
Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2024

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей объявил о завершении своей карьеры после Олимпийских игр-2024.

Об этом он написал в соцсети X.

"Прибыл в Париж на свой последний в жизни теннисный турнир. Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми памятными неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что смогу сделать это в последний раз!", — написал Энди.

Маррей дебютировал в 2005 году. За свою карьеру он завоевал 46 титулов в одиночном разряде и 3 в парном. Он стал первым британским теннисистом, выигравшим Гранд Слэм в Открытую эру, и первым представителем Великобритании с 1936 года, победившим на Уимблдоне. Также Маррей единственный двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде среди мужчин.

Ранее он снялся с Уимблдонского турнира-2024, из-за реабилитации после травмы.

Енді Маррей Париж-2024 теніс Олімпійські ігри-2024 Вімблдон-2024

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