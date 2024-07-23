Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2024

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей объявил о завершении своей карьеры после Олимпийских игр-2024.

Об этом он написал в соцсети X.

"Прибыл в Париж на свой последний в жизни теннисный турнир. Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми памятными неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что смогу сделать это в последний раз!", — написал Энди.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024

Маррей дебютировал в 2005 году. За свою карьеру он завоевал 46 титулов в одиночном разряде и 3 в парном. Он стал первым британским теннисистом, выигравшим Гранд Слэм в Открытую эру, и первым представителем Великобритании с 1936 года, победившим на Уимблдоне. Также Маррей единственный двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде среди мужчин.

Ранее он снялся с Уимблдонского турнира-2024, из-за реабилитации после травмы.