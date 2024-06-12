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Команда мечты: Алькарас и Надаль сыграют в парном разряде Олимпиады

Игорь Чернявский — 12 июня, 16:00
Команда мечты: Алькарас и Надаль сыграют в парном разряде Олимпиады

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль сыграют за сборную Испании в паре на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом сообщает Marca.

Карлос и Рафа примут участие не только в парном разряде, но и в одиночном. Также Испанию представят Пабло-Карреньо Буста (876) и Алехандро Давидович-Фокина (32).

В ряды женской сборной вызваны Сарра Соррибес-Тормо (55) и Кристина Букса (67). Соревнования по теннису на Олимпиаде будут проходить с 27 июля по 4 августа.

Напомним, Алькарас выиграл Ролан Гаррос-2024. В финале 21-летний испанец оказался сильнее Александра Зверева, который в первом круге выбил Надаля.

Рафаель Надаль Олімпійські ігри-2024 Карлос Алькарас

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