Горные лыжи. Шиффрин одержала первую победу в сезоне

Звездная американская горнолыжница Микаэла Шифрин выиграла слалом на втором этапе Кубка мира в финском Леви. Для нее это первая победа в текущем сезоне и суммарно 98 в карьере на Кубке мира.

Американка на 0,79 секунды опередила австрийку Катарину Линсбергер, топ-3 замкнула немка Лена Дюрр. Ее партнерша по команде Эмма Айхер во второй попытке прорвалась с 22 места на девятое, показав лучшее чистое время второго заезда. С 27-й позиции на десятую прорвалась действующая чемпионка мира в слаломе, канадка Лоранс Сен-Жермен.

Итоговые результаты:

Напомним, на открытии сезона в австрийском Зольдене Шифрин стала лишь пятой.

Завтра, 17 ноября, в Леви состоится мужской слалом. Старт первой попытки – в 11:00 по киевскому времени.