Бриньоне открыла горнолыжный Кубок мира-2024/25 победой в Зольдене

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне выиграла первый старт Кубка мира сезона-2024/25 – гигантский слалом в австрийском Зольдене. Она прорвалась с третьего места после первой попытки и одержала свою 28-ю в карьере победу на Кубке мира. Второй стала новезеландка Элис Робинсон.

Топ-3 замкнула 26-летняя хозяйка соревнований Юлия Шайб, для которой это первый в карьере подиум на Кубке мира. Звездная Микаэла Шифрин лидировала после первой попытки, однако во второй отступила на пятое место.

Из-за боли в колене не вышла на старт действующая обладательница Большого хрустального глобуса, швейцарка Лара Гут-Бехрами.

Участвовала в соревнованиях в Зольдене украинка Анастасия Шепиленко. Она показала 56-й результат, став последней из всех, кто добрался до финиша первой попытки.

Итоговые результаты:

Завтра, 27 октября, на старт гиганта в Зольдене выйдут мужчины. Начало первой попытки – в 11:00 по Киеву.