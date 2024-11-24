Прыжки с трамплина. Марусяк второй раз подряд остался без очков на Кубке мира.

Украинский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Марусяк остался без очков и во втором личном старте Кубка мира-2024/25 в норвежском Лиллехаммере. После вчерашнего 40-го места вчера сегодня 24-летний украинец прыгнул на 110 метров и показал 36-й результат.

В квалификации, состоявшейся утром 24 ноября, Марусяк занял 33 место. Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, отобраться в основные соревнования не сумел.

Тройное лидерство после первой попытки захватили австрийцы – Штефан Крафт, Ян Херль и Даниэль Чофениг. Победитель субботнего личного турнира, немец Пьюс Пашке, идет четвёртым.

Результаты первой попытки:

Ранее Жанна Глухова установила два рекорда Украины в женском Кубке мира.