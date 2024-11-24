Глухова установила два рекорда Украины на Кубке мира по прыжкам с трамплина

17-летняя Жанна Глухова установила два рекорда Украины на первом этапе Кубка мира-2024/25 в норвежском Лиллехаммере.

Она финишировала в основных соревнованиях на 36 месте, это лучший результат в истории Украины на Кубке мира и только третье попадание в топ-40 для наших спортсменок. Предыдущие два были на счету ее партнерши по команде Татьяны Пилипчук, которая сегодня не прошла в основной раунд.

Несколькими часами ранее Глухова пробилась в основные соревнования благодаря 38 месту в квалификации, которое она заняла благодаря прыжку на 105,5 метра. Это рекорд Украины по дальности полета на лыжах среди женщин, 17-летняя спортсменка из Иванофранковщины на 4,5 метра улучшила предыдущее лучшее достижение.

Нынешний сезон для Глуховой является дебютным на Кубке мира. Вчера, 23 ноября, в первом личном старте квалификацию не сумели пройти ни она, ни Пилипчук.