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Турне четырех трамплинов. Марусяк не пробился во вторую попытку в Гармише

Олег Дідух — 1 января 2025, 16:15
Турне четырех трамплинов. Марусяк не пробился во вторую попытку в Гармише
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Украинский прыгун Евгений Марусяк прекратил борьбу на втором этапе Турне четырех трамплинов в Гармиш-Партенкирхене в первой попытке. Он прыгнул на 122 метра и проиграл своему дуэльному сопернику, словенцу Анже Ланишеку. В итоге украинец показал 41-й результат.

Выиграл первую попытку австриец Даниэль Чофениг, опередивший партнера по команде Михаэля Хайбека и швейцарца Грегора Дешвандена. Хайбеку для лидерства не хватило даже прыжка на новый рекорд трамплина – 145 метров.

Лидер общего зачета Турне, Штефан Крафт, после первой попытки идет только 14-м.

Результаты первой попытки:

В итоге победу одержал Чофениг, который перехватил у Крафта лидерство в общем зачете Турне, а у немца Пьюса Пашке - желтый биб лидера генеральной классификации Кубка мира.

Итоговые результаты:

Напомним, на первом этапе в Оберстдорфе Марусяк показал лучший результат в истории Украины на Турне – 33-е место.

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