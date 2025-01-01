Турне четырех трамплинов. Марусяк не пробился во вторую попытку в Гармише

Украинский прыгун Евгений Марусяк прекратил борьбу на втором этапе Турне четырех трамплинов в Гармиш-Партенкирхене в первой попытке. Он прыгнул на 122 метра и проиграл своему дуэльному сопернику, словенцу Анже Ланишеку. В итоге украинец показал 41-й результат.

Выиграл первую попытку австриец Даниэль Чофениг, опередивший партнера по команде Михаэля Хайбека и швейцарца Грегора Дешвандена. Хайбеку для лидерства не хватило даже прыжка на новый рекорд трамплина – 145 метров.

Лидер общего зачета Турне, Штефан Крафт, после первой попытки идет только 14-м.

Результаты первой попытки:

В итоге победу одержал Чофениг, который перехватил у Крафта лидерство в общем зачете Турне, а у немца Пьюса Пашке - желтый биб лидера генеральной классификации Кубка мира.

Итоговые результаты:

Напомним, на первом этапе в Оберстдорфе Марусяк показал лучший результат в истории Украины на Турне – 33-е место.