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Марусяк показал лучший результат в истории Украины на Турне четырех трамплинов

Олег Дідух — 29 декабря 2024, 18:45
Марусяк показал лучший результат в истории Украины на Турне четырех трамплинов
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Украинский прыгун Евгений Марусяк занял 33-е место на первом этапе Турне четырех трамплинов в немецком Оберстдорфе. Это лучший результат в истории Украины на этих соревнованиях. Сам Марусяк в прошлом сезоне занял 35-е место на третьем этапе в Инсбруке, что до сегодняшнего дня было национальным рекордом.

Украинец прыгнул на 126 метров и проиграл своему дуэльному сопернику, словенцу Тими Зайцу. В пятерку лаки-лузеров украинец также не пробился и, таким образом, прекратил борьбу в первой попытке.

Выиграл первую попытку чемпион Турне 2015 года, австриец Штефан Крафт. Он опередил своего партнера по команде, Яна Хёрля и лидера общего зачета Кубка мира, немца Пьюса Пашке.

Победитель вчерашней квалификации, австриец Даниэль Чофениг, показал в первой попытке лишь седьмой результат.

Результаты первой попытки:

В итоге первый этап Турне завершился триумфом сборной Австрии, которая забрала все три места на подиуме. Победу одержал Штефан Крафт, который опередил двух партнеров по команде - Яна Хёрля и Даниэля Чофенига. Лидер Кубка мира, немец Пьюс Пашке, финишировал четвертым.

Итоговые результаты:

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Турне чотирьох трамплінів

Євген Марусяк

Турне четырех трамплинов. Крафт выиграл первый этап
Турне четырех трамплинов. Марусяк прошел квалификацию в Оберстдорфе
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