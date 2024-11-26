Нортуг нашел оригинальный способ выступить на Олимпиаде-2026

Легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг мечтает выступить на зимней Олимпиаде 2026 в Милане и Кортине д'Ампеццо.

Об этом сообщает TV2.

При этом 38-спортсмен, недавно объявивший о возвращении в большой спорт, понимает, что отобраться в состав сборной Норвегии ему будет крайне тяжело. Поэтому он нашел оригинальный способ попасть на Игры: сменить спортивное гражданство на лихтенштейнское.

"Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. Возможно, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Мои шансы? 20 процентов. Было бы чертовски круто принять участие в еще одной Олимпиаде, и это должно случиться в 2026 году. В 2030-м будет уже поздно", - заявил лыжник.

Напомним, на сезон-2024/25 Нортуг задался целью выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Недавно ветеран пропустил отборочные соревнования в Бейтостолене из-за проблем со спиной и не пробился в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в финской Руке (29 ноября – 1 декабря).