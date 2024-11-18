Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии

Легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг может пропустить открытие сезона в Бейтостолене (23 – 24 ноября).

Об этом сообщает TV2.

По их информации, в последние несколько дней Нортуг жаловался на боли в спине.

На соревнованиях в Бейтостолене тренерский штаб сборной Норвегии определится с тем, кому отдать три вакантных места в составе команды на первый этап Кубка мира в Руке (30 ноября – 1 декабря). Пропуск этого турнира может закрыть для Нортуга дорогу в основу национальной команды на гонки в Финляндии.

Напомним, 38-летний ветеран прошлым летом объявил о своем возвращении в большой спорт, он нацелен отобраться в состав сборной на домашний чемпионат мира в Тронхейме. Ранее Нортуг проводил совместные тренировки с Йоханнесом Клебо.