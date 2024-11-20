Хиршер, Нортуг и компания. Звездные лыжники, которые возвращаются в большой спорт

Зимний сезон-2024/25 только набирает обороты, однако уже вызвал огромный резонанс в СМИ и среди болельщиков. Это связано с беспрецедентной волной возвращений в большой спорт суперзвезд недавнего прошлого. Поражает как количество, так и громкость имен спортсменов, которые решили в текущем сезоне возобновить свою карьеру. Поговорим о том, кого именно мы снова увидим в деле в новом сезоне и чего следует ожидать от этих спортсменов.

Тереза Йохауг (36 лет, Норвегия, лыжные гонки)

Возвращение Терезы Йохауг в большой спорт читалось. Еще во время олимпийского сезона-2021/22 ходили разговоры о том, что легендарная норвежская лыжница хочет стать матерью и планирует завершить карьеру. И уже тогда появились догадки о том, что Йохауг может пропустить один-два сезона и после этого вернуться в большой спорт.

Возвращение Терезы таки произошло, однако произошло все совсем не по тому сценарию, который прогнозировался. Наиболее логичным был вариант, при котором Йохауг завершает карьеру весной 2023 года, делает годовую паузу на "проходной" сезон-2023/24, в котором не было ни чемпионата мира, ни Олимпиады, и возвращается летом 2024 года на 2-3-летний период, чтобы охватить мундиаль в Тронхейме и Игры-2026 в Милане и Кортине д'Ампеццо.

Однако довольно неожиданно норвежка завершила карьеру еще в 2022 году, сразу после триумфальной Олимпиады в Пекине, отказавшись от перспективы выступить на чемпионате мира в словенской Планице. В мае 2023 года в семье Терезы и ее партнера, Нильса Якоба Хоффа, родилась дочь. Как и ожидалось, летом 2024 года норвежка объявила о возвращении в большой спорт, однако неожиданно заявила, что возвращается лишь на один сезон и на Олимпиаде-2026 не выступит. Не исключено, что, в случае высоких результатов, Йохауг передумает и останется в гонках еще на год, но пока имеем то, что имеем.

Тереза Йохауг instagram.com/johaugtherese

Будет ли возвращение Терезы успешным? Думаю, что да – в пользу этого говорит как логика, так и инсайды из тренировочного лагеря норвежцев. Партнерши Йохауг по команде неоднократно признавались, что поражены физической формой Терезы и не могли долго держаться в ее темпе во время совместных тренировок.

Почему в пользу успешности возвращения "Снежинки" говорит логика? Потому, что слишком большим было ее преимущество в классе над остальными соперницами до завершения карьеры. Двухлетняя пауза стать проблемой тоже не должна. По крайней мере, у Йохауг уже есть успешный опыт одного возвращения в большой спорт после перерыва в два года. Тогда, в 2016 – 2018 годах, Тереза отсутствовала из-за допинговой дисквалификации за употребление клостебола, и вернулась, возможно, даже сильнее, чем была. 36-летний возраст тоже вряд ли станет серьезной преградой – относительно недавний пример Марит Бьорген говорит о том, что в таком возрасте можно быть лучшей в мире. Тем более, что Тереза специализируется не на спринте, а на дистанционных гонках, где спортсменки поздно раскрываются и способны оставаться на вершине даже в достаточно солидном возрасте.

Сама Йохауг довольно осторожна в оценке своих перспектив, однако это больше похоже на mind games. Тереза заявила, что весь ее сезон-2024/25 будет выстроен вокруг чемпионата мира в Тронхейме. Она будет пропускать много этапов Кубка мира, не планирует участвовать в Тур де Ски и бороться за общий зачет. И норвежке вполне по силам завоевать на домашнем мундиале как минимум два личных золота, и добавить к этому ряд убедительных побед на этапах Кубка мира.

Петтер Нортуг (38 лет, Норвегия, лыжные гонки)

А вот в то, что возвращение Петтера Нортуга окажется успешным, верится гораздо меньше. Во-первых, он на два года старше Йохауг, во-вторых – на Кубке мира не выступал целых 7 лет (последняя гонка – 32 место в спринте в Лиллехаммере 2 декабря 2017 года), в-третьих – еще тогда, семь лет назад, складывалось полное впечатление, что как спортсмен элитного уровня "Красный убийца" уже полностью исчерпал себя.

Все эти семь лет Нортуг был где-то рядом. Он работал на телевидении, активно и в присущем для себя эпатажном стиле комментировал все, что происходит в мире лыжных гонок. И даже выступал сам – в марафонской серии Ski Classics, которая постепенно набирает обороты, однако по своему уровню все еще значительно уступает Кубку мира. И тот факт, что за 6 лет выступлений на Ski Classics Петтер ни разу так и не поднялся выше третьего места, также не добавляет оптимизма относительно его возвращения.

Главную цель своего возвращения Нортуг очертил довольно четко: выступление в паре с Йоханнесом Клэбо в командном спринте классикой на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. И, откровенно говоря, сценарий, при котором Петтер в свои уже 39 на тот момент лет выиграет конкуренцию за место в составе у таких людей как Эрик Вальнеш, Пол Гульберг или Харальд Остберг Амундсен, выглядит абсолютной утопией.

Петтер Нортуг instagram.com/jantelov1

"Красный убийца" уже проводил совместные тренировки с Клэбо в Ливиньо, однако сам признался, что сейчас он на 7 кг тяжелее, чем в 2010 году, а на 10-километровой гонке классикой проигрывает самому себе 14-летней давности 3 минуты. Безусловно, можно предположить, что Нортугу дадут место в составе на командный спринт на чемпионате мира не по спортивному принципу, однако это может вызвать серьезный конфликт внутри сборной Норвегии. Возмутиться могут и те же Вальнеш или Гульберг, и сам Клэбо: вряд ли он будет очень рад получить в напарники в Тронхейме откровенный балласт, который может поставить под сомнение его золото.

О многом говорит и тот факт, что Нортуг хочет выступить именно в командном спринте, где у Норвегии лишь два места, а не в личном, где скандинавы смогут выставить сразу пятерых спортсменов. Петтеру интересно не само выступление на чемпионате мира, а именно возможность на плечах у Клебо заехать в медали.

В ближайший уикенд Петтер планирует выступить на открытии норвежского сезона в Бейтостолене. Подозреваю, что эти соревнования станут холодным душем для Нортуга и его огромной армии фанатов, и заставят более трезво оценивать перспективы "Красного убийцы". Да, в плане медийности Петтер остается лыжником (а может и спортсменом вообще) №1 в Норвегии, однако только этого для поездки на чемпионат мира может быть недостаточно. А в том, что Нортуг способен предложить еще что-то, кроме своего громкого имени, есть огромные сомнения.

Линдси Вонн (40 лет, США, горные лыжи)

Самое свежее в хронологическом порядке возвращение случилось в горных лыжах – речь идет о Линдси Вонн. Первые слухи о камбэке легендарной американки появились только в октябре, официально о возобновлении карьеры четырехкратная обладательница Кубка мира объявила лишь 14 ноября. На следующий день, 15 ноября, Вонн присоединилась к тренировкам сборной США и начала подготовку к сезону.

Такое позднее объявление о возвращении в спорт и начале тренировочной работы вызывает ощущение того, что это возвращение Линдси – абсолютная импровизация, а не следование заранее составленному плану. Тем более, что никакой особой помпезности и медийности вокруг возвращения американки в спорт не было, а это совсем не в ее стиле.

Ліндсі Вонн Instagram

Чем больше деталей относительно камбэка Вонн становятся известными – тем сильнее становится впечатление о том, что ее возвращение не было запланировано заранее. В 2019 году американка завершила карьеру во многом из-за хронической травмы колена. Весной текущего года Линдси перенесла очередную операцию, которая, похоже, наконец-то решила давнюю проблему с коленом. Осенью Вонн приехала в Новую Зеландию покататься на лыжах, никакого дискомфорта в многострадальном колене не почувствовала, и, похоже, именно тогда и подумала: "Почему бы и нет?". Появление в регламенте Кубка мира такого инструмента как уайлд-кард лишь подтолкнуло американку к такому решению.

Возвращение Линдси запланировано на домашний этап в Бивер Крике (14 – 15 декабря). На что может рассчитывать 40-летняя спортсменка с месяцем полноценных тренировок после 5-летнего перерыва? Вряд ли на что-то серьезное. Боюсь, что сначала Ландси будет напоминать любителя, который случайно попал на соревнования высокого уровня. Примерно так, как выглядела под конец карьеры ее многолетняя экс-партнерша по команде Джулия Манкусо, когда пыталась вернуться в спорт после пропуска двух лет из-за травмы.

Вероятно, со временем уровень результатов Вонн повысится, однако в то, что она сможет бороться за подиум или хотя бы регулярно попадать в топ-10, не верится. О многом говорит и тот факт, американка никоим образом не обозначила ни свои цели, ни срок, на который возвращается в большой спорт. Безусловно, такой подход позволит избежать дополнительного давления, однако лишь усиливает впечатление импровизированности и, в какой-то степени, даже несерьезности этого камбэка.

Марсель Хиршер (35 лет, Нидерланды/Австрия, горные лыжи)

Как и в случае с Йохауг, возвращение Марселя Хиршера в большой спорт читалось. Слишком уж в молодом возрасте (30 лет) он ушел на пенсию, слишком сильным был на момент завершения карьеры – в таких случаях очень часто возникает соблазн вернуться.

И Хиршер таки вернулся. Однако совсем не так, не тогда и не по тем причинам, по которым ожидалось. Легендарный австриец завершил карьеру в 2019 году, многие прогнозировали, что он вернется перед Олимпадой-2022 в Пекине. Тем более, что на Играх Марсель не до конца реализовал себя, завоевав "всего" два золота за карьеру и, например, так и не став олимпийским чемпионом в слаломе.

Однако вернулся Хиршер в большой спорт уже на экваторе следующего олимпийского цикла. И будем откровенны: вернулся не со спортивными, а с коммерческими амбициями. После завершения карьеры австриец создал свою компанию-производителя лыж, Van Deer, которая уже несколько лет функционирует не только на горнолыжном, но и на прыжковом рынке.

Марсель Хіршер instagram.com/marcel__hirscher

Однако продвижение и популяризация бренда шла не совсем теми темпами, на которые надеялся Марсель – в частности, из-за противодействия со стороны Международной лыжной федерации (FIS). Ни для кого не секрет, что компанию Van Deer Хиршер создал вместе со знаменитым брендом Red Bull, который на протяжении многих лет был личным спонсором австрийца. И в эмблему Van Deer вшит знаменитый красный бык, который является ключевым элементом логотипа самого Red Bull.

Именно это и не понравилось руководству FIS, которое обвинило Red Bull в двойном брендировании. Мол, на Кубке мира и так множество горнолыжников выступают с логотипом австрийского производителя энергетиков на шлеме, так теперь Red Bull влезает еще и в сегмент производителей лыж под якобы чужим брендом. Спортсмены, которые использовали лыжи Van Deer, были вынуждены заклеивать логотип компании, или хотя бы ту его часть, на которой изображен красный бык. И, хотя все прекрасно знали, что Хенрик Кристофферсен или Андреас Веллингер выступают на лыжах Van Deer, продвижение бренда шло не теми темпами, на которые рассчитывал Хиршер.

И австриец решил, что нет лучшего способа сломать эту тенденцию, чем вернуться в спорт самому. После 5 лет перерыва Марсель не был уверен в своих силах, поэтому решил сменить спортивное гражданство на нидерландское, чтобы избежать жесткой конкуренции за место в составе. На Нидерланды выбор пал не случайно: мать Хиршера родом именно из этой страны.

Марсель – фигура такого масштаба, что ради его возвращения FIS пошла на изменения в регламенте, введя такой инструмент, как уайлд-кард. Это позволило Хиршеру сразу выступать на Кубке мира, избежав необходимости набирать рейтинговые очки через гонки низшего ранга. И стартовая позиция (австриец получает в первой попытке стартовые номера сразу после топ-30 рейтинга) тоже играет важную роль, особенно в технических видах. Подозреваю, что именно система уайлд-кард стала одной из движущих сил, которая вернула в спорт и Линдси Вонн.

На что способен 8-кратный обладатель Кубка мира в новом сезоне? Слухи перед стартом зимней кампании вообще были крайне пессимистичными. Говорилось о том, что на контрольных тренировках в гиганте он проиграл Элис Робинсон, а сам Хиршер сообщал о том, что от желаемого уровня его отделяют целых 4 секунды, и что попадание в топ-15 пока нереально.

На фоне таких разговоров 23 место в гиганте в Зольдене было очень неплохим результатом. Однако уже в Леви начались проблемы: лишь 45 место из 50 спортсменов, которые добрались до финиша первой попытки. При этом, такой результат не был вызван какой-то грубой ошибкой Хиршера: он просто оказался не готов к слаломным скоростям на Кубке мира. Безусловно, со временем Марсель будет понемногу прибавлять, однако насколько заметно? Трудно сказать, особенно учитывая, что спортивные успехи вообще не были главной причиной его возвращения.

Ну а пока что Хиршер объявил о том, что этап в Бивек Крике он пропустит. И решение это вполне дельное: в США состоятся 3 старта, 2 из которых – в скоростных видах. И лететь за океан ради одного гиганта вряд ли стоило. Особенно когда на тренировках есть еще столько вещей, над которыми надо работать.

Лукас Бротен (24 года, Бразилия/Норвегия, горные лыжи)

24-летний Лукас Бротен очень сильно выделяется в этой компании ветеранов в возрасте 35+ лет, как и сами обстоятельства его завершения карьеры. За последнее десятилетие у многих норвежских звезд лыжных видов спорта возникали конфликты с местной лыжной федерацией по поводу личных спонсорских контрактов.

У Норвежской лыжной федерации есть свой пул спонсоров, и члены национальной сборной на соревнованиях вынуждены рекламировать именно их. Такое положение вещей всегда не устраивало звезд первой величины, которые могли получить более выгодные с финансовой точки зрения условия от личных спонсоров. Много раз это приводило к серьезным конфликтам: Хенрик Кристофферсен, Йоханнес Клебо и многие другие звездные норвежские лыжники вступали в конфликт со своей лыжной федерацией, пытаясь добиться права рекламировать личных спонсоров во время соревнований.

Лукас Бротен instagram.com/pinheiiiroo

Да, некоторым удавалось получать частичные уступки, однако в целом такие конфликты всегда завершались в пользу федерации. А все потому, что никто не был готов идти в своей борьбе настолько далеко, как Бротен. Накануне старта прошлого сезона Лукас, действующий на тот момент обладатель Кубка мира в слаломном зачете, объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет. О его длительном конфликте с норвежской федерацией было известно всем, и, сколько бы Бротен не говорил о том, что это не единственная причина завершения карьеры, все всё прекрасно понимали.

Так же было очевидно и то, что Лукас ушел не навсегда. Прогнозировалось, что он сменит спортивное гражданство и вернется в следующем сезоне. Так и произошло. Норвежец решил пойти по стопам Хиршера, и взял гражданство своей матери – бразильское. Впрочем, жить и тренироваться Бротен продолжает в Норвегии, только работает теперь не со сборной, а с личной тренировочной командой.

Топовый уровень на момент завершения карьеры, молодой возраст и всего годичная пауза в карьере – у Бротена было все для того, чтобы вернуться на Кубок мира успешно. И уже сейчас можно говорить о том, что Лукасу это удалось. В первых двух стартах – гиганте в Зольдене и слаломе в Леви – он занимал четвертые места. Стартовать бразило-норвежцу приходилось с довольно далекими номерами, что снижало его шансы. Успехи позволят Бротену постепенно улучшать свою стартовую позицию, поэтому нет сомнений в том, что уже в текущем сезоне мы неоднократно увидим Лукаса на подиуме, возможно, даже на самой высокой его ступеньке.