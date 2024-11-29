Йохауг потерпела разгромное поражение от Карлссон в первой гонке после возвращения
Фріда Карлссон
instagram.com/fridakarlsson
Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг не сумела выиграть свою первую гонку на Кубке мира после возвращения в большой спорт. Она заняла второе место в разделе на 10 км в финской Руке.
Разгромную победу одержала шведка Фрида Карлссон, опередившая Йохауг на 46,5 секунды. Топ-3 замкнула еще одна представительница сборной Норвегии, Астрид Ойре Слинд, которая на 1,4 секунды опередила немку Катарину Хенниг.
Участвовали в гонке три представительницы Украины. Анастасия Никон заняла 58-е место, Елизавета Ноприенко и Виктория Олех показали два худших результата – 67-й и 68-й.
Итоговые результаты:
Сегодня, 29 ноября, в Руке также состоится мужская разделка на 10 км классикой. Начало – в 13:40 по Киеву.