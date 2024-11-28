Марусяк пропускает этап в Руке, Шиффрин идет за сотой победой. Анонс лыжного уикенда

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Суббота, 30 ноября

18:00 | Рука (Финляндия), HS 142, личный турнир

Воскресенье, 1 декабря

16:15 | Рука (Финляндия), HS 142, личный турнир

Кубок мира по прыжкам с трамплина, как и представители других северных дисциплин лыжного спорта, в конце ноября по традиции отправился в финскую Руку/Куусамо. Для прыгунов данная локация уже давно заработала себе устойчивую репутацию самой проблемной с точки зрения погоды в Кубке мира. Однако убирать ее из календаря или переставлять на другой временной слот Международная лыжная федерация (FIS) по-прежнему не хочет: слишком сильно держатся за формат Nordic Opening, когда в одной локации в начале сезона соревнуются прыгуны, двоеборцы и лыжники-гонщики.

И в этом году прогноз погоды на уикенд в Руке снова неблагоприятный. Поэтому стоит ждать переносов, отмен и соревнований в условиях ветровой лотереи с непредсказуемыми результатами – стандартный набор для Куусамо. Главное, чтобы обошлось без тяжелых падений и травм спортсменов.

Skijumping.pl

Как и было запланировано еще перед стартом сезона, второй раз подряд пропускает этап в Руке сборная Украины во главе с Евгением Марусяком. Подопечные Владимира Бощука планируют вернуться на Кубок мира уже на следующем этапе в польской Висле (6 – 8 декабря), больше пропусков на первую половину сезона не запланировано.

Что касается изменений в составе команд по сравнению со стартовым этапом в Лиллехаммере, то их немного. Якуб Вольны заменит в пятерке сборной Польши Мацея Кота, а это значит, что Петр Жила остается в резерве как минимум до домашнего этапа в Висле. Также стоит отметить, что Вольны возвращается на Кубок мира после пропуска всей второй половины прошлого сезона. Напомним, тогда Якуб позволил себе публично раскритиковать тренерский штаб резерва сборной Польши, за что его отстранили от команды. Тем не менее, похоже, стороны решили перевернуть эту страницу, и Вольны получил новый шанс.

Горные лыжи

Старты недели:

Суббота, 30 ноября

17:00/20:00 | Киллингтон (США), гигантский слалом, женщины

Воскресенье, 1 декабря

17:00/20:00 | Киллингтон (США), слалом, женщины

Кубок мира по горным лыжам после стартовых этапов в Зольдене, Леви и Гургле разделился, и в следующий раз мужчины и женщины пересекутся уже на финале Кубка мира в Сан Велли (США). Ну а на этой неделе у женщин начинается трехнедельное североамериканское турне, первой его частью будет технический этап в Киллингтоне.

Главная интрига этапа – сможет ли Микаэла Шиффрин одержать свою юбилейную, сотую победу на Кубке мира уже на этой неделе? На данный момент на счету звездной американки 99 побед и отличный шанс отпраздновать юбилей на домашней трассе.

x.com/fisalpine

Отношения Шиффрин с трассой в Киллингтоне, кстати, очень непростые. В гиганте на "Суперстаре" Микаэла не побеждала ни разу, зато в слаломе – 6 побед в 7 стартах. Единственное поражение датировано ноябрем 2022 года, когда американка финишировала пятой, а первое место разделили Венди Холденер и Анна Свенн Ларссон. Для обеих это были первые в карьере победы в слаломе на Кубке мира.

Возвращается на Кубок мира Элизабет Каппаурер. Многострадальная австрийская гигантистка пропустила открытие сезона в Зольдене из-за травмы колена, которую она получила в начале октября.

Второй остановкой североамериканского турне у женщин должен быть этап в канадском Мон Тремблане, который должен пройти 7-8 декабря и будет состоять из двух гигантов. Однако над уикендом в Канаде нависла угроза отмены из-за отсутствия снега. FIS перенес проведение технического контроля трассы на субботу, 30 ноября. Именно в этот день и должно быть принято окончательное решение.

У мужчин североамериканское турне в этом году будет состоять только из одного этапа в Бивер Крике, который состоится 6-8 декабря. На этой неделе мужчины соревноваться не будут. Несмотря на паузу в Кубке мира, одна важная новость из мира мужских горных лыж все же появилась: в возрасте 33 лет о завершении карьеры объявил Бостьян Клине. Словенец так и не сумел восстановиться после тяжелых травм, которые получил весной 2022 года во время тренировки в Селла Невеа. Тогда он получил многочисленные переломы ноги, в частности – мало- и большеберцовой костей. В течение следующих 12 месяцев Клине перенес 6 операций, однако вернуться в спорт так и не смог.

Итальянский слаломист Томмазо Сала неделю назад порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона. Недавно он перенес операцию и теперь восстанавливается с мотивацией отобраться на домашнюю Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо.

Лыжные гонки

Старты недели:

Пятница, 29 ноября

11:00 | Рука (Финляндия), разделка, 10 км, классика, женщины

13:40 | Рука (Финляндия), разделка, 10 км, классика, мужчины

Суббота, 30 ноября

12:30 | Рука (Финляндия), спринт, классика, мужчины/женщины

Воскресенье, 1 декабря

10:30 | Рука (Финляндия), масстарт, 20 км, вольный стиль, мужчины

12:25 | Рука (Финляндия), масстарт, 20 км, вольный стиль, женщины

Для лыжников-гонщиков этап в Руке, в отличие от прыгунов, будет первым в сезоне. Как уже отмечалось в превью Кубка мира-2024/25, FIS решил перенести спринты на расширенных этапах Кубка мира с пятницы на субботу. И, хотя такое решение выглядит удачным с точки зрения телетрансляций, многие опасаются, что оно может отпугивать спринтеров от участия в пятничных дистанционных гонках – в данном случае, разделки на 10 км классикой. Поэтому, будет очень интересно оценить стартовый протокол гонок с раздельным стартом, которые будут открывать сезон в пятницу, 29 ноября.

Что касается состава участников, то звездных потерь довольно много. Например, хозяева, сборная Финляндии, не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды, Пертту Хювяринена, который подвернул ногу и повредил связки. Он пропустит первые два этапа Кубка мира – в Руке и Лиллехаммере.

Еще не восстановился после перелома ноги итальянский спринтер Симоне Мочеллини. Жаль, поскольку он явно тяготеет именно к классике, в спринт в Руке всегда происходит именно этим стилем передвижения. Не увидим мы в Руке и Петтера Нортуга, который из-за травмы спины потерял возможность побороться за место в составе сборной Норвегии на отборочных соревнованиях в Бейтостолене на прошлой неделе.

У женщин кадровая потеря лишь одна, однако очень серьезная – Кристин Шистад, которая может пропустить всю первую половину сезона из-за операции на животе. Без нее спринт, да еще и классикой, рискует превратиться в открытый чемпионат Швеции. В предыдущие два года Эмма Рибом стартовала на Кубке мира с побед в двух первых спринтах, однако справиться с блестяще готовой Йонной Сундлинг в этот раз ей будет очень тяжело. Радует, что травма стопы Фриды Карлссон оказалась не такой серьезной, как считали сначала, и она в Руке выступит. Хотя, не исключено, что шведка пропустит субботний спринт, чтобы не перегружать себя.

Не стоит удивляться, если провалит этап в Руке Джессика Диггинс: для нее слабый старт сезона (и, прежде всего, это касается именно этапа в Руке) давно стал нормой, хотя как раз год назад в Куусамо американка приятно удивила. Ее партнерша по команде, Рози Бреннан, наоборот славится умением хорошо начинать сезон и показывать высокие результаты в Руке.

Надеемся на интригу в мужском спринте. Рука является одной из наименее успешных спринтерских трасс для Йоханнеса Клебо: здесь он одержал лишь три победы в восьми стартах на Кубке мира.

Двоеборье

Старты недели:

Пятница, 29 ноября

12:25/16:00 | Рука (Финляндия), компакт, HS 142/7,5 км

Суббота, 30 ноября

11:15/15:15 | Рука (Финляндия), личный Гундерсен, HS 142/10 км

Воскресенье, 1 декабря

9:30/13:30 | Рука (Финляндия), масстарт, 10 км/HS 142

Как и для лыжников-гонщиков, для двоеборцев этап в Руке будет открытием сезона. Погодные условия, как уже было отмечено выше, в субботу и воскресенье будут далеко не оптимальными. Чтобы подстраховаться, организаторы заменили одну из четверговых тренировок на PCR (Provisional Competition Round) – контрольную тренировку, которая, в случае отмены соревновательной попытки, используется как основной прыжковый раунд на трамплине. Таким образом, у Руке будет сразу два PCR вместо привычного одного.

Выступит в Финляндии сборная Украины в составе Дмитрия Мазурчука и Виталия Гребенюка. Впрочем, их результаты на тренировках и PCR какого-то оптимизма не добавляют.

Хозяева соревнований, сборная Финляндии, не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды, Эро Хирвонена. Травмы у него нет, однако сам финн признался, что его прыжковая форма сейчас настолько ужасна, что участие в соревнованиях уровня Кубка мира не имеет никакого смысла. Переболели перед стартом сезона звездные немцы, Винцец Гайгер и Йоханнес Ридцек. Поэтому их возможные неудачи, особенно в плане гоночных скоростей, не должны никого удивлять.

В целом отметим, что этап в Руке является наиболее благоприятным для двоеборцев с уклоном в сторону прыжков. Трамплин в Куусамо – самый мощный из тех, которые используются на Кубке мира по двоеборью, поэтому разрывы после прыжковых попыток обычно очень большие, и отыграть в гонке их невозможно. Поэтому, не исключено, что сильные гонщики получат шансы побороться за высокие места лишь в пятницу, когда соревнования будут проходить в формате компакт с фиксированными разрывами после трамплина на основании места, а не набранных очков в прыжковой попытке.