Клэбо и Сван в погоне за титулами, возвращение Йохауг. Превью Кубка мира по лыжным гонкам

В пятницу, 29 ноября в финской Руке по традиции стартует Кубок мира по лыжным гонкам, который будет уже 44-м в истории. Рука бессменно принимает этап в последний уик-энд ноября еще с сезона-2002/03, однако не всегда эта финская локация имела статус первого этапа Кубка мира – его Куусамо присвоил начиная с сезона-2013/14. До этого привычной практикой было начинать зимний цикл раньше – в Елливаре, Бейтостолене, Дюссельдорфе или Шушене.

Обычно программу этапа в Руке в пятницу открывал спринт классикой, после чего проходили две дистанционные гонки. Однако летом текущего года Международная лыжная федерация (FIS) решила передвинуть спринт в Руке и на других 3-дневных этапах с пятницы на субботу. Это решение вызвало много полемики. С одной стороны – ставить спринт, наиболее привлекательный с точки зрения телетрансляций формат, на выходной день выглядит правильным решением. С другой – многие небезосновательно опасаются, что дистанционная гонка перед спринтом может отпугнуть многих спринтеров от участия в дистанционном старте, что также снизит шансы мастеров коротких гонок в общем зачете.

Как бы там ни было, дистанционную гонку перед спринтом мы увидим на этапах в Руке, Лиллехаммере, Давосе и Ле-Русс. В целом календарь сезона-2024/25 будет не таким экспериментальным, как в предыдущей зимней кампании. Отсутствуют в нем североамериканские старты, хотя этап в Миннеаполисе показал просто прекрасные цифры посещаемости в прошлом сезоне.

Высокогорный этап в Давосе выпал из программы Тур де Ски и вернулся на свое привычное место в календаре – на середину декабря. Сама многодневка будет беспрецедентно бедной с точки зрения географии: лишь две привычные локации (Тоблах и Валь ди Фьемме) в одной стране, Италии.

x.com/FISCrossCountry

Из не слишком привычных локаций отметим швейцарский Энгадин и итальянский Конь, который возвращается в календарь Кубка мира после 5-летнего перерыва. Исчезла из календаря одна из его главных жемчужин – городской спринт в Драммене. Впрочем, после годичного перерыва вернулся в календарь другой городской спринт – в Таллинне, где также очень интересная трасса.

Нет в календаре и самого престижного старта сезона, марафона в Холменколлене. На этот раз в Осло сразу после чемпионата мира состоятся две дистанционные гонки на стандартные дистанции – 20 и 10 км. Это решило давнюю проблему двух марафонов подряд (один – на чемпионатах мира/Олимпиадах, другой – в Холменколлене), однако лишило Кубок мира одного из его символов. Впрочем, гонка на 50 км на Кубке мира таки состоится, однако на неделю позже, на последнем этапе в Лахти.

Суммарно в Кубке мира-2024/25 состоятся 30 личных гонок (19 дистанционных и 11 спринтерских) и 3 командных спринта. Ни одной классической эстафеты на Кубке мира не будет – только на чемпионате мира в Тронхейме. Завершится кубковый марафон 23 марта.

Мужчины

Чемпион

В статусе действующего обладателя Кубка мира к старту нового сезона подходит Харальд Остберг Амундсен. Норвежец, который начинал карьеру как чистый конькист-дистанционщик, за несколько лет превратился в абсолютного универсала – именно то, что нужно при текущей очковой системе на Кубке мира. Впрочем, иллюзий быть не должно: Амундсен завоевал Большой хрустальный глобус (БХГ), прежде всего, благодаря проблемам со здоровьем Йоханнеса Клэбо, который пропустил Тур де Ски и еще на нескольких этапах был не в оптимальной форме.

Харальд Остберг Амундсен x.com/FISCrossCountry

Каким бы сильным ни был Харальд, бороться с Клебо в оптимальной форме ему будет крайне трудно, как и любому другому гонщику. Поэтому, рискну спрогнозировать, что в новом сезоне Амундсен защитить свой титул не сумеет, однако финиширует вторым в общем зачете Кубка мира.

Фаворит

Ну а безоговорочным фаворитом нового сезона является, конечно же, Йоханнес Клэбо. Как уже было отмечено выше, прошлый сезон для него получился несколько замазанным из-за проблем со здоровьем. Поэтому, несмотря на целых 16 побед на этапах, звездный норвежец в прошлой зимней кампании остался без крупных трофеев. И это делает Клэбо еще более мотивированным перед стартом нового сезона.

Главной целью Йоханнеса будет чемпионат мира в родном городе, Тронхейме. Клэбо нацелен завоевать дома 5 золотых медалей из 6 возможных, и будем откровенны: задача эта для этого вполне реалистичная, даже несмотря на то, что на предыдущем мундиале в Планице он завоевал "всего" три золота.

Йоханнес Клебо x.com/FISCrossCountry

Межсезонье для Клэбо прошло практически идеально, он избежал травм и болезней. К старту Кубка мира он подходит в оптимальной форме, о чем свидетельствуют две уверенные победы на предсезонных соревнованиях в Бейтостолене – в спринте и разделке на 10 км классикой. Гонку на 10 км свободным стилем Йоханнес решил пропустить, чтобы не перегружать себя накануне первого этапа Кубка мира в Руке.

Остальные норвежцы

Главной угрозой Клэбо будут его же партнеры по сборной Норвегии, которая после отстранения России безраздельно доминирует в мужских лыжных гонках. Эрик Вальнеш является спринтером-классистом №2 в мире, и периодически может обыгрывать даже лидера своей команды – например, в Руке, где у Клебо частенько возникают проблемы. В то же время, Вальнеш в последние годы начал прибавлять в дистанционных видах, и именно это делает его претендентом на высокое место в общем зачете Кубка мира и даже на Тур де Ски, где он в прошлом сезоне финишировал шестым.

Пол Гульберг, как и Вальнеш, начинал свою карьеру как спринтер-классист, и также начал расширять свою специализацию в сторону дистанционных гонок. Впрочем, трансформация 34-летнего ветерана достигла уже стадии очень резкого проседания результатов в спринте. Все настолько серьезно, что в новом сезоне Пол вообще не планирует выступать в спринтах за редкими исключениями. Также Гульберг заявил, что, скорее всего, пропустит Тур де Ски, что свидетельствует о сосредоточенности на домашнем чемпионате мира и отсутствии амбиций в общем зачете Кубка мира.

Неудачным получился прошлый сезон для, наверное, лучшего конькиста-дистанционщика современности, Симена Хегстада Крюгера. Он, как и Клебо, из-за болезни пропустил Тур де Ски, а также концовку сезона, одержав лишь одну победу на Кубке мира. Реабилитироваться есть за что, а способности Крюгера сомнений не вызывают, даже несмотря на неубедительные выступления в Бейтостолене.

Сімен Хегстад Крюгер instagram.com/simenkruger

Звание главного чистого дистанционщика в сборной Норвегии у него в прошлом сезоне перехватил Мартин Левстрём Ньенгет, который больше тяготеет к классике, однако в целом более сбалансирован, чем Симен. Это могло бы позволить Ньенгету побороться за победу на Тур де Ски, но прошлый сезон показал, что горняк из Мартина далеко не лучший. Однако одержать ряд побед в дистанционных гонках на Кубке мира и взять 1-2 личные медали мундиаля в Тронхейме ему вполне по силам.

Мешают в последние годы проблемы со здоровьем ветерану Дидрику Тонсету. Еще в середине октября сообщалось о том, что у 33-летнего норвежца микоплазмоз, который поставил под сомнение его выступления на старте сезона. В гонках в Бейтостолене Тонсет участвовал, однако выступил очень неудачно и в состав на первый этап в Руке не отобрался. Очевидно, быстрого возвращения к оптимальным кондициям от Дидрика ждать не стоит.

Бывший призер юниорского и молодежного чемпионатов мира Ян Томас Йенссен раскрылся как гонщик высокого уровня очень поздно, и на старте прошлого сезона в Руке сенсационно одержал свою первую в карьере победу на Кубке мира, после этого закрепился в основе сборной. Аналогичным образом в позапрошлом сезоне на Кубок мира ворвался другой дистанционщик, Ивер Тильдхейм Андерсен. Впрочем, в отличие от Йенссена, он в основном составе норвежцев появляется лишь периодически. То же самое касается и некогда очень перспективного Маттиса Стенсхагена.

Эмиль Иверсен в прошлом сезоне выпал из состава сборной Норвегии и был вынужден соревноваться на Кубке Скандинавии. Он победил в общем зачете этого цикла и, таким, образом, обеспечил себе личную квоту на Кубок мира до января. Впрочем, в Бейтостолене Эмиль выглядел неплохо, поэтому, вполне вероятно, отобрался бы в состав сборной и без личной квоты.

Еміль Іверсен instagram.com/emilivers

Что касается второго эшелона норвежских спринтеров, то здесь стоит выделить, прежде всего, конькиста Ховарда Солоса Таугболя, некогда очень перспективного Ансгара Эвенсена, а также Эвена Нортуга. Его легендарный брат Петтер, как известно, вернулся в спорт и планирует отобраться в состав сборной Норвегии на чемпионат мира. О возвращении "красного убийцы " мы говорили в отдельном материале, отметим лишь, что открытие сезона в Бейтостолене он пропустил из-за травмы спины, потеряв шанс побороться за место в составе на Кубке мира. Нортуг-старший собирается вернуться 13 декабря на Кубке Скандинавии в Лиллехаммере.

Другие

Ни одной сборной, которая могла бы конкурировать с Норвегией, на Кубке мира на данный момент нет. Однако ярких отдельных гонщиков более чем достаточно. Особенно в этом плане выделяются французские спринтеры – конькист Люка Шанава и более универсальный Ришар Жув, который обыгрывал Клэбо в очной борьбе в спринтах классикой. Из дистанционщиков сильнейшим во Франции является Уго Лапалю, который в прошлом сезоне поднялся на подиум общего зачета Тур де Ски. Жюль Лапьер в генеральной классификации Тура стал лишь девятым, однако при этом выиграл финальный подъем на Альпе де Чермис.

Наряду с Клэбо лучшим классистом-дистанционщиком мира является Иво Нисканен. Предыдущие два сезона в карьере трехкратного олимпийского чемпиона были неудачными из-за проблем со здоровьем, однако 32-летний финн прекрасно умеет выводить себя на пик формы к главным стартам сезона и бороться там за золото. Блестяще на Тур де Ски проявил себя Пертту Хювяринен, который выиграл разделку в Тоблахе, одержав свою первую в карьере победу на Кубке мира. К сожалению, недавно он подвернул ногу и повредил связки. Пертту пропустил открытие финского сезона в Муонио, не выступит и на двух стартовых этапах Кубка мира в Руке и Лиллехаммере.

Іво Нісканен instagram.com/iivoniskanen

В свое время топовым спринтером-классистом был Ристоматти Хакола, однако его специализация сместилась в сторону дистанционных гонок, и эта трансформация превратила финна в простого середняка. В спринте главные надежды Финляндии сейчас связаны с Лаури Воуриненом и Йони Мяки.

Некогда сильнейший спринтер-конькист мира, Федерико Пеллегрино, также с возрастом начал прибавлять в дистанционных гонках, деградируя при этом в своей основной специализации. 34-летний ветеран вышел на заключительный этап своей карьеры, и планирует завершить ее после домашней Олимпиады-2026. Ярко выстрелил в позапрошлом сезоне спринтер-классист Симоне Мочеллини, однако после этого в его карьере наступила черная полоса. Первую половину прошлого сезона он пропустил из-за перелома руки, как только итальянец оправился и вернулся на Кубок мира – сломал ногу на спринте в Кенморе. Перелом был очень сложным, и восстановление после травмы продолжается до сих пор: в Руке мы его не увидим.

Травмированного Мочеллини и ветерана Пеллегрино в спринте подстраховывали молодой Элия Барп и более опытный Симоне Дапра, которые во время североамериканского турне в прошлом сезоне по разу пробивались в финал спринта. Глубокий спад в карьере переживает Франческо Де Фабиани, который лет пять назад казался серьезным претендентом на то, чтобы превратиться в звезду первой величины. На предсезонных соревнованиях в Муонио он выглядел очень слабо, проиграв в разделке свободным стилем, в частности, и украинцу Александру Лисогору.

Калле Халварссон https://www.instagram.com/chalfvarsson/

Непростые времена переживает сборная Швеции, которая еще лет 10-12 назад была равным соперником для норвежцев. С тех времен в команде остался только Калле Халварссон, которому перманентные проблемы со здоровьем так и не позволили в полной мере реализовать свой талант. Впрочем, в оптимальной готовности 35-летний швед до сих пор способен бороться даже на подиумы на Кубке мира. В дистанционных гонках главные надежды связаны с талантливым Вильямом Поромя, которому уже пора оправдывать те авансы, которые выдавались в последние годы. На счету Поромя уже есть 5 личных подиумов на Кубке мира, однако стабильности 23-летнему шведу явно не хватает. Йенс Бурман в топ-3 на Кубке мира поднимался лишь однажды, однако он – гораздо более стабильный и надежный кубковый боец и эстафетчик.

В спринте главные надежды шведов связаны с Эдвином Ангером, который очень ярко ворвался на Кубок мира два года назад. На предсезонных соревнованиях в Бруксвалларне он выглядел прекрасно, победив не только в спринте, но и в разделке свободным стилем. Не исключено, что именно Ангер станет главным открытием сезона и превратится в звезду первой величины, которой Швеции так не хватало в последние годы.

Едвін Ангер x.com/FISCrossCountry

Топовым потенциалом в спринте, особенно классикой, обладает Оскар Свенссон. Однако в полной мере проявлять свои возможности ему удается лишь эпизодически. Также много внимания в Швеции приковано к 18-летнему вундеркинду Альвару Мюльбаку, который в новом сезоне планирует совмещать гонки на Кубке мира с выступлениями в марафонской серии Ski Classics.

Интересное поколение подросло в сборной США. Бывший чемпион мира среди юниоров Гас Шумахер в прошлом сезоне принес американцам первую за более чем 10 лет победу на Кубке мира, при чем, сделал это на домашнем этапе в Миннеаполисе. В спринте сильно проявляют себя Джеймс Клинтон Шунмейкер и Бен Огден: оба в прошлом сезоне добрались до своего первого подиума на Кубке мира.

Есть надежды на светлое будущее и у сборной Швейцарии. Беда Клее в прошлом сезоне замкнул топ-5 общего зачета Тур де Ски, до своих первых подиумов на Кубке мира по ходу прошлого сезона дотянулись перспективный спринтер Валерио Гронд и дистанционник Сирил Фендрих, брат звездной спринтерки Надин.

В последние несколько сезонов неоднократно случались дистанционные гонки, в которых доминирование сборной Норвегии разбавлял только британец Эндрю Масгрейв. Он уже много лет живет и тренируется в Тронхейме, поэтому для него предстоящий чемпионат мира тоже в значительной степени будет домашним.

Міка Вермюлен instagram.com/mikaa_ver

Одним из главных открытий прошлого сезона стал Мика Вермюлен. Бывший австрийский двоеборец проявил себя как один из лучших дистанционщиков мира, особенно это касается контактных гонок коньковым стилем. Вермюлен обладает редким умением восстанавливаться во время гонки, поэтому, даже после атак в середине дистанции может сохранять силы на финишный спринт.

Наконец-то получила сильного лидера сборная Германии. Фридрих Мох благодаря своим горняцким способностям стал вторым в общем зачете Тур де Ски и замкнул топ-6 в генеральной классификации Кубка мира. Впрочем, на рядовых этапах Моху подниматься на подиум пока не удавалось. Очень неплохой сезон провел и канадский универсал Антуан Сир, который замкнул топ-10 общего зачета Кубка мира.

Женщины

Чемпион

В статусе действующего обладателя Кубка мира подходит к новому сезону Джессика Диггинс. Несмотря на тяготение к гонкам свободного стиля, американка является одним из главных универсалов современных женских лыжных гонок, что делает ее практически идеальным кубковым бойцом. В дополнение к этому – Джессика, в отличие от многих своих звездных соперниц, никогда не считала борьбу за БХГ чем-то второстепенным и не жертвовала Кубком мира ради подготовки к чемпионату мира или Олимпиаде.

Универсализм и приоритеты в пользу борьбы за общий зачет – два крайне важных фактора, которые делают Диггинс одним из главных претендентов на победу в Кубке мира. Возможный неудачный старт сезона не должен удивлять. Джессика часто неудачно начинает кубковую кампанию и лишь во второй половине декабря набирает максимальные обороты.

Джессіка Діггінс x.com/FISCrossCountry

Второй номер сборной США, Рози Бреннан, в этом плане является полной противоположностью Диггинс: она – ярко выраженная "декабристка". Этот факт, а также довольно явно выраженное тяготение к гонкам классикой, в предыдущие годы не пускал Бреннан в топ-3 итогового зачета Кубка мира. Трудно поверить в то, что в возрасте 36 лет Рози сможет справиться с этими проблемами и включиться в реальную борьбу за БХГ.

Кроме этого, в составе сборной США стоит выделить сильного горняка Софи Локли, которая выиграла финальный этап Тур де Ски в прошлом сезоне. Впрочем, если говорить о рядовых этапах Кубка мира, то 24-летняя американка способна бороться за самые высокие места только на трассах с непростым рельефом, которых в последние годы в календаре Кубка мира стало больше.

Звездные шведки

Главной соперницей Диггинс в борьбе за БХГ, скорее всего, станет Линн Сван. В прошлом сезоне шведка наконец в полной мере восстановилась после тяжелой травмы плеча и вернулась на свой уровень трехлетней давности. Сван неспроста называют одной из самых талантливых лыжниц в истории. Линн – сильнейшая по потенциалу спринтерша мира, при этом постоянно добавляет в дистанционных гонках и этим напоминает молодую Марит Бьорген.

Уже в прошлом сезоне Сван боролась с Диггинс за БХГ до последнего, и в новой зимней кампании 24-летней шведке вполне по силам сделать решающий шаг на вершину. Настораживает разве что неубедительное выступление на предсезонном турнире в Бруксвалларне. В спринте шведка не без проблем, только как лаки-лузер пробилась в финал, где заняла лишь пятое место. На следующий день Линн показала шестой результат в разделке на 10 км классикой. Возможно, Сван целенаправленно не форсировала форму на начало сезона, однако определенная осторожность в оценке ее шансов не помешает.

Лінн Сван x.com/FISCrossCountry

Убедительную победу в спринте в Бруксвалларне одержала другая звездная шведка, Йонна Сундлинг. Однако для нее приоритетом в новом сезоне будет чемпионат мира в Тронхейме: Йонна планирует пропускать Тур де Ски и не собирается бороться за общий зачет Кубка мира. На чемпионат мира нацелена и Майя Дальквист, которая для этого в межсезонье снизила объемы тренировочных нагрузок. Хотя ее уровень результатов в дистанционных гонках в любом случае недостаточен для борьбы за БХГ.

Два предыдущих сезона Эмма Рибом начинала с побед в первых двух спринтах на Кубке мира. Однако этого было недостаточно для реальной борьбы за Малый Кубок мира в спринтерском зачете, ни, тем более, в общем – уровень результатов в дистанционных гонках не тот. Как и Сундлинг и Дальквист, Эмма планирует пропускать Тур де Ски и сосредоточена на подготовке к чемпионату мира.

Периодически способна бороться за подиумы в спринте Йоханна Хагстрём, но при таком уровне конкуренции в сборной Швеции ей не всегда удается даже отобраться в состав на Кубок мира. Одним из главных открытий прошлого сезона стала Моа Илар, которая сенсационно выиграла масстарт в Руке и в целом провела очень сильный стартовый отрезок сезона. Как и многие ее партнерши по команде, Моа планирует Тур де Ски пропускать. Хотя такая сосредоточенность на чемпионате мира с ее стороны выглядит довольно странно: при такой конкуренции в сборной Швеции она может получить в Тронхейме не так и много шансов.

Что касается лидеров дистанционной сборной Швеции, то перспективы Фриды Карлссон долгое время были под большим вопросом. В начале ноября она травмировала стопу. Первые прогнозы врачей были крайне неутешительными: говорилось о том, что Фрида пропустит как минимум два стартовых этапа в Руке и Лиллехаммере. А при новой очковой системе на Кубке мира, которая действует лишь третий сезон, пропуск двух этапов мог бы стать приговором с точки зрения борьбы за общий зачет.

Фріда Карлссон instagram.com/fridakarlsson

Однако в итоге травма оказалась не столь серьезной, и Карлссон выступила в одной из гонок в Бруксвалларне и вошла в состав сборной Швеции на этап в Руке. Потенциал у Фриды огромный: после завершения карьеры Терезы Йохауг именно шведка небезосновательно считалась лучшей дистанционщицей мира. При этом, Карлссон способна показывать хорошие результаты в спринте, где уже даже однажды поднялась на подиум. Однако склонность к травмам, проблемы с восстановлением и внезапные спады формы все никак не позволят Фриде реально побороться за БХГ. В сезоне-2024/25 шведка вновь нацелена на общий зачет, однако никто не удивится, если у нее снова ничего не получится.

В Бруксвалларне привезти 11 секунд на 10-километровой разделке классикой Карлссон смогла ее многолетняя партнерша по команде, Эбба Андерссон. Она в целом по карьере значительно стабильнее Фриды, однако имеет свои недостатки: считается, что потолок возможностей Андерссон находится несколько ниже, чем у Карлссон, да и слабые результаты в спринте – еще один весомый сдерживающий фактор в борьбе за БХГ. Прошлый сезон, особенно его вторая половина, для Эббы был неудачным, однако победный дубль в дистанционных гонках в Бруксвалларне свидетельствует о хорошей форме в преддверии старта новой зимней кампании.

Норвегия: травма Шистад и возвращение Йохауг

Главным ньюзмейкером межсезонья у женщин, безусловно, стала Тереза Йохауг, которая вернулась в спорт после двухлетней паузы и рождения ребенка. О камбэке легендарной норвежки мы уже подробно говорили отдельно, однако после этого Тереза выступила в Бейтостолене, и выступила неоднозначно. В разделке на 10 классикой она разгромила соперниц, выиграв 40 секунд у Хейнди Венг, которая финишировала второй.

Сама Венг-старшая после финиша удивила заявлением о том, что Йохауг ее в этой гонке не впечатлила, и что в борьбе против звезд сборной Швеции она не будет фаворитом. Однако на следующий день Хейди не словом, а делом подтвердила свою теорию, обыграв Терезу в 10-километровой гонке свободным стилем. Что это было? За два года перерыва у Йохауг просела техника конькового стиля? Появились проблемы с восстановлением? Ответ на это даст только ход сезона. В новой зимней кампании Тереза не будет бороться на Кубок мира и пропустит Тур де Ски: она сосредоточена исключительно на подготовке к чемпионату мира. Увиденное в Бейтостолене заставляет сомневаться в том, что Йохауг выиграет все три дистанционные гонки в Тронхейме, однако с пустыми руками она вряд ли останется.

Тереза Йохауг instagram.com/johaugtherese

Не менее интересно и понять, в чем причина победы Хейди Венг в разделке свободным стилем – это слабость Йохауг или блестящий перфоманс двукратной обладательницы БХГ? Если второе, то в текущем сезоне Венг-старшая может побороться за победу в Тур де Ски – ее блестящие горняцкие способности и восстановление никуда не делись.

Ее младшей сестре, Тириль Уднес Венг, в прошлом сезоне защитить титул чемпионки Кубка мира не удалось. Первую половину зимней кампании она пропустила из-за болезни, во второй – была далека от того уровня, который принес ей чемпионство в 2023 году. Откровенно говоря, в повторение Тириль успеха двухлетней давности верится слабо: максимум – борьба за место в топ-5 общего зачета. Третья из сестер Венг, Лотта, также довольно универсальна, однако на подиум на Кубке мира поднимается крайне редко – лишь трижды за карьеру.

Астрид Ойре Слинд в позапрошлом сезоне вернулась на Кубок мира из марафонской серии Ski Classics после более чем 10-летнего перерыва, и довольно неожиданно стала одной из сильнейших дистанционщиц мира. В новом сезоне 36-летняя Слинд продолжит совмещать выступления на Кубке мира со Ski Classics, и ждет от нее хороших результатов на отдельных гонках, например, на Тур де Ски.

Ярко выстрелила в позапрошлом сезоне в 30-летнем возрасте другая дистанционщица, Анне Кьерсти Кальво, однако прошлый сезон для нее оказался значительно слабее. Спринтерша Матильде Мюрвольд не может дотянуться до своего уровня образца олимпийского сезона-2021/22.

Крістін Шістад instagram.com/kristineskistad

Впрочем, главной надеждой Норвегии в спринте является не она, а Кристин Шистад, которая в течение предыдущих двух сезонов была главной угрозой шведской гегемонии. К сожалению, за несколько недель до старта сезона Кристин была вынуждена перенести операцию на животе. Точные сроки восстановления пока не известны, однако стартовую часть сезона она пропускает, не исключено, что Шистад мы увидим на старте лишь в конце января. Так или иначе, травма норвежки повышает шансы Сван на общий зачет: минус одна соперница, которая может регулярно отбирать очки в спринте.

Другие

У сборной Финляндии сейчас непростая ситуация, связанная с существенным сокращением финансирования всех лыжных видов спорта. Главные надежды все еще связаны с ветераном Кертту Нисканен. Она, безусловно, остается одной из лучших дистанционщиц-классисток в мире, однако в 36 лет долго держать пик формы сложно, и прошлый сезон начинался для нее непросто.

Для другой звезды сборной Финляндии, Кристы Пармакоски, прошлый сезон складывался просто ужасно, однако под конец кампании она внезапно ожила и на домашнем снегу в Лахти одержала первую за 6 лет победу на Кубке мира. Но глобально это мало что меняет: Криста переживает непростые времена в своей карьере, отказ от спринтов в прошлом сезоне ситуацию не улучшил. В межсезонье Пармакоски ушла на самоподготовку – посмотрим, какой результат это принесет.

Из младшего поколения финны надеются на универсала Йоханну Матинтало, которая наконец-то начинает оправдывать те огромные авансы, которые ей выдавали в молодости. Перед стартом сезона она получила незначительное повреждение стопы, однако оно не должно помешать ей выступить в Руке.

Вікторія Карл instagram.com/victoria_carl

Светлые времена сейчас переживает сборная Германии, которая завоевала золото и серебро Олимпиады-2022 в командных видах и после того доказала неслучайность таких успехов. Четвертой в общем зачете Кубка мира прошлого сезона финишировала Виктория Карл. Она снова блестяще выглядела на предсезонных соревнованиях в Муонио, что для немки уже стало традицией. Тяготеет к классике и второй номер команды, Катарина Хенниг. В спринте главные надежды Бундестима связаны с Лаурой Гиммлер и Колеттой Ридцек, которая в конце прошлого сезона в Лахти впервые в карьере поднялась на подиум на Кубке мира.

Единственной лыжницей высоко уровня в Австрии остается дистанционщица Тереза Штадлобер. Несмотря на отсутствие мощного финишного спринта, она тяготеет именно к контактным гонкам, надеясь на их селективность. Звездная швейцарская спринтерша Надин Фэндрих в прошлом сезоне лишь второй раз в карьере поднялась на подиум в дистанционной гонке на Кубке мира, однако стала слабее выступать в спринте. Считать это естественной эволюцией возрастных лыжников от спринта в сторону дистанционных гонок рано – Надин всего 29 лет.

Блестящим горняком является лидер сборной Франции Дельфин Клодель. Еще несколько лет назад она была способна бороться за самые высокие места на Кубке мира ровно один раз в сезон – во время финального подъема на Альпе ди Чермис на Тур де Ски. Однако сейчас Клодель способна попадать в топ-3 коньковых дистанционок и на рядовых этапах Кубка мира, если они проходят на тяжелых по рельефу трассах – например, на домашней арене в Ле-Русс.

Заметно прибавила в последние несколько лет чешка Катержина Янатова. Франческа Франки внезапно выстрелила на чемпионате мира 2023 года в Планице, заняв шестое место в разделке свободным стилем и девятое – в скиатлоне. Однако, с тех пор 26-летняя итальянка не может приблизиться к тому уровню. Сборная Канады надеется на прогресс 21-летней Лилиан Ганьон, которая в прошлом сезоне впервые попала в топ-10 на Кубке мира на этапе в Гомсе.