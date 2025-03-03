Эпохальная победа Андерссон, золотой дубль Риибера. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Пятница, 28 февраля

ЧМ-2025, женщины, нормальный трамплин HS 105, личный турнир

Суббота, 1 марта

ЧМ-2025, женщины, нормальный трамплин HS 105, командный турнир

Воскресенье, 2 марта

ЧМ-2025, мужчины, нормальный трамплин HS 105, личный турнир

Марусяк не реализовал свой потенциал на нормальном трамплине

Прыгуны с трамплина на первой неделе чемпионата мира соревновались на нормальном трамплине (К 94, HS 102). Сборную Украины представлял привычный дуэт – Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Результат обоих в воскресном личном турнире оставил ощущение не до конца реализованного потенциала, хотя к Калиниченко это относится в меньшей степени.

В трех тренировочных сессиях в пятницу Виталий показал 47-й, 62-й и 56-й результаты. Однако здесь следовало учитывать, что топовые сборные на тренировки могли заявить расширенную квоту, после чего тренерам команд нужно было отсеять по одному спортсмену при формировании заявки на квалификацию. Это означало, что в тренировках Калиниченко проигрывал 5-6 соперникам, с которыми соревноваться в квалификации не придется. И это заметно повышало шансы второго номера сборной Украины пробиться в основные соревнования.

Уже в субботу Виталий заметно прибавил в плане результатов, и одним только сокращением квот для топ-сборных этого не объяснишь. В трайл-раунде перед квалификацией Калиниченко показал 45-й результат, в самой отборочной попытке – 43-й.

Аналогичный результат украинец выдал и в первой попытке основных соревнований, не сумев отобраться в финальный раунд. Хотя за час до этого в трайлраунде Калиниченко занял 30 место. И это его выступление дает основания говорить о нереализованном потенциале, однако следует признать, что именно результат воскресного трайл-раунда выпадает из общего ряда прыжков Виталия на нормальном трамплине. Калиниченко скорее прыгнул выше головы в пробном раунде, чем не реализовал свой потенциал в основных соревнованиях.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Марусяк свой лучший прыжок на нормальном трамплине в Тронхейме также выдал в воскресном трайл-раунде – 17 место. Что интересно, именно на этой позиции он финишировал два года назад на нормальном трамплине на мундиале в Планице. Впрочем, в первой тренировке в пятницу Евгений показал 21-й результат, во второй – 30-й, а в квалификации занял 24 место. После этого в основных соревнованиях Евгений занял самое обидное, 31 место, не отобравшись в финальный раунд и упустив возможность совершить во втором раунде рейд наверх, а такие прорывы в соревнованиях на 90-метровых трамплинах – явление вполне привычное.

В контексте Марусяка разговоры о нереализованном потенциале на нормальном трамплине звучат еще более убедительно, чем в отношении Калиниченко – Евгений действительно по своему уровню был вполне готов попадать во вторую попытку и занимать там далеко не последнее место. Возможно, психологически лидеру сборной Украины помешала довольно длительная пауза перед его прыжком и сокращение разгона из-за изменения ветровых условий – при таких обстоятельствах прыгуны часто перегорают и не показывают всего, на что способны.

Если отвлечься от цифр, то что приятно поразило в прыжках обоих украинцев – так это техника прыжка с очень качественным приземлением, хотя и у Марусяка, и у Калиниченко с этим компонентом по ходу сезона часто возникают проблемы. И радует, что качество исполнения телемарка оценили и судьи – украинцы получали необычно высокие как для себя оценки за стиль.

Если проблемы с приземлением решить удалось, то со скоростями на разгоне все по-прежнему очень плохо. И Марусяк, и Калиниченко стабильно были среди худших в этом компоненте, причем, в совершенно разных погодных условиях. Воскресный турнир проходил под довольно ощутимым дождем, в пятницу и субботу осадков не было, однако результат одинаковый: очень заметное отставание от большинства соперников в плане скоростей. Настолько дальше могли бы летать украинцы при сопоставимых скоростях на разгоне – можно только догадываться.

Неожиданный титул Линдвика, Хорнгахер снова с медалью

Из трех дисциплин чемпионата мира в Тронхейме шансы сборной Норвегии оценивались наиболее низко именно в прыжках с трамплина. Впрочем, уже первая неделя мундиаля принесла хозяевам сразу два золота. Сначала норвежские девушки выиграли женский командный турнир, а в воскресенье Мариус Линдвик неожиданно стал чемпионом мира на нормальном трамплине. Новый рекорд трамплина (108 метров) в первой попытке, два безупречных с технической точки зрения прыжка – назвать эту победу Мариуса незаслуженной язык ни у кого не повернется.

Таким образом, в послужном списке Линдвика уже есть победы в личных турнирах на всех самых престижных однодневных турнирах – классическом и полетном чемпионате мира, а также на Олимпиаде. Вот так классный, однако, казалось бы, не выдающийся прыгун прошел уже больше половины пути к "карьерному большому шлему". Не хватает лишь побед в общем зачете на Турне и в Кубке мира. При этом, на Турне Мариус уже дважды становился вице-чемпионом.

Результаты в тренировках и квалификации у Линдвика были неплохими и позволяли заносить его в расширенный список претендентов на медали, однако никак не делали фаворитом в борьбе за золото. Норвежец в очередной раз продемонстрировал способность мобилизоваться и в решающий момент выжимать из себя максимум. Умение, присутствующее только по-настоящему великим прыгунам.

Мариус Линдвик Skijumping.pl

Мариус принес Норвегии первое личное золото чемпионата мира с 2015 года, когда в Фалуне также на нормальном трамплине Руне Велта всего на 0,4 балла опередил Зеверина Фройнда. В этот раз серебро также завоевал представитель Германии, Андреас Веллингер, который проиграл Линдвику 2,3 балла. На тренировках и квалификации Анди с феноменальной стабильностью выдавал топовые прыжки, и к основным соревнованиям подходил в статусе одного из двух топ-фаворитов.

Судьбы Линдвика и Веллингера в текущем сезоне были во многом похожими. Перед стартом Кубка мира именно их считали двумя главными претендентами на победу в общем зачете, оба такого высокого уровня ожиданий не оправдали и подошли к чемпионату мира, имея за плечами лишь по одному подиуму на Кубке мира в текущей зимней кампании. И синхронно выстрелили в Тронхейме, словно с опозданием оправдывая все те огромные авансы, которые выдавались им перед стартом сезона.

Безусловно, учитывая то, в какой форме Веллингер подходил к чемпионату мира, таким результатом он может быть доволен. Однако Анди уже в четвертый раз завоевывает серебро в личном турнире на чемпионате мира, а золота до сих пор нет. При чем, трижды немец становился вице-чемпионом именно на нормальном трамплине – в 2017, 2023 и 2025 годах.

Андреас Веллингер Skijumping.pl

Четвертым стал его партнер по сборной Германии Карл Гайгер, который два года назад в Планице на аналогичном сооружении завоевал бронзу. Второе и четвертое места после провального января и февраля на Кубке мира – неужели Штефан Хорнгахер сумел вытащить команду из кризиса и вывести на пик формы к чемпионату мира? Сложно сказать.

Все же, нормальный трамплин – дисциплина очень специфическая. На таких сооружениях прыгуны практически не выступают в рамках Кубка мира и имеют мизерную соревновательную практику на аренах такой мощности. А Веллингер и Гайгер за многие годы заработали себе реноме мастеров именно 90-метровых трамплинов.

Именно поэтому, есть основания полагать, что такое выступление звездного немецкого дуэта обусловлено именно прекрасными базовыми навыками на нормальных трамплинах, а не классной текущей формой. И поэтому, вряд ли кто-то удивится, если на большом трамплине немцы снова будут далеко от борьбы за медали и окажется, что никакой кризис Бундестима позади не остался. И скромные результаты Филиппа Раймунда и, особенно, Пьюса Пашке эту теорию лишь подтверждают.

Как бы там ни было, одна медаль в копилке мужской сборной Германии на нынешнем чемпионате мира уже есть. А это значит, что феноменальная серия Хорнгахера продолжается: с начала его самостоятельной тренерской карьеры в 2016 году он завоевывает как минимум одну медаль на каждом чемпионате мира и Олимпиаде – что со сборной Польши, что с Германией. Конечно, это не перечеркивает всех тренерских провалов Хорнгахера последних нескольких лет, однако трудно отрицать, что это очень крутое достижение.

Штефан Хорнгахер Skijumping.pl

А вот сборная Австрии, которая доминировала на протяжении всего текущего сезона, на чемпионате мира оказалась на вторых ролях, и на нормальном трамплине была вынуждена довольствоваться лишь бронзой Яна Хёрля. Довольно бледно выглядел в тренировках Штефан Крафт, однако легендарный австриец в основных соревнованиях сумел прибавить и в итоге замкнул топ-6.

А вот лидер Кубка мира, Даниэль Чофениг, просто провалился. Он вообще не без проблем попал во вторую попытку, показав лишь 28-й результат в первом раунде. Небольшие разрывы на нормальных трамплинах обычно дают много возможностей для совершения рейдов наверх во второй попытке, однако Чофениг исправить ситуацию не сумел и поднялся лишь на 21 место. Да, Даниэль не блистал и в тренировках, однако такого провала точно не ожидал никто.

Топ-5 замкнул еще один хозяин чемпионата, Йоханн Андре Форфанг, который в субботу выиграл квалификацию с прыжком на 106,5 метра – рекорд трамплина, который, впрочем, продержался менее суток. В целом стоит отметить, что после реконструкции нормальный трамплин в Тронхейме позволяет качественно приземляться даже далеко за хилл-сайзом. Это позволило жюри воскресного турнира выставить явно завышенные ворота и не понижать их даже после рекордного прыжка Линдвика.

При этом, ни сам Мариус, ни его соперники, не испытали никаких проблем с приземлением на больших дальностях, хотя в первой попытке сразу 9 спортсменов прыгнули за хил-сайз. Именно поэтому, хотя решения жюри многим и не понравились, какого-то влияния на итоговые результаты они не имели, поэтому критиковать членов жюри не стоит. Также стоит отметить, что соревнования на нормальном трамплине часто бывают лотерейными, особенно при завышенных стартовых воротах, однако в этот раз результаты были вполне закономерными и заслуженными.

Перед стартом личного турнира наряду с Веллингером главным фаворитом считался Анже Ланишек, который выиграл две тренировки и воскресный трайл-раунд. Однако словенец явно перегорел, и в первой попытке показал лишь десятый результат, вычеркнув себя из числа претендентов на золото. Ланишек далеко не впервые демонстрирует отсутствие психологической устойчивости и не дотягивает до своего тренировочного уровня в решающий момент. Аналогичная ситуация была два года назад на домашнем для словенцев мундиале в Планице.

Анже Ланишек Skijumping.pl

Провалился Тими Зайц, который, как и норвежец Кристоффер Эриксен Сундал, даже не пробился во вторую попытку. Хотя, в отличие от Ланишека, Тими в тренировках не блистал. А вот 13 место Ловро Коса можно назвать прыжком выше головы, принимая во внимание его результаты в тренировках.

Рёю Кобаяси перед чемпионатом мира напугал всех соперников, оформив победный дубль на домашнем этапе в Саппоро. Однако на нормальном трамплине лидер сборной Японии не впечатлил – лишь седьмое место. Это лучше, чем его средний уровень по сезону, однако точно не то, на что японцы рассчитывали после Саппоро.

Главной сенсацией воскресного турнира стало девятое место Давида Зографски. До этого болгарский ветеран на чемпионатах мира ни разу не поднимался выше 30 места. Петр Жила защиту своего чемпионского титула провалил, заняв лишь 20 место. Лучшим из поляков в очередной раз стал Павел Вонсек, который замкнул топ-10. Отметим, что впервые в истории чемпионатов мира в десятке лучших не было ни одного прыгуна в возрасте менее 25 лет – очередная демонстрация того, настолько "повзрослели" прыжки за последнее десятилетие.

Горные лыжи

Старты недели:

Пятница, 28 февраля

Квитфьелл (Норвегия), скоростной спуск, женщины

Суббота, 1 марта

Краньска Гора (Словения), гигантский слалом, мужчины

Квитфьелл (Норвегия), скоростной спуск, женщины

Воскресенье, 2 марта

Краньска Гора (Словения), слалом, мужчины

Квитфьелл (Норвегия), супергигант, женщины

Первая победа Айхер, Бриньоне увеличивает отрыв

Наверное, главным событием женского этапа в Квитфьелле стали успехи Эммы Айхер. Немка уже давно считалась одной из самых талантливых горнолыжниц нового поколения, и в Квитфьеле в пятничном скоростном спуске впервые в карьере поднялась на подиум на Кубке мира, заняв второе место. На этом 21-летняя спортсменка не остановилась, и в субботу вообще одержала свою первую победу.

На ранних стадиях карьеры Айхер была, прежде всего, слаломисткой, однако вскоре начала ходить абсолютно все дисциплины. И это было проявлением скорее не универсализма, а того, что сама Эмма не могла определиться со своей специализацией. Возможно, именно такие успехи в двух скоростніх спусках помогут ей сделать окончательный выбор. Однако потенциал Айхер в слаломе слишком высок, чтобы так легко отказаться от выступлений в нем.

Проблемой немки является тот факт, что лучшие результаты она демонстрирует в полярно противоположных дисциплинах, скоростном спуске и слаломе, в то время как слабо ходит смежные – гигант и супергигант. Довольно редкая ситуация, которая значительно усложняет принятие окончательного выбора.

Эмма Айхер instagram.com/emmaaicher

Еще одной героиней даунхилов в Квитфьелле стала Корнелия Хюттер, которая победила в пятницу и заняла третье место в субботу. Еще совсем недавно казалось, что после сильного стартового отрезка сезона форма австрийки окончательно пошла на спад, однако в Норвегии Хюттер сумела переломить эту негативную тенденцию. Трассу в Квитфьелле можно назвать любимой для Корнелии: это первая локация, в которой она побеждала на Кубке мира более одного раза.

Оба раза компанию Айхер и Хюттер на подиуме скоростного спуска составляли представительницы сборной США. В пятницу это была свежеиспеченная чемпионка мира Бризи Джонсон, в субботу – Лорен Масуга. В субботу Жаклин Уайлз шла даже по победному графику, однако очень много проиграла на решающем нижнем отрезке, и в итоге стала лишь 14-й.

Итальянки ни в одном из скоростных спусков до подиума не добрались: Софья Годжа, Федерика Бриньоне и Лаура Пировано и в пятницу, и в субботу занимали 4-6 места, только в разном порядке. Первые двое получили сатисфакцию в воскресенье: Бриньоне победила, а Годжа стала третьей. Софья в целом шла не по призовому графику, однако в одном из самых сложных виражей на второй половине дистанции максимально рискнула и благодаря этому отыграла несколько очень важных десятых долей секунды.

Что касается Бриньоне, то для нее главное – то, что она трижды обыграла свою ближайшую преследовательницу в общем зачете Кубка мира, Лару Гут-Бехрами. В воскресном супергиганте швейцарка благодаря гениальному нижнему отрезку стала второй, проиграв всего 0,06 секунд Бриньоне и компенсировав помарку в середине дистанции. В двух скоростных спусках Лара заняла лишь 12 и 8 места, ее отставание от итальянки сейчас достигло уже 251 очка – отыграть такое будет крайне трудно.

Федерика Бриньоне Getty Images

Что касается хозяек, то лидер сборной Норвегии, Кайса Викхофф Ли, замкнула топ-5 воскресного супергиганта, однако неудачно выступила в обоих скоростных спусках – 20 и 16 места. В субботу седьмой стала Марте Монсен. Для нее это второй лучший результат в карьере на Кубке мира. Выше она поднималась лишь в параллельном виде в Лех/Цюрсе в ноябре 2021 года, когда замкнула топ-6.

Четвертой в супергиганте стала Элис Робинсон. Для новозеландки это повторение лучшего результата в карьере в этой дисциплине. Впервые она заехала в топ-5 еще в декабре 2021 года в Санкт-Морице.

Отметим, что постановка ворот в воскресном супергиганте была очень коварной, что всегда вредит ранним стартовым номерам, которые не знают, как проходить на высокой скорости сложные комбинации ворот. В воскресенье от этого пострадали Марта Бассино и Эмма Айхер, которые сошли с дистанции, а также Мишель Гизин, которая допустила грубую ошибку, практически остановилась в середине дистанции и в итоге проиграла более 7 секунд.

Победный дубль Кристофферсена

Мужской этап в Краньской Горе принес золотой дубль Хенрику Кристофферсену. Удивлять такой результат никого не должен, местная трасса "Подкорен" – одна из любимых для норвежца. Гигант он выиграл уже в четвертый раз, причем, все эти победы были добыты за последние 6 лет.

Если в гиганте Кристофферсен сохранил лидерство после первой попытки, то в слаломе во втором раунде совершил рейд с шестого места. В воскресенье в Краньской Горе было довольно тепло, трасса во второй попытке была разбитой, и Хенрик в очередной раз проявил себя мастером езды по такому покрытию.

Хенрик Кристофферсен instagram.com/h_kristoffersen

Возвращаясь к гиганту, во всех четырех победных гонках Кристофферсена в Краньской Горе рядом с ним на подиуме стоял Марко Одерматт. Причем, третье место в марте 2019 года стало для швейцарца первым в карьере подиумом на Кубке мира. В минувшую субботу Одерматт поднялся на подиум в 84-й раз за карьеру. По этому показателю он опередил своего легендарного соотечественника Пирмина Цурбриггена и стал рекордсменом Швейцарии.

Шестым в гиганте стал Лоик Мейяр. Он вполне мог потеснить Одерматта с подиума, если бы не довольно ощутимая ошибка в первой попытке. Похожая ситуация случилась и в воскресном слаломе. Мейяр лидировал после первой попытки, однако ошибся во втором раунде и финишировал в итоге четвертым.

Компанию Кристофферсену и Одерматту на подиуме субботнего гиганта составил Лукас Бротен. Четвертый подиум бразильца на Кубке мира после возвращения в спорт под бразильским флагом. Впрочем, стабильности Лукасу по-прежнему не хватает, и в воскресном слаломе он сошел с дистанции уже в первой попытке.

Лучшим из австрийцев в гиганте стал Штефан Бреннштайнер – четвертое место. Свежеиспеченный чемпион мира в этой дисциплине, Рафаэль Хаазер, занял лишь седьмое место. Топ-5 замкнул Марко Шварц. Лучший результат звездного австрийца на Кубке мира после травмы, хотя на чемпионате мира в гиганте он показал аналогичный результат.

Третьим после первой попытки шел Жоан Верду, однако андорец отступил аж на девятую позицию. Провалил домашний этап звездный Жан Краньец – скромное 16 место.

Что касается воскресного слалома, то сборная Норвегии в нем оформила победный дубль: вторым стал Тимон Хауган. Впрочем, далеко не все норвежцы могут занести этап в Краньской Горе себе в актив. Александер Стеен Ольсен провалил вторую попытку гиганта, отступив с четвертого места на 19-е, после чего в воскресенье в решающем раунде вообще сошел с дистанции. Атле Ли Макграт в воскресенье отступил с четвертого места на восьмое, а в субботу вообще не пробился во второй раунд, показав 31-й результат.

Лучшим из французов в воскресном слаломе неожиданно стал не Клеман Ноэль и не Стивен Амьез, а Виктор Муффа-Жанде. Ветеран в полной мере воспользовался тем, что во второй попытке трасса разбивалась, и совершил рейд с 26 места на шестое, показав лучшее чистое время раунда. Для него это лучший результат с марта 2021 года, когда в той же Краньской Горе Виктор стал вторым.

Клеман Ноэль x.com/fisalpine

Что касается Ноэля, то он в очередной раз испытывал проблемы с прохождением слалома по разбитой трассе – его рискованный стиль в таких условиях не работает как следует. В итоге Клеман во втором раунде отступил с пятого места на десятое. Амьез замыкал топ-10 после первого раунда, однако во второй попытке потерял сразу 13 позиций.

Линус Штрассер после бронзы чемпионата мира снова провалился, сойдя уже в первой попытке. А вот Танги Неф продолжает серию удачных результатов, и в Краньской Горе он замкнул топ-5.

Лыжные гонки

Старты недели:

Суббота, 1 марта

ЧМ-2025, скиатлон 10+10 км, мужчины

Воскресенье, 2 марта

ЧМ-2025, скиатлон 10+10 км, женщины

Первое дистанционное золото Клэбо

Четыре чемпионата мира и две Олимпиады понадобилось Йоханнесу Клэбо для того, чтобы завоевать свое первое золото титульного турнира в дистанционной гонке. Случилось это на глазах у домашней публики, в Тронхейме, где норвежец выиграл скиатлон.

Факторов, которые способствовали победе Клэбо, было несколько. Первый – это сокращение дистанции мужского скиатлона с 30 до 20 км, второй – не слишком сложный рельеф круга в Тронхейме. Классическая часть дистанции оказалась довольно селективной и просеяла пелотон до менее чем 20 гонщиков. Однако на коньковой половине селекция была минимальной, и до финиша добралась группа из 12 гонщиков. Выиграть спринт из такой группы для Клэбо было делом техники.

Помогла Йоханнесу одержать победу и далеко не идеальная готовность Симена Хегстада Крюгера. Норвежец, защищавший свой чемпионский титул двухлетней давности, сумел выжить на классической половине дистанции, после чего пытался просеять группу на коньковой. Однако ничего не получилось: и рельеф был слишком простым, и форма самого Симена, похоже, совсем не такая, как два года назад. В итоге Крюгер, не обладающий мощным спринтом, финишировал лишь 12-м.

Йоханнес Клэбо Getty Images

На классической половине дистанции просеивать пелотон пытался Мартин Лёвстрём Ньенгет. Он выглядел значительно убедительнее, чем Крюгер, однако убежать от прямых конкурентов так и не сумел. На коньковой половине Ньенгет уже действовал от обороны, сумел сохранить силы и в финишном спринте завоевал серебро. Прекрасный результат, особенно учитывая, что по ходу сезона казалось, что форма Мартина идет на спад.

Вообще спринт за серебро и бронзу оказался чрезвычайно напряженным, только фотофиниш позволил определить третьего лишнего в противостоянии Ньенгета, Харальда Остберга Амундсена и Яна Томаса Йенссена. Без медали остался именно последний. Что касается Амундсена, то бронза – достойный результат, но то, как бледно и пассивно провел гонку один из главных универсалов современного лыжного спорта, разочаровало.

Топ-5 довольно неожиданно замкнул Федерико Пеллегрино. Итальянский ветеран очень достойно вытерпел всю дистанцию, включая ее классическую половину, и вполне мог завоевать медаль, однако немного потерялся в позиционной борьбе в последнем подъеме. Так или иначе, учитывая серебро в личном спринте, можно говорить, что к чемпионату мира Пеллегрино подвелся блестяще. И это при том, что этапов Кубка мира, за исключением Ле Русс, он не пропускал. Хороший пример для того же Иво Нисканена или Линн Сван, которые поставили все на мундиаль в Тронхейме и в итоге остались ни с чем. Относительно финна – в субботу стало известно, что он на ЧМ-2025 из-за болезни так и не сможет принять участие ни в одной гонке.

Что касается Эрика Вальнеша, который пропускал личный спринт из-за болей в спине, то он сумеет восстановиться к командному спринту и выступить в паре с Йоханнесом Клэбо. Более того: Эрик рассчитывает выступить даже в разделке классикой, которая состоится во вторник, 4 февраля.

Эрик Вальнеш instagram.com/erikvalnes

Неплохо выглядела в скиатлоне сборная Франции в лице Матеса Деложа и Уго Лапалю. Последний был более активным в течение гонки, однако финишировал лишь 11-м, в то время как Делож замкнул топ-6. Разочаровал Мика Вермюлен. Австриец, который обычно очень активно и агрессивно ведет контактные гонки, постоянно находился в хвосте пелотона, пытаясь выживать, и просто встал на последнем круге дистанции, в итоге финишировав 13-м с почти минутным отставанием.

Неудачно выступила сборная Швеции. Йенс Бурман борьбу за высокие места прекратил уже в самом начале, упав на спуске и сломав лыжу. Калле Халварссон выпал из пелотона практически сразу после смены лыж в середине гонки, а Эдвин Ангер – в начале предпоследнего круга. В итоге лучшим из шведов стал Вильям Поромя – восьмое место.

Андерссон выиграла битву у Йохауг

Женский скиатлон получился еще более интересным и непредсказуемым, чем мужской, даже несмотря на то, что за самые высокие места боролись представители только двух команд – Швеции и Норвегии. Дело в том, что в воскресенье в Тронхейме царила очень плохая погода, шел дождь, который превращал трассу в кашу. В такой ситуации еще более весомым становился фактор качества подготовки лыж, и, сложилось впечатление, что кроме шведской и норвежской команд, со смазкой не угадал больше никто.

Еще на первой, классической половине дистанции от пелотона раз и навсегда оторвались шесть спортсменок: норвежки Тереза Йохауг, Астрид Слинд и Хейди Венг, а также шведки Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг. При этом именно норвежки действовали с позиции силы и пытались убежать от соперниц.

И в конце классической половины дистанции им это почти удалось: лишь лучшая работа лыж на спуске помогла Сундлинг и Андерссон не потерять контакт с норвежками перед пит-стопом. Карлссон из шведского трио выглядела хуже всего, и в конце классической половины дистанции таки отстала от группы лидеров. На коньковой половине Фрида отчаянно пыталась переложиться, долго держалась на разрыве в 5-6 секунд, однако так не смогла вернуться к Йохауг и компании.

Во время пит-стопа возникли проблемы возникли у Астрид Слинд, она также отстала от группы лидеров и вторую половину дистанции начинала с Карлссон. Впрочем, шведка довольно быстро сбросила свою соперницу, в то время как Слинд начала резко отставать и в итоге финишировала лишь восьмой. Как сложилась бы гонка для опытной норвежской классистки, если бы не заминка на пит-стопе – одному Богу известно.

При выходе на последний круг дистанции случился еще один форс-мажор, который сократил число претенденток на победу до двух лыжниц. В повороте упала Йонна Сундлинг, о которую споткнулась и Хейди Венг. В этом повороте мы видели немало падений еще в спринте в четверг, состояние снежного полотна там действительно далеко не самое лучшее. Однако упала в нем именно Сундлинг, которая, в отличие от всех своих соперниц по скиатлону, участвовала в спринте, и еще до воскресной гонки четыре раза проходила этот поворот в соревновательном режиме.

В целом Йонна проводила просто блестящий скиатлон. Она вполне могла усидеть в лидирующей группе на последнем круге, после чего, можно не сомневаться, взяла бы золото на финише – как спринтер она на две головы выше всех своих прямых конкуренток. Однако в итоге Йонна была вынуждена довольствоваться лишь бронзой, завоеванной в упорной борьбе с Карлссон. Венг то падение также выбило из число претенденток на победу, однако Хейди доказала, что готова к чемпионату мира прекрасно, и может завоевывать медали в следующих дистанционных гонках.

Йохауг и Андерссон на последнем круге остались один-на-один, норвежка отчаянно пыталась сбросить свою соперницу, даже несмотря на то, что их шансы в финишном спринте на бумаге казались абсолютно равными. Впрочем, из-за недостаточно сложного рельефа трассы в Тронхейме сбросить шведку Терезе так и не удалось, и в финишном спринте она проиграла Эббе считанные миллиметры.

Эбба Андерссон Getty Images

Андерссон защитила свой чемпионский титул двухлетней давности и нанесла Йохауг первое поражение в дистанционных гонках на титульных турнирах с чемпионата мира 2015 года в Фалуне. После этого Йохауг пропустила ЧМ-2017 и Олимпиаду-2018 из-за допинговой дисквалификации, сделала дистанционные хет-трики на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов, а также на Олимпиаде-2022, после чего завершила карьеру, не выступив на предыдущем чемпионате мира в Планице. Без каких-либо преувеличений, эпохальная победа шведки.

На протяжении многих лет говорилось о том, что из шведского дуэта Андерссон/Карлссон последняя более талантлива и обладает большим максимальным потенциалом. Однако Эбба завоевала уже третье личное золото на чемпионатах мира, в то время, как у Фриды до сих пор ни одного – что на чемпионатах мира, что на Олимпиадах. Карлссон в текущем сезоне пожертвовала Кубком мира и Тур де Ски ради подготовки к чемпионату мира, однако, похоже, так и не смогла подойти к турниру в Тронхейме на пике формы.

Главной сенсацией скиатлона стала Надя Кэлин. На коньковой половине дистанции малоизвестная 23-летняя швейцарка обошла Слинд и финишировала в итоге шестой. Еще несколько недель назад ее лучшим результатом на Кубке мира было 15 место, однако накануне чемпионата мира она стала восьмой в 20-километровом масстарте свободным стилем в Фалуне. Как оказалось, это было предвестником довольно громкого успеха на чемпионате мира. Остается лишь понять, будут ли текущие успехи Кэлин иметь долгосрочное продолжение, потому что пока что очень напрашиваются аналогии с героиней ЧМ-2023, итальянкой Франческой Франки.

Кроме Кэлин, обойти Слинд на коньковой половине дистанции смогла также Криста Пармакоски, которая в итоге стала седьмой. Лидер финской сборной, Кертту Нисканен, скиатлон пропускала. Ни с какими проблемами со здоровьем это не связано: Кертту просто ставит все на свой коронный вид программы, разделку классикой, которая состоится во вторник, 4 марта.

Провалила скиатлон Джессика Диггинс, которая отстала довольно далеко на классической половине дистанции и не смогла отыграться на коньковой, в итоге финишировав 13-й. Да, можно говорить о том, что разбитая и мягкая трасса мешала довольно тяжелой по сравнению с другими топ-фаворитами американке, однако, учитывая ее откровенно слабое выступление и в спринте, можно просто говорить о том, что Джесс подошла к мундиалю в далеко не оптимальной форме. Ставка на общий зачет Кубка мира имеет свою цену.

Разочаровала и Тереза Штадлобер. Австрийка, которая любит контактные дистанционные гонки, финишировала лишь 16-й. 11 место заняла Эмма Рибом, которая много поработала на команду, задавая темп во главе пелотона на первых километрах дистанции. Эмма явно "продавала" себя как потенциальную участницу эстафеты – после сотрясения мозга Линн Сван одно место стало вакантным.

Двоеборье

Старты недели:

Пятница, 28 февраля

ЧМ-2025, смешанный командный турнир, нормальный трамплин HS 105

Суббота, 1 марта

ЧМ-2025, мужчины, HS105/7,5 км, компакт

Воскресенье, 2 марта

ЧМ-2025, женщины, HS105/5 км, личный Гундерсен

Золотой дубль Риибера

У мужчин-двоеборцев первая неделя чемпионата мира принесла золотой дубль Ярлу Магнусу Рииберу. Сначала норвежец вместе с Йенсом Луросом Офтебро, Идой Мари Хаген и Гидой Вестфолд Хансен уверенно выиграл микст.

Впрочем, на следующий день в компакте легкой жизни норвежцу никто не обещал. Прежде всего, просто потому, что этот формат в принципе не дает возможности одержать легкую и уверенно победу. Хотя стоит также отметить, что на тренировках на трамплине Риибер не доминировал и не привозил соперниками огромные разрывы, хоть и выиграл все три тренировочные сессии.

Соревновательную попытку компакта Ярл Магнус выиграл, и на руку ему был тот факт, что второе место занял слабый бегун Рёта Ямамото, который в итоге финишировал лишь 11-м. Риибер, понимая, что его беговые кондиции сейчас не пиковые, провел гонку очень грамотно с тактической точки зрения. Он шел с запасом, сознательно подпуская соперников, однако сохранил достаточно свежести для финишного спринта, где выполнил все безупречно. Золотой дубль для Риибера на первой неделе чемпионата – пока что "последний танец" норвежца выглядит как настоящий бенефис живой легенды.

Ярл Магнус Риибер Getty Images

Серебро завоевал его партнер по команде, Йенс Лурос Офтебро, который прорвался аж с 16 места после прыжка. А вот Йорген Гробак, хоть и догнал группу лидеров в середине гонки, очевидно, залез слишком глубоко в долг собственному организму, и буквально встал на последнем круге дистанции, проиграв 25 секунд и финишировав лишь шестым. После гонки четырехкратный олимпийский чемпион жаловался на подготовку своих лыж.

Старший из братьев Офтебро, Айнар, также выдал очень сильную гонку, однако провалился на трамплине (34 место), и в итоге поднялся лишь на 16 позицию. Еще один сильный бегун, Андреас Скоглунд, выглядел слабо и на трамплине, и на трассе. Тренерскому штабу сборной Норвегии есть над чем поломать голову в вопросе выбора четвертого номера на мужской командный турнир на большом трамплине.

Сборная Германии на первой неделе несколько разочаровала. Винценц Гайгер на трамплине был не столь силен, как две недели назад на этапе Кубка мира в Отепя, однако шестое место по итогам прыжков, казалось бы, оставляло ему хорошие шансы на золото. Однако в развязке немец оказался не способен продемонстрировать свой коронный финишный рывок, и в итоге был вынужден довольствоваться лишь бронзой. Конечно, у Винценца будет шанс реабилитироваться в Гундерсене на большом трамплине. Однако для Гайгера, как для двоеборца с уклоном в сторону лыжной гонки, главным медальным шансом был именно компакт.

Его партнер по команде, Юлиан Шмид, провел гонку не слишком удачно с тактической точки зрения. Показав третий результат на трамплине, он сразу бросился догонять Риибера, и, похоже, потратил на это слишком много усилий, особенно учитывая, что под конец темп в группе упал, и лидеров догнала еще одна группа соперников. Переложится к норвежцу можно было ценой гораздо меньших усилий.

Возможно, именно поэтому Шмиду не хватило резкости на финише и в итоге он финишировал четвертым. Хотя недостаточно резкий финишный рывок – это проблема, с которой Юлиан перманентно сталкивается на протяжении всей своей карьеры. Еще один немец, Йоханнес Ридцек, финишировал седьмым. Что касается выбора четвертого номера на командный турнир, то здесь Германия может столкнуться с той же проблемой, что и Норвегия. Так или иначе, у обоих топ-фаворитов будет по одному слабому этапу, что дает шанс менее звездной, однако более сбалансированной сборной Австрии.

Лидер австрийцев, Йоханнес Лампартер, в личном турнире финишировал пятым, однако днем ранее оказался в эпицентре скандальной ситуации. На финише микста он боролся за бронзу с Рётой Ямамото, и пересек траекторию движения японца, который пытался его обойти. Выглядело как явное и преднамеренное блокирование. Японцы подали протест, жюри разбирало ситуацию более часа, не провозглашая Австрию бронзовым призером.

Johannes Lamparter: I didn’t see him.



Juryen: Den japanske utøveren er like mye skyld i obstruksjonen som Lamparter.



Skandale. pic.twitter.com/e03nSQBw1u — Peder Nyberg (@PederNyberg) February 28, 2025

Пришлось даже обращаться за советом к коллегам по лыжным гонкам. В итоге бронзу у австрийцев таки не отобрали. Лампартера и компанию спасло то, что свой маневр Йоханнес провел до отметки в 75 метров до финиша, когда на трассе появляется разметка, которая делит ее на три коридора. И начиная с этого момент такие резкие маневры уже строго запрещены. Ситуация чем-то похожа на знаменитую дуэль Елены Пидгрушной с Лаурой Дальмайер на эстафете в Рупольдинге в 2016 году, с той только разницей, что маневр Лампартера был резче и опаснее.

Приятно удивил француз Лоран Мюлеталер, который замкнул топ-10. На Кубке мира в первую десятку он не попадал с марта 2023 года. А вот лидер сборной Эстонии, Кристьян Илвес, продолжает разочаровывать: он выглядит крайне бледно и на трассе, и на трамплине. Кажется, процесс превращения в универсала с сильной лыжной гонкой зашел в тупик. Да и в целом переход к тренировкам со сборной Норвегии пока что себя не оправдывает.

Выступила в компакте и сборная Украины в привычном составе – Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. По сравнению с выступлениями на Кубке мира принципиально ничего не изменилось. Шумбарец лучше выглядел на трамплине, однако откровенно медленно пробежал гонку и в итоге стал 39-м. Мазурчук занял 37 место, хотя на Кубке мира при таком уровне результатов они были бы ниже, поскольку на чемпионатов мира у топовых сборных квота составляет лишь четыре спортсмена.