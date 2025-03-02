Лыжные гонки. Андерссон выиграла битву у Йохауг в скиатлоне

Шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла скиатлон на 20 км на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Она сумела защитить свой титул двухлетней давности, добытый в словенской Планице.

В финишном спринте Андерссон на считанные миллиметры опередила легендарную норвежку Терезу Йохауг. Топ-3 замкнула еще одна представительница Швеции, Йонна Сундлинг, которая в четверг, 27 февраля, выиграла спринт. Она упала за 3,3 км до финиша вместе с норвежкой Хейди Венг, которая финишировала в итоге пятой.

Текущий лидер общего зачета Кубка мира, американка Джессика Диггинс, заняла лишь 13 место, проиграв победителю более двух минут.

Украину в этой гонке представляла одна спортсменка – Елизавета Наприенко. Она до финиша не добралась: ее сняли как круговую.

Итоговые результаты:

В субботу, 1 марта, мужской скиатлон выиграл Йоханнес Клэбо.