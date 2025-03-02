Прыжки с трамплина. Линдвик – чемпион мира на нормальном трамплине

Норвежский прыгун Мариус Линдвик завоевал золото домашнего чемпионата мира 2025 года в Тронхейме в личном турнире на нормальном трамплине (HS 102). Для него это первое золото чемпионатов мира в карьере. До этого на его счету было лишь серебро командного турнира на ЧМ-2023 в словенской Планице.

Линдвик на 2,3 балла опередил немца Андреаса Веллингера. Бронзу завоевал австриец Ян Хёрль.

Оба представителя Украины, Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, во второй раунд не пробились. В первой попытке они показали 31-й и 43-й результаты соответственно.

Итоговые результаты:

Это был последний старт чемпионата мира-2025 на нормальном трамплине. На второй неделе чемпионата спортсмены будут выступать на большом трамплине (HS 138).