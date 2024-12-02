Исторические успехи украинских двоеборцев, фиаско Шиффрин. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Суббота, 30 ноября

Рука (Финляндия), HS 142, личный турнир

Воскресенье, 1 декабря

Рука (Финляндия), HS 142, личный турнир

Лотерейная победа для Веллингера, Пашке удерживает лидерство

Кубок мира по прыжкам с трамплина приехал на этап в Руке, который за последние 20 лет заработал себе устойчивую репутацию самой проблемной локации в календаре. И после нескольких относительно спокойных визитов в Руку небесная канцелярия вновь напомнила о том, почему именно эта локация считается столь проблемной. В пятницу не удалось провести ни квалификацию, ни хотя бы одну из тренировок, а воскресный турнир состоялся лишь в одну попытку.

С горем пополам оба запланированных личных турнира таки были проведены, однако называть их полноценными, справедливыми соревнованиями язык не повернется. Спортсмены (особенно представители сборной Норвегии) небезосновательно жаловались на то, что их безопасность подвергали серьезному риску, а многим откровенно не везло с погодными условиями. Анализировать такие соревнования крайне трудно, но я все же попробую это сделать.

Этап в Руке превратился в бенефис сборной Германии. Да, воскресная победа Андреаса Веллингера в какой-то степени была подарком судьбы, однако субботний успех Пьюса Пашке – точно нет. 34-ветеран сейчас объективно сильнейший прыгун мира, и мы можем лишь гадать, насколько долго он сможет удерживаться на таком уровне, учитывая то, что за Пашке закрепилась устойчивая репутация "декабриста". В воскресном турнире ему не повезло с ветровыми условиями, однако даже в такой ситуации он сумел занять седьмое место и сохранить довольно комфортное как для столь ранней стадии сезона лидерство в Кубке мира.

Что касается Веллингера, то можно спорить относительно того, заслужена ли его воскресная победа, однако нет никаких сомнений в том, что Андреас постепенно прибавляет. Об этом говорят и сухие цифры. С каждым последующим личным стартом на Кубке мира Анди поднимался все выше и выше: 12, 7, 5 и 1 места. В Руке немец выглядел лучше, чем в Лиллехаммере, и главный залог этого прогресса – скорости на разгоне.

На протяжении всего прошлого сезона Веллингер был в этом показателе безоговорочно лучшим в мире, однако неделю назад в Лиллехаммере не выделялся на фоне остальных соперников. В Руке же мы снова увидели у Андреаса самые высокие скорости во всем стартовом протоколе (конечно, с учетом изменения длины разгона), и это сразу принесло результат. Перед стартом текущего сезона Веллингера многие называли фаворитом №1, и, похоже, немец постепенно начинает оправдывать этот статус.

Андреас Веллінгер Skijumping.pl

Третьим в воскресенье стал его партнер по команде Карл Гайгер, и это можно считать компенсацией за то, что в субботу ему в обеих попытках с ветровыми условиями откровенно не везло. Каков реальный уровень Гайгера на данный момент – сказать сложно. Так или иначе, для Карла этот подиум стал первым на Кубке мира с 10 декабря 2023 года, когда он одержал домашнюю победу в Клингентале. Вся дальнейшая часть прошлого сезона для Карла была откровенно неудачной.

Отметим, что воскресный подиум как для Веллингера, так и для Гайгера стал юбилейным, 40-м в карьере на Кубке мира. По этому показателю они сравнялись со своим легендарным соотечественником Свеном Ханнавальдом.

Восьмым в субботу стал Маркус Айзенбихлер, для которого это первое попадание в топ-10 на Кубке мира с марта 2023 года. В воскресенье шестикратный чемпион мира стал одной из жертв ветровой лотереи и показал лишь 43-й результат. Так или иначе, субботний успех снимает вопрос о целесообразности пребывания Маркуса в основе сборной Германии – по крайней мере, на некоторое время. А вот Штефан Ляйе покидает Руку без единого набранного очка, и, очевидно, если бы наставник Бундестима Штефан Хорнгахер сейчас решил устроить ротацию состава, то первым кандидатом на вылет был бы именно Ляйе.

Несмотря на все успехи немцев, нет никаких сомнений в том, что сильнейшей командой мира пока остается сборная Австрии. Вторым в субботу стал Ян Херль, однако уже в воскресенье ему не повезло с ветровыми условиями, и он показал лишь 20-й результат, потеряв второе место в общем зачете Кубка мира. Опередить его сумел Штефан Крафт, который в Руке дважды попал на подиум – второе и третье места. Не выпадает из топ-6 в нынешнем сезоне и Даниэль Чофениг. Продолжает удивлять Максимильян Ортнер, его серия из попаданий в топ-10 прервалась лишь 16-м местом в воскресенье в очень сложных ветровых условиях.

Наверное, самым невезучим в Руке был Халвор Эгнер Гранеруд. В субботу ветер убил его шансы в квалификации (60 место), в воскресенье – уже в основных соревнованиях. В них он отобрался благодаря восьмому месту в квалификации, и именно этот результат наиболее точно отражает то, на что был способен норвежец в Руке. Дважды в топ-10 попал Мариус Линдвик, в шаге от подиума в субботу остановился Кристоффер Эриксен Сундал.

После провального старта сезона в Лиллехаммере прибавила сборная Словении, хотя из-за невезения с ветровыми условиями это не совсем отразилось в результатах в основных соревнованиях. Тими Зайц выиграл квалификацию к первому личному турниру, а в самих основных соревнованиях занял девятое место. После первой попытки Тими шел лишь 25-м, однако сумел совершить впечатляющий рейд благодаря лучшему результату второго раунда. Лидер команды, Анже Ланишек, может похвастаться в Руке лишь 17 и 18 местами.

Анже Ланішек Skijumping.pl

В воскресенье впервые в сезоне в топ-10 попал представитель сборной Польши – Давид Кубацки. В топ-15 также финишировали Камиль Стох и Павел Вонсек. Последний доказывает неслучайность своих успехов на Летнем Гран-При. За первые четыре старта текущего сезона Павел заработал уже 42 очка – столько же, сколько и за всю прошлую зимнюю кампанию.

Несмотря на все трудности с погодой, продолжает демонстрировать очень стабильные результаты Грегор Дешванден, а вот Рёю Кобаяси до сих пор не может восстановиться после перенесенной в Лиллехаммере болезни. Звездный японец в текущем сезоне до сих пор ни разу не попал даже в топ-15.

Ветровая лотерея в воскресенье подарила ряд неожиданных результатов. Например, пятое место Артти Айгро. Безусловно, эстонец в начале текущего сезона находится в очень неплохой форме и небезосновательно претендует на попадание в топ-10, однако при нормальных условиях вряд ли был способен запрыгнуть аж в пятерку лучших. Так или иначе, Айгро принес Эстонии лучший результат в истории на Кубке мира. Предыдущий рекорд принадлежал Карелу Нурмсалу, который финишировал шестым в Холменколлене в марте 2014 года.

11-м стал Антти Аалто, для кого это лучший результат на Кубке мира с февраля 2020 года. В топ-15 попал и лидер финской сборной Нико Кютосахо. Впервые за более чем три года выступил на Кубке мира Яркко Мяятае, который стал 35-м в субботнем турнире. На воскресный старт сборная Финляндии решила не использовать национальную группу, приберегши квоту на этап в Лахти в марте следующего года.

Набрали очки в воскресенье сразу два представителя сборной Казахстана – Данил Васильев и Илья Мизерных, которые заняли 18 и 25 места соответственно. Для Васильева лучший результат в карьере и суммарно лишь второе попадание в очки на Кубке мира. Что касается Мизерных, то он стал первым прыгуном 2007 года рождения, который набрал очки на Кубке мира. Интересный факт: в предыдущий раз два представителя Казахстана финишировали в топ-30 на одном старте на Кубке мира еще 21 января 2006 года, когда Радик Жапаров и Иван Караулов показали 26-й и 28-й результаты соответственно в Саппоро. Это было более чем за год до рождения Мизерных...

В субботу впервые в карьере набрал очки на Кубке мира 18-летний американец Джейсон Колби. У сборной США подобралось очень перспективное молодое поколение. Об этом свидетельствует один простой факт: у американцев есть уже четыре прыгуна, рожденных в ХХІ веке, которые набирали очки на Кубке мира. Это больше, чем у Германии, Польши и Японии вместе взятых.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций:

Горные лыжи

Старты недели:

Суббота, 30 ноября

Киллингтон (США), гигантский слалом, женщины

Воскресенье, 1 декабря

Киллингтон (США), слалом, женщины

Лазарет вместо юбилея: фиаско Шиффрин в Киллингтоне

Этапа в Киллингтоне все ожидали с особым нетерпением. Микаэла Шиффрин приехала на домашнюю трассу с 99 победами на Кубке мира, и имела очень высокие шансы отпраздновать сотую победу на родной земле. Поговаривали, что местные организаторы даже подготовили специальную праздничную церемонию на случай победы Микаэлы.

Однако вместо праздника зрители стали свидетелями драмы. Шиффрин блестяще прошла первую попытку, сумев, в отличие от многих звездных соперниц, адаптироваться к специфическим погодным условиям и жесткому снежному покрытию на трассе "Суперстар". Впрочем, победу американке никто не гарантировал. Еще в середине прошлого сезона у нее появилась перманентная проблема со второй попыткой в гиганте, которая проявилась и на открытии нынешнего Кубка мира в Зольдене. Тогда Микаэла лидировала после первого спуска, однако во втором отступила на пятое место. Поэтому, были небезосновательные опасения, что что-то похожее может случиться и в этот раз. Особенно учитывая, что такая опасная соперница, как Сара Хектор, проигрывала всего 0,32 секунды.

Вторую попытку шведка прошла очень быстро и перехватила лидерство, однако допустила небольшую помарку в середине дистанции, что повышало шансы Шиффрин. Но Микаэла снова шла вторую попытку слишком осторожно и понемногу теряла свое преимущество. По такой динамике казалось, что на финише соперницы будут примерно "в нулях", и судьбу победу решат считанные сотые доли секунды. Однако в одном из виражей Шиффрин ушла в лоусайд, врезалась во флажок, перевернулась и на скорости влетела в боковые ограждения. Праздник откладывался, на стадионе воцарилась гробовая тишина, и Хектор было даже неловко праздновать победу.

К счастью, тяжелых травм Шиффрин удалось избежать, однако на старт воскресного слалома она выйти не смогла. Точные сроки восстановления американки пока что не известны. Поскольку впереди – двухнедельная пауза и два подряд скоростных этапа (в Бивер Крике и Санкт-Морице), то, вероятнее всего, Микаэла вернется на Кубок мира в канун Нового года на этапе в австрийском Земмеринге (28-29 декабря).

Насколько сильно это ударит по шансам Шиффрин на Большой хрустальный глобус (БХГ)? Вряд ли катастрофически. Во-первых, на руку американке пойдет отмена следующего этапа в Мон Тремблан из-за недостатка снега. В Канаде должны были состояться два гиганта, и теперь их перенесут на более поздние стадии сезона, когда Микаэла, надеемся, уже будет здорова.

Во-вторых, главные соперницы Шиффрин в общем зачете неудачей американки не воспользовались. Федерика Бриньоне показала лишь седьмой результат в первой попытке, после чего во второй сошла с дистанции, атакуя и пытаясь наверстать упущенное. Итальянка планировала выступить в воскресном слаломе, однако по неизвестным причинам на старт не вышла. Лара Гут-Бехрами, напомним, пропустила открытие Кубка мира в Зольдене из-за боли в колене, поэтому для нее субботний гигант в Киллингтоне был первой гонкой сезона. Триумфального возвращения не получилось: лишь 13 место.

Провалили гигант в Киллингтоне еще несколько звезд. Элис Робинсон сошла с дистанции в первой попытке, а Марта Бассино показала в ней лишь 36-й результат и не пробилась во второй заезд, проиграв более четырех секунд. Такое фиаско итальянки – следствие как того, что она не адаптировалась к сложным и специфическим условиям в Киллингтоне, так и просто плохой формы в последние полтора года. И выходом Бассино из этого кризиса пока даже не пахнет. Провалила этап сборная Австрии, которая за два дня ни разу не попала в топ-6.

Что интересно, фиаско Шиффрин в гиганте случилось на фоне сильного выступления ее партнерш по сборной США. В топ-6, несмотря на заметные помарки, попали Пола Мольцан и Нина О'Брайен, а Кэти Хенсин заняла 13 место. 23-й сенсационно стала 19-летняя Элизабет Бокок, которая в своем шестом старте на Кубке мира впервые набрала очки. Впрочем, уже в воскресенье все они синхронно провалились. О'Брайен и Хенсин не пробились во вторую попытку, а Мольцан сошла с дистанции во втором заезде, да еще и получила вывих плеча.

Ну а главной героиней этапа стала Камиль Раст. В субботу она стала третьей: второй подиум подряд и первый – в гиганте. Воскресный слалом в отсутствие Шиффрин и Петры Влховой вообще давал редкий шанс на победу их соперницам, и воспользовалась возможностью именно Раст, которая одержала первую в карьере победу на Кубке мира. Камиль лет 5-7 назад считалась одним из главных молодых талантов нового поколения, однако оправдывать огромные авансы начала лишь сейчас, в возрасте 25 лет. Более того: благодаря неудачам Шиффрин швейцарка даже возглавила общий и слаломный зачеты Кубка мира!

Воскресный слалом вообще стал бенефисом сборной Швейцарии. На подиум попала также Венди Холденер, а Мелани Мейяр замкнула топ-5. Особенно приятно за Мелани, которая уже третий раз в новом сезоне попадает в топ-10. Мейяр примерно одной возрастной категории с Раст, и также в юниорские годы считалась огромным талантом, который до сих пор себя не реализовал. Остается надеяться, что 26-летняя швейцарка пойдет по стопам своей партнерши по команде.

15-й в слаломе стала Алин Хопли, для которой это была лишь восьмая гонка на Кубке мира и первое попадание в очки. Разочаровывает лишь Мишель Гизин, которая снова проваливает старт сезона. Для нее 19 место в воскресном слаломе стало лучшим результатом в текущей зимней кампании.

Что касается Холденер, то она в воскресенье разделила второе место с Анной Свенн-Ларссон. Символично, учитывая, что два года назад на этой же трассе они также показали абсолютно идентичную сумму двух попыток. При чем, тогда они разделили первое место, и для обеих это была первая в карьере победа в слаломе на Кубке мира. Что касается остальных шведок, то Хектор после субботней победы в воскресенье стала лишь 12-й. До сих пор не могут прорваться на качественно новый уровень два вундеркинда сборной Швеции – Ханна Аронссон Элфман и Корнелия Элунд, которые заняли лишь 21 и 24 места соответственно.

Лара Кольтури после первого в карьере подиума на Кубке мира в Гургле дважды финишировала в топ-10. Похоже, что талантливая итало-албанка постепенно закрепляется в элите. А вот Эмму Айхер продолжает лихорадить: в воскресном слаломе она шла шестой после первой попытки, однако во втором заезде сошла с дистанции. Ее опытная партнерша по команде, Лена Дюрр, после первой попытки вообще лидировала, однако отступила на четвертое место. Проблема второй попытки для Дюрр носит перманентный характер и уже неоднократно оставляла ее без больших успехов. Здесь, в первую очередь, вспоминается Олимпиада в Пекине, где сценарий был абсолютно идентичным: лидерство после первой попытки и обидное четвертое место в итоге. Аналогичная проблема второй попытки существует и у норвежки Теа Луизы Стьернесунд, которая в субботнем гиганте также стала четвертой.

Вернулась в Кубок мира на этапе в Киллингтоне не только Лара Гут-Бехрами, но и Валери Гренье, которая восстановилась после разрыва крестообразных связок колена. И возвращение получилось неплохим: канадка разделила девятое место в гиганте с Кольтури. Другая представительница Канады, Лоранс Сен-Жермен, стала седьмой в воскресном слаломе. Кажется, действующая чемпионка мира в этой дисциплине постепенно оживает после очень слабого прошлого сезона.

Второй в субботу стала Зринка Лютич, для которой это пятый в карьере подиум на Кубке мира и первый – в гиганте. А вот ее партнерша по команде, Леона Попович, продолжает сыпаться, и в воскресенье даже не пробилась во вторую попытку.

Успешным получился этап для сборной Словении. В субботу седьмой стала Нея Дворник, для которой это лучший в карьере результат в гиганте. В воскресном слаломе с 25-го места на десятое благодаря второму времени второй попытки прорвалась Андрея Слокар, для которой трасса в Киллингтоне является наиболее успешной на Кубке мира.

Общий зачет Кубка мира (женщины):

Лыжные гонки

Старты недели:

Пятница, 29 ноября

Рука (Финляндия), разделка, 10 км, классика, женщины

Рука (Финляндия), разделка, 10 км, классика, мужчины

Суббота, 30 ноября

Рука (Финляндия), спринт, классика, мужчины/женщины

Воскресенье, 1 декабря

Рука (Финляндия), масстарт, 20 км, свободный стиль, мужчины

Рука (Финляндия), масстарт, 20 км, свободный стиль, женщины

Амундсен снова лидирует в Кубке мира

Перед стартом нового сезона у мужчин много говорилось о том, что Харальд Остберг Амундсен в прошлой зимней кампании завоевал БХГ, прежде всего, за счет болезней и пропусков Йоханнеса Клебо, и что главная звезда современных лыжных гонок не допустит повторения такой ситуации в новом сезоне. Тем не менее, первый этап Кубка мира в Руке завершился, а желтая майка лидера снова на плечах у все того же Амундсена.

А все потому, что на старт воскресного масстарта Клебо не вышел: утром он проснулся с симптомами простуды и решил не рисковать своим здоровьем. Выступление Йоханнеса в двух предыдущих гонках можно оценивать по-разному. С одной стороны – он в блестящем стиле выиграл спринт, не оставив ни единого шанса соперникам. И это при том, что спринт в Руке для Клебо является одним из самых проблемных в календаре: субботняя победа стала для него "лишь" четвертой в девяти стартах в этом виде программы в Куусамо.

А вот пятничную разделку успехом для норвежца не назовешь: лишь четвертое место с отставанием в 28 секунд от победителя и в 14 секунд – от подиума. Явный регресс по сравнению с предсезонным стартом в аналогичной дисциплине в Бейтостолене, где Клебо привез больше 15 секунд тем же Амундсену и Ньенгету, которым проиграл в Руке. Несмотря на победу в спринте, Йоханнес снова начинает сезон далеко не идеально.

Что касается Амундсена, то он снова взял теми козырями, которые и принесли ему БХГ в прошлом сезоне – стабильностью и универсальностью. Да, можно говорить о том, что в спринте он несколько разочаровал, вылетев уже в четвертьфинале после скромного 19-го результата в квалификации. Однако в двух дистанционных гонках он выглядел блестяще. В разделке классикой Харальд сумел прибавить на последних километрах и финишировал вторым, после чего выиграл воскресный масстарт. Впрочем, преимущество Амундсена над Клебо пока составляет лишь 50 очков, поэтому никаких фундаментальных вещей с точки зрения общего зачета не произошло.

Йоханнес Клебо x.com/FISCrossCountry

Дважды попал на подиум в дистанционных гонках Мартин Левстем Ньенгет, однако он в Руке остался без победы – два третьих места. А вот Симен Хегстад Крюгер разочаровал. Безусловно, для ярко выраженного конькиста шестое место в разделке классикой можно было назвать успехом, однако аналогичный результат в масстарте свободным стилем – это явная неудача для человека, которого считали едва ли не главным предстартовым фаворитом, особенно после того, как с гонки снялся Клебо.

Далеко не впервые сильно в Руке выступает Эрик Вальнеш: стартовый этап Кубка мира в целом имеет репутацию локации, в которой спринтеры выступают в дистанционных гонках лучше, чем обычно. В пятничной разделке он замкнул топ-5, после чего стал вторым в спринте, хоть и без каких-либо шансов обыграть Клебо. Воскресный масстарт свободным стилем Эрик пропустил, и дело тут не столько в желании поберечь силы, сколько в высоченной конкуренции в сборной Норвегии.

Например, бежал в воскресенье Ян Томас Йенссен, для которого это была единственная гонка на этапе в Руке. 28-летний норвежец, который в прошлом году сенсационно выиграл аналогичную гонку на первом этапе Кубка мира, и в этот раз выступил блестяще – второе место.

Снова слабо начал сезон Поль Гульберг. Норвежский ветеран, как и обещал, пропустил субботний спринт, однако в дистанционных гонках ни разу не поднялся в топ-10. Хотя, откровенно говоря, такой старт сезона в исполнении Гульберга никого не удивил. Ветерану все труднее держать пиковую форму на протяжении длительных отрезков времени, и старт сезона – точно не тот момент, когда стоит форсировать свою готовность.

Эмил Иверсен в первые два дня выглядел откровенно не готовым к уровню конкуренции Кубка мира: лишь 35 место в разделке и 60-е в квалификации спринта. Довольно неожиданно лучшей гонкой этапа для Эмиля стал воскресный масстарт, где он занял 13 место. Откровенно провальный старт сезона, после которого Иверсен практически гарантированно потерял бы место в составе сборной Норвегии, если бы не выступал по персональной квоте как победитель Кубка Скандинавии прошлого сезона. В субботу сборной Норвегии откровенно не повезло в спринте: уже на стадии четвертьфинала из-за падений вылетели Ховард Солос Таугболь и Сиверт Вииг.

Хорошо проявил себя резервист сборной Норвегии Андреас Фьорден Рее. 13 место в разделке классикой было лишь разминкой, а в масстарте он замкнул топ-5, при том, что атаковал в середине дистанции и много работал на своих звездных партнеров по команде. Следующий этап Кубка мира будет домашним для норвежцев, они смогут выставить в Лиллехаммере национальную группу, и можно не сомневаться в том, что для Рее место там найдется.

Пятничная разделка принесла победу хозяевам, сборной Финляндии – безусловно лучшим был Иво Нисканен, который перед этапом в Руке жаловался на плохое самочувствие после болезни. В воскресном масс-старте свободным стилем трехкратный олимпийский чемпион также начинал достаточно активно, однако хватило его только на первую половину дистанции, и в итоге Нисканен финишировал 17-м.

Победа Иво в пятницу не стала единственным подиумом для финнов на домашнем этапе: в субботу Лаури Вуоринен стал третьим. При чем, для него это второй подиум подряд в спринте на Кубке мира: на финале прошлого сезона в Фалуне он финишировал вторым. Неужели у сборной Финляндии появился топовый спринтер-классист?

А вот сборная Швеции в Руке откровенно разочаровала. Уильям Поромя и Калле Халварссон на двоих ни разу не попали в топ-10, лучшим результатом стало седьмое место Йенса Бурмана в разделке. Большего ждали и от Эдвина Ангера, который прекрасно выглядел на предсезонных соревнованиях в Бруксвалларне. В спринте он вылетел в полуфинале, а в разделке классикой показал лишь 24-й результат. В четвертьфинале борьбу прекратил Оскар Свенссон.

Снова сильно начал сезон в Руке Мика Вермюлен, который именно здесь в прошлом году впервые громко заявил о себе на весь лыжный мир. В разделке классикой он занял девятое место, в очередной раз доказав, что считать его чистым конькистом уже не стоит. В масстарте свободным стилем Мика занял четвертое место, повторив свой прошлогодний результат.

Провалили этап звездные французские спринтеры – Ришар Жув и Люка Шанава, которые не прошли квалификацию в субботу. И если Шанава считается ярко выраженным конькистом, то провал Жува действительно удивил. Приятно удивил в составе сборной Франции 22-летний Матес Делож, который финишировал девятым в воскресном масстарте. Для него это была лишь шестая личная гонка на Кубке мира, ранее он не поднимался выше 25 места.

Сильно выступила в воскресенье сборная США: в топ-10 масстарта заехали Гас Шумахер и Зендер МакМаллен. И если успех Шумахера, который уже имеет на своем счету одну победу на Кубке мира, никого не удивил, то седьмое место 23-летнего Макмаллена – настоящая сенсация. Он на Кубке мира ранее ни разу не попадал даже в топ-15.

Звездный итальянский спринтер Федерико Пеллегрино разочаровал, вылетев в субботу уже на стадии полуфинала, причем, Пелле потерпел фиаско именно из-за слабого прохождения финишной прямой после довольно впечатляющей атаки в последний подъем. Удивил вторым местом в квалификации спринта австриец Беньямин Мозер, который после этого добрался до полуфинала в раунде плейоф.

Прошли квалификацию спринта сразу два представителя Испании – Хауме Пуэйо и Бернат Сельес. Причем, если Пуэйо на Кубке мира уже даже добирался до топ-10 в прошлом сезоне, то для Сельеса это был лишь второй старт на Кубке мира.

Выступала в Руке и сборная Украины в составе Александра Лисогора, Дмитрия Романченко и Дмитрия Драгуна. К сожалению, наша команда была в роли статиста и запомнилась лишь дисквалификацией Романченко в спринте за то, что в смазке его лыж нашли фтор, использование которого с прошлого сезона запрещено.

Неудачное возвращение Йохауг

Главной интригой этапа в Руке у женщин, безусловно, было возвращение Терезы Йохауг на Кубок мира. Конечно, многие ожидали, что норвежка будет сразу доминировать так, будто двухлетней паузы в карьере и не было. Однако предсезонные соревнования в Бейтостолене неделю назад заставляли оценивать перспективы норвежки более осторожно: в разделке свободным стилем она проиграла Хейди Венг.

И все скептические прогнозы относительно Йохауг сбылись с запасом: Тереза не выиграла ни одной из дистанционных гонок. В разделке на 10 км классикой она финишировала второй, однако до победы было безнадежно далеко: 46,5 секунды отставания от Фриды Карлссон.

Отсутствие шведки в воскресном массстарте не помогло Терезе одержать первую победу после возвращения. Йохауг пошла в атаку примерно за 6 км до финиша, однако зацепиться за нее смогла все та же Венг, а затем к дуэту лидеров переложились резкие спринтеры, Йонна Сундлинг и Джессика Диггинс. В этой компании навыки финишера хуже всего развиты именно у Йохауг, и результат был закономерным: четвертое место.

Возвращение Терезы нельзя назвать провальным, однако оно точно не было триумфальным или королевским, как этого многие ожидали или боялись. Норвежке придется много работать, чтобы на домашнем чемпионате мира в Тронхейме не остаться без золота. Опасения относительно того, что возвращение Йохауг убьет интригу в женских лыжных гонках, не оправдались.

Что касается самой Венг, то она выдала довольно солидный уик-энд: пятое место в разделке и третье - в масстарте. В последние годы Хейди никогда не начинала сезон настолько сильно, и сейчас она выглядит потенциальным фаворитом Тур де Ски, где ей помогут ее невероятный опыт как многодневщика, хорошее восстановление и выдающиеся горняцкие способности. Ее младшая сестра, Тириль, этап в Руке провалила, и пока совсем не напоминает спортсменку, которая лишь в позапрошлом сезоне выиграла БХГ.

Другая опытная норвежская дистанционщица, Астрид Ойре Слинд, снова проявила себя как ярко выраженный классист. В пятничной разделке она поднялась на подиум, а в масстарте свободным стилем заняла лишь 24 место. Восьмой в воскресенье стала Нора Саннесс. Для 24-летней норвежки это была лишь четвертая гонка на Кубке мира, причем, дебютировала она в марте 2023 года пятым местом в марафоне в Осло. В спринте неожиданно впервые в карьере поднялась на подиум на Кубке мира 28-летняя Юли Мюре, которая до этого даже в финал пробивалась лишь однажды.

Состояние Карлссон перед этапом в Руке также вызывало много вопросов. Фрида боролась с проблемами со стопой перед началом сезона, неделю назад в Бруксвалларне пробежала лишь одну гонку, проиграв Эбби Андерссон. Однако в разделке в Руке шведка не просто победила, а разгромила всех соперниц во главе с Йохауг, выдав, наверное, лучший перфоманс в своей карьере.

Еще перед этапом в Руке Карлссон предупреждала, что не хочет перегружать травмированную стопу, и поэтому пропустит одну из трех гонок. Довольно неожиданно Фрида сделала выбор в пользу субботнего спринта, пропустив воскресный масстарт. Такое решение можно назвать ошибочным: в спринте шведка вылетела уже в четвертьфинале, хотя в воскресенье имела бы все шансы снова бороться за победу. Ее партнерша по команде, Эбба Андерссон, в Руке разочаровала, заняв лишь шестое и девятое места в двух дистанционных гонках. Куда делась та форма, которая позволяла обыгрывать Карлссон в Бруксвалларне всего неделю назад?

А вот выступление шведских спринтерш оставило противоречивое впечатление. С одной стороны – первая победа Йоханны Хагстрём на Кубке мира, подиум Майи Дальквист – казалось бы, повод для радости. Однако Линн Сван вылетела уже на стадии четвертьфинала, при чем, вылетела не по своей вине. На спуске перед ней упали Анне Аппельквист Стенсет и Хедда Остберг Амундсен, и норвежке пришлось выезжать за пределы траты, чтобы не врезаться в двух норвежек. Довольно болезненная неудача, учитывая, что Сван считается одним из главных претендентов на БХГ.

😮 Linn Svahn part dans le décor ! Heureusement, plus de peur que de mal pour la Suédoise...



Le meilleur des sports d'hiver est sur Eurosport #ChaletClub pic.twitter.com/gmLhmCH89D — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 30, 2024

Эмма Рибом, которая выиграла спринт в Руке в предыдущие два года, на этот раз показала 18-й результат в квалификации и не вышла на четвертьфинал из-за боли в спине. Кстати, происходило это на следующий день после того, как Эмма отпраздновала свой 27-й день рождения. Насколько серьезны проблемы Рибом – не известно, однако в воскресенье она на старт не вышла, хотя в разделке выступила неплохо – 13 место.

Йонна Сундлинг на прошлой неделе уверенно обыграла всех своих звездных партнерш по команде в спринте в Бруксвалларне, однако в Руке с каждой последующей стадией плей-офф выглядела все хуже, и в финале стала лишь четвертой. Зато на следующий день в масстарте выдала один из лучших дистанционных перфомансов в своей карьере, заняв второе место. Йонна контратаковала вместе с Диггинс, и, переложившись к Йохауг и Венг, на некоторое время даже сбросила американку со своей спины.

Моа Илар, которая в прошлом году сенсационно выиграла масс-старт в Руке, в этом году выглядела значительно слабее, заняв лишь 16 место. На остальные две гонки она осталась вне состава сборной Швеции.

Ну а Диггинс, которая за много лет приучила к тому, что провально начинает сезон в Руке, уже второй год подряд выглядит в Куусамо очень сильно. Действующая обладательница БХГ вылетела в четвертьфинале спринта и заняла солидное для себя седьмое место в разделке классикой. А воскресный масстарт, который уже сейчас претендует на звание одной из самых ярких гонок сезона, Джессика вообще выиграла. Да еще и как!

Она не сумела ответить на атаку Йохауг и Венг, после чего попыталась переложиться к ним в более ровном темпе вместе с Сундлинг. В процессе преследования Диггинс оказалась в мини-кризисе, отстала от трио лидеров, и, казалось, будет вынуждена довольствоваться четвертым местом. Однако ценой сверхусилий на последних сотнях метров дистанции Джесс все же догнала лидеров, после чего еще и выиграла у них финишный спринт. Яркий пример того, какие плоды приносит сила воли, умение терпеть и ехать через "не могу".

Важный вклад в эту победу Диггинс внесла ее партнерша по команде София Локли, которая прекрасно отработала на лидера команды после атаки Йохауг, и сама в итоге финишировала десятой. А вот Рози Бреннан, которая приучила к тому, что начинает сезон очень сильно, в этот раз в Руке выглядела слабо: девятое место в разделке, вылет в четвертьфинале спринта и лишь 20-я позиция в масс-старте.

Сборная Германии после блестящих выступлений на предсезонных соревнованиях в Муонио в Руке выглядела неплохо, однако осталась без призовых мест. В воскресном масстарте Виктория Карл и Катарина Хенниг финишировали пятой и шестой соответственно, выиграв спринт из второй группы. В пятницу в разделке Хенниг остановилась в шаге от подиума – четвертое место с отставанием всего в 1,4 секунды от Астрид Слинд.

Финляндия домашний этап, по большому счету, провалила. Кертту Нисканен снова начинает сезон очень слабо, и даже в своей любимой разделке классикой показала лишь 18-й результат. Криста Парамкоски выглядела чуточку лучше, однако также даже в топ-10 не сумела пробиться ни разу. Порадовала лишь Ясми Йонсу, которая победила в квалификации спринта и в итоге финишировала пятой в финале.

Воскресный масстарт вольным стилем был довольно селективным и непростым в плане рельефа. Казалось бы, идеальные условия для блестящего французского горняка, Дельфин Клодель, однако она финишировала лишь 21-й. А вот ее партнерша по команде Флора Дольси остановилась в шаге от топ-10.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

Общий зачет Кубка мира (женщины):

Двоеборье

Старты недели:

Пятница, 29 ноября

Рука (Финляндия), компакт, HS 142/7,5 км

Суббота, 30 ноября

Рука (Финляндия), личный Гундерсен, HS 142/10 км

Воскресенье, 1 декабря

Рука (Финляндия), масстарт, 10 км/HS 142

Бундестим вернулся: сборная Германии триумфально начала сезон

Прошлый сезон для сборной Германии был худшим в XXI веке: 0 побед и лишь 3 подиума на Кубке мира. При чем, после такого провала летом кардинальных перестановок на тренерском мостике Бундестима не случилось: из триумвирата Эрик Френцель/Кай Брахт/Хайнц Куттин свою должность потерял лишь последний. Поэтому перед началом нового сезона немецкие фанаты двоеборья были настроены пессимистично.

Однако первый этап в Руке превратился в настоящий бенефис сборной Германии, представители которой выиграли два старта из трех и оккупировали весь подиум в субботу – при чем, в топ-3 попали исключительно выходцы из Оберстдорфа. По итогам этапа в Финляндии Винценц Гайгер захватил лидерство в общем зачете Кубка мира.

Летом лидеры Бундестима говорили о том, что много работали над прыжками, чтобы решить все те проблемы, которые возникли в течение нескольких последних лет. И им это действительно удалось. Хотя начиналось все не лучшим образом.

Как и прогнозировалось, ветровые условия на трамплине в Руке были очень сложными, в пятницу утром прыжковую попытку провести так и не удалось – пришлось использовать четверговый PCR. В нем пятый результат показал Гайгер, и на старт гонки он выходил всего с 22-секундным отставанием от Ярла Магнуса Риибера и хорошими шансами на победу. Винценц сумел догнать норвежца, однако проиграл ему финишный спринт. Казалось, если обыграть Риибера не удалось в компакте, наименее удобном формате для Ярла, то в последующие дни этого не удастся сделать и подавно. Однако все произошло ровно наоборот.

Вінценц Гайгер instagram.com/vinzenz_geiger

В субботу прыжковую попытку провести все же удалось, однако ветровые условия были очень непростыми и переменчивыми. Йоханнес Ридцек в таких условиях сумел выдать просто фантастический прыжок на 142 метра – наверное, лучший для себя за много лет. В то же время, Рииберу достались непростые ветровые условия, и как следствие – лишь 136 метров с плохим приземлением. На старт гонки Ридцек выходил с 47-секундным запасом над ближайшим преследователем. Для одного из самых быстрых лыжников в пелотоне это просто идеальные предпосылки для одержания победы. И Йоханнес своим шансом воспользовался сполна, одержав первую победу на Кубке мира с января 2019 года.

В то же время, в группе преследователей обыграть Риибера в финишном спринте на этот раз сумел не только Гайгер, но и Юлиан Шмид, которые оставили норвежца без подиума. В воскресенье они втроем опередили Ярла Магнуса и в масстарте, однако он в очередной раз получился не очень селективным, и разрывы перед прыжковой попыткой в верхушке протокола были минимальными – казалось бы, идеальные условия для Риибера.

Однако Гайгер неожиданно обыграл норвежца на трамплине и одержал первую за почти два года победу на Кубке мира, перехватив желтую майку лидера общего зачета. Идеальный уикенд для сборной Германии, которая действительно очень заметно прибавила на трамплине. Жаль только Шмида, который так и остался без победы. Тем не менее, нельзя не отметить, насколько заметно Юлиан прибавил в финишном спринте, хотя раньше это было его слабой стороной: как гонщик он был исключительно темповиком.

Однако тремя звездными лидерами успехи Германии в Руке не ограничились. Третьим в воскресном старте стал еще один представитель Бундестима, Мануэль Файсст. В субботу в шаге от топ-10 остановился Венделин Таннхаймер, для которого это 11 место стало личным рекордом на Кубке мира.

Ну а для Риибера этот уик-энд, несмотря на одну победу и юбилейный, сотый подиум в карьере, стал неудачным. Остается лишь понять, в чем причина: это сборная Германии настолько прибавила, или сам Ярл Магнус подошел к старту сезона не в оптимальной готовности из-за проблем со здоровьем. В любом случае, следующий этап в Лиллехаммере обещает быть очень интересным.

В Руке не лучшим образом выглядел не только Риибер, но и вся сборная Норвегии. Йорген Гробак за три дня ни разу не поднялся выше шестого места. Безусловно, это можно списать на очень проблемное в плане травм межсезонье, однако на осеннем чемпионате Норвегии трехкратный олимпийский чемпион выглядел очень хорошо.

Йенс Лурос Офтебро за много лет приучим нас к тому, что всегда начинает сезон в Руке очень сильно, однако на этот раз норвежец разочаровал. Да, в субботу он показал лучший чистый результат в гонке, однако на трамплине Офтебро выглядел по своим меркам слабо, и за три дня ни разу не попал в топ-5. Из позитива отметим разве что Андреаса Скоглунда, который демонстрировал очень высокие скорости на трассе и в итоге дважды финишировал в топ-10. До этого у 23-летнего норвежца было лишь одно попадание в десятку лучших на Кубке мира.

Не может занести себе в актив этап в Руке и сборная Австрии. Хотя лидер команды, Йоханнес Лампартер, приятно удивил. В межсезонье он много жаловался на боли в колене, которые заставляли его несколько раз делать паузу в тренировках, и предупреждал, что подойдет к старту сезона не в оптимальных кондициях. Однако со скоростями на трассе у австрийца все было довольно неплохо, а вот в плане прыжков он действительно пока не дотягивает до привычного уровня. При этом, в субботу Лампартеру откровенно не повезло: ему достался ужасный ветер во время прыжка, и Йоханнес в итоге остался без очков.

Неудачным стал этап в Руке и для вице-чемпиона прошлого Кубка мира Штефана Реттенэггера. Хотя главный тренер сборной Австрии Кристоф Билер говорил, что перед стартом сезона Штефан на две недели выпал из тренировочного процесса из-за болезни. Не впечатлил в Руке и его старший брат Томас. Франц-Йозеф Рерль в воскресенье благодаря блестящему прыжку прорвался с 40 места на четвертое, однако со скоростями на трассе у него по-прежнему большие проблемы.

Не везло в Руке Кристьяну Илвесу. Причем, не только на трамплине, но и в гонке: в субботу он столкнулся с Маттео Бо, повредив большой палец руки. Участие эстонца в воскресном старте до последнего было под вопросом. Ушибы, кстати, получил и Бо, и в целом он в Руке, за исключением девятого места в пятницу, не впечатлил.

Лидер сборной Финляндии Илкка Херола в пятницу стартовал шестым и имел прекрасные шансы на победу или как минимум на подиум, однако в итоге финишировал четвертым – ему явно не хватает финишной резкости. В субботу 13-м стал Никлас Малачински, для которого это лучший результат в карьере на Кубке мира. Вполне возможно, уже в этом сезоне 20-летний американский талант начнет попадать в топ-10. Провалила этап в Руке сборная Японии. Многолетний лидер команды, Акито Ватабе, в Финляндии не стартовал из-за болезни.

Исторические успехи украинцев

В то время как прыжковая сборная Украины этап в Руке пропускала, двоеборцы в Финляндии выступили, и выступили по своим меркам очень удачно. До этого сезона ни разу два представителя Украины не набирали очков в одном старте Кубка мира, в Руке это случилось сразу дважды – в субботу и воскресенье.

Более опытный Дмитрий Мазурчук показал свою готовность бороться за очки еще в пятницу, когда после 49-го результата на трамплине постепенно поднимался в направлении топ-40 в гонке. Но 25-летний спортсмен из Тернопольщины слишком увлекся погоней, и на последние сотни метров дистанции сил не хватило, и в итоге он финишировал лишь 45-м.

Однако уже в субботу Дмитрий несколько лучше выступил на трамплине (45-й результат), лучше распределил силы по дистанции, и в итоге финишировал 37-м – второе в карьере попадание в очки на Кубке мира. Воскресный масстарт для Мазурчука как для двоеборца с уклоном в сторону лыжной гонки был наименее благоприятным форматом, однако хороший (28-й) результат в гонке позволил в итоге удержаться в очковой зоне – 36 место.

Дмитро Мазурчук НОУ України

Для другого представителя Украины, Александра Шумбарца, очки, набранные в Руке, стали первыми в карьере на Кубке мира. В субботу 23-летний спортсмен набрал лишь один балл, заняв последнее зачетное, 40 место. В воскресенье же Шумбарец финишировал 35-м, опередив, в частности, и своего более опытного партнера по команде. И это закономерно: Александр – дворборец с ярко выраженным уклоном в сторону прыжков, а для таких спортсменов именно масстарт, где разрывы в гонке обычно небольшие, является наиболее подходящим форматом.

Впрочем, повторить успех образца Руки в текущем сезоне Шумбарцу будет очень непросто. В программе Кубка мира запланированы еще три масстарта, однако все они состоятся на этапах с 90-метровыми трамплинами, где разрывы в прыжке будут значительно меньше, чем в Руке. Для того, чтобы регулярно попадать в очки на Кубке мира, Александру нужно прибавлять в скоростях в гонке. Или задуматься о переходе в чистые прыжки с трамплина.

В целом, прогресс украинских двоеборцев был заметен уже на Летнем Гран-При. Однако были опасения относительно того, что неплохие результаты летом связаны со скромным составом участников и слишком ранним выходом на пик формы. К счастью, эти опасения не подтвердились. На руку украинцам сыграли и изменения в формате Кубка мира: начиная с прошлого сезона, очки в общий зачет зарабатывают не 30, а 40 лучших в каждом личном старте. При старом формате добраться до очков Мазурчуку и Шумбарцу было бы значительно сложнее.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций: