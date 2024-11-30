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Шиффрин сошла с домашнего гиганта в Киллингтоне, Хектор победила

Олег Дідух — 30 ноября 2024, 21:15
Шиффрин сошла с домашнего гиганта в Киллингтоне, Хектор победила
Сара Хектор
x.com/fisalpine

Шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в американском Киллингтоне. Она опередила хорватку Зринку Лютич и швейцарку Камиль Раст.

Для Раст это второй подиум на Кубке мира – на прошлой неделе она стала третьей в слаломе в австрийском Гургле. Для Хектор это шестая победа в карьере на Кубке мира. Шведка – действующая олимпийская чемпионка в гиганте.

После первой попытки лидировала хозяйка соревнований, Микаэла Шифрин, которая могла одержать юбилейную, сотую победу в карьере на Кубке мира. Однако во втором заезде американка сошла с дистанции.

Итоговые результаты:

В воскресенье, 1 декабря, этап в Киллингтоне завершится слаломом.

Ранее стало известно, что следующий этап Кубка мира в канадском Мон Тремблан отменен из-за нехватки снега.

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