Горные лыжи. Ноэль выиграл слалом у Леви

Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в финском Леви. Он на 0,80 секунды опередил норвежца Хенрика Кристоффесрена, во второй попытке совершившего рейд с 11 места на подиум.

Для Ноэля это 11-я победа в карьере на Кубке мира. Его партнер по команде, Стивен Амьез, стал шестым.

Топ-3 замкнул швейцарец Лоик Лейяр. Как и на открытии сезона в австрийском Зольдене, четвертым стал Лукас Бротен, который вернулся после годичной паузы и теперь представляет Бразилию.

Итоговые результаты:

Вчера женский слалом у Леви выиграла Микаэла Шиффрин. Следующий этап Кубка мира состоится через неделю, 23-24 ноября в австрийском Гургле, где также состоятся мужской и женский слаломы.