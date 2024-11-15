Возвращение мужчин на слалом в Леви. Превью лыжного уикенда

Горные лыжи

Старты уикенда:

Суббота, 16 ноября

11:00/14:00 | Леви (Финляндия), слалом, женщины

Воскресенье, 17 ноября

11:00/14:00 | Леви (Финляндия), слалом, мужчины

Кубок мира по горным лыжам после трехнедельной паузы наконец-то возобновляется слаломным этапом в Леви. При чем, соревнования в Финляндии возвращаются к своему прежнему формату, когда выступать будут как мужчины, так и женщины. Так было до сезона-2020/21, когда в связи с пандемией коронавируса организаторы Кубка мира старались делать все возможное для того, чтобы совместных этапов у мужчин и женщин в календаре было как можно меньше, и этап у Финляндии на четыре года стал исключительно женским.

Трасса в Леви довольно простая. Поскольку расположен этот горнолыжный курорт за полярным кругом, уже в середине ноября здесь держатся стабильные минусовые температуры. А это значит, что снежное полотно трассы будет хорошо держаться и не слишком сильно разбиваться по ходу попыток, что дает хорошие шансы гонщикам с поздними стартовыми номерами. Важное уточнение, особенно для мужского слалома: поздние стартовые номера получат звездные Лукас Бротен и Марсель Хиршер. Однако, следует отметить, что во время соревнований может пойти снег, что значительно спутает карты спортсменам.

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Что касается состава участников, то стоит отметить возвращение на Кубок мира после более чем 1000-дневной паузы австрийского слаломиста Кристиана Хиршбюэля. 34-летний ветеран наконец полностью восстановился после тяжелой травмы лодыжки, которую получил в январе 2022 года в Венгене. В составе сборной Норвегии дебютирует на Кубке мира 22-летний Миккель Ремсой. Интересный дебютант есть и в составе сборной Хорватии – 22-летний Твртко Лютич, родной брат Зринки.

Что касается женщин, то есть дебютантка в составе сборной Австрии – 22-летняя Катрин Шток. Свои вторые старты в карьере на Кубке мира проведут две ее партнерши по команде – 18-летняя Майя Варошиц и 20-летняя Натали Фальх.

В составе сборной Италии присутствует Лукреция Лоренци – родная сестра Матильды Лоренци, которая погибла в конце октября в 19-летнем возрасте в результате падения во время тренировки в Валь Сеналес. И будет очень интересно понаблюдать за тем, как 26-летняя Лукреция справится с выступлением на фоне такого эмоционального состояния.

Отсутствует в составе сборной Италии Федерика Бриньоне, однако она заявила, что собирается выступить в слаломе в американском Киллингтоне через две недели. За предыдущие два сезона звездная итальянка выходила на старт в слаломе лишь трижды.

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Что касается фаворитов, то у мужчин спрогнозировать победителя крайне трудно – в последние несколько лет в мужском слаломе творится полный хаос, который может усилиться еще и выгодными погодными условиями для поздних стартовых номеров.

У женщин же фаворит №1 очевиден – Микаэла Шиффрин, которая побеждала в Леви целых семь раз. А тут еще и главная соперница, Петра Влхова, отсутствует – звездная словачка продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.

Кто может бросить вызов американке? Например, Зринка Лютич или Лена Дюрр. Также не списываем со счетов Венди Холденер и Анну Свенн-Ларссон, для которых трасса в Леви особенная. Два года назад именно в Финляндии они разделили победу, которая для обеих стала первой в карьере в слаломе на Кубке мира.

Рекомендуем обратить внимание на звездную шведскую гигантистку Сару Хектор, для которой трасса в Леви – любимая среди слаломных. Правда, неудачный старт сезона в любимом гиганте (лишь 15 место в Зольдене) несколько настораживает. Возвращаются в состав сборной Швеции молодые таланты – Ханна Аронссон-Элфман и Корнелия Элунд. Ждем хороших результатов от чешки Мартины Дубовской, француженки Кьяры Пожно и итальянки Мартины Петерлини – для каждой из них трасса в Леви является наиболее успешной на Кубке мира.