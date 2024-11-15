Возвращение мужчин на слалом в Леви. Превью лыжного уикенда
Горные лыжи
Старты уикенда:
Суббота, 16 ноября
11:00/14:00 | Леви (Финляндия), слалом, женщины
Воскресенье, 17 ноября
11:00/14:00 | Леви (Финляндия), слалом, мужчины
Кубок мира по горным лыжам после трехнедельной паузы наконец-то возобновляется слаломным этапом в Леви. При чем, соревнования в Финляндии возвращаются к своему прежнему формату, когда выступать будут как мужчины, так и женщины. Так было до сезона-2020/21, когда в связи с пандемией коронавируса организаторы Кубка мира старались делать все возможное для того, чтобы совместных этапов у мужчин и женщин в календаре было как можно меньше, и этап у Финляндии на четыре года стал исключительно женским.
Трасса в Леви довольно простая. Поскольку расположен этот горнолыжный курорт за полярным кругом, уже в середине ноября здесь держатся стабильные минусовые температуры. А это значит, что снежное полотно трассы будет хорошо держаться и не слишком сильно разбиваться по ходу попыток, что дает хорошие шансы гонщикам с поздними стартовыми номерами. Важное уточнение, особенно для мужского слалома: поздние стартовые номера получат звездные Лукас Бротен и Марсель Хиршер. Однако, следует отметить, что во время соревнований может пойти снег, что значительно спутает карты спортсменам.
Что касается состава участников, то стоит отметить возвращение на Кубок мира после более чем 1000-дневной паузы австрийского слаломиста Кристиана Хиршбюэля. 34-летний ветеран наконец полностью восстановился после тяжелой травмы лодыжки, которую получил в январе 2022 года в Венгене. В составе сборной Норвегии дебютирует на Кубке мира 22-летний Миккель Ремсой. Интересный дебютант есть и в составе сборной Хорватии – 22-летний Твртко Лютич, родной брат Зринки.
Что касается женщин, то есть дебютантка в составе сборной Австрии – 22-летняя Катрин Шток. Свои вторые старты в карьере на Кубке мира проведут две ее партнерши по команде – 18-летняя Майя Варошиц и 20-летняя Натали Фальх.
В составе сборной Италии присутствует Лукреция Лоренци – родная сестра Матильды Лоренци, которая погибла в конце октября в 19-летнем возрасте в результате падения во время тренировки в Валь Сеналес. И будет очень интересно понаблюдать за тем, как 26-летняя Лукреция справится с выступлением на фоне такого эмоционального состояния.
Отсутствует в составе сборной Италии Федерика Бриньоне, однако она заявила, что собирается выступить в слаломе в американском Киллингтоне через две недели. За предыдущие два сезона звездная итальянка выходила на старт в слаломе лишь трижды.
Что касается фаворитов, то у мужчин спрогнозировать победителя крайне трудно – в последние несколько лет в мужском слаломе творится полный хаос, который может усилиться еще и выгодными погодными условиями для поздних стартовых номеров.
У женщин же фаворит №1 очевиден – Микаэла Шиффрин, которая побеждала в Леви целых семь раз. А тут еще и главная соперница, Петра Влхова, отсутствует – звездная словачка продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.
Кто может бросить вызов американке? Например, Зринка Лютич или Лена Дюрр. Также не списываем со счетов Венди Холденер и Анну Свенн-Ларссон, для которых трасса в Леви особенная. Два года назад именно в Финляндии они разделили победу, которая для обеих стала первой в карьере в слаломе на Кубке мира.
Рекомендуем обратить внимание на звездную шведскую гигантистку Сару Хектор, для которой трасса в Леви – любимая среди слаломных. Правда, неудачный старт сезона в любимом гиганте (лишь 15 место в Зольдене) несколько настораживает. Возвращаются в состав сборной Швеции молодые таланты – Ханна Аронссон-Элфман и Корнелия Элунд. Ждем хороших результатов от чешки Мартины Дубовской, француженки Кьяры Пожно и итальянки Мартины Петерлини – для каждой из них трасса в Леви является наиболее успешной на Кубке мира.